De franqueada a CEO: ela começou com uma 5àsec em Belém e agora vai liderar a rede no Paraguai

Leandra Bisi Priante, multifranqueada da 5àsec em Belém, assume como CEO da operação da rede no Paraguai
Repórter de Negócios
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11h33.
Última atualização em 15 de setembro de 2026 às 11h40.
RESUMO | Leandra Bisi Priante assumiu como CEO da 5àsec no Paraguai, nesta segunda-feira, 15, após 15 anos como franqueada da rede no Brasil. A empresária comandará o plano de expansão da franquia 5àsec no país, que prevê pelo menos 20 unidades em três anos e uma flagship em Assunção.
Abrir uma franquia costuma colocar o empreendedor de um lado bem definido da mesa. A franqueadora cria o modelo, estabelece os padrões e dá suporte. O franqueado investe e precisa fazer a conta fechar na ponta.
Leandra Bisi Priante passou 15 anos desse segundo lado. Começou com uma unidade da 5àsec em Belém, no Pará, em 2011, expandiu o negócio e hoje comanda 13 operações da marca. Agora, terá de ocupar a outra cadeira.
A empresária acaba de assumir como CEO da 5àsec no Paraguai. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 15, durante o Somos Multi, congresso de franqueados e multifranqueados realizado pela CommUnit em São Paulo. O evento reúne cerca de 1.000 participantes e mais de 40 palestrantes ligados ao setor de franquias.
“Agora eu acabo tendo duas visões. A visão do franqueado, porque a gente sabe o que acontece na ponta e o que o franqueado busca, e o outro lado, agora, de franqueadora”, diz Leandra.
O próximo desafio é levar a experiência acumulada como operadora para um mercado novo. A 5àsec pretende chegar a pelo menos 20 unidades no Paraguai nos próximos três anos. Assunção, Encarnación e Ciudad del Este estão entre as primeiras cidades mapeadas, e Leandra já viaja ao país para trabalhar na implantação de uma flagship, loja-conceito, na capital.
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O Grupo FROTH, master franqueado, responsável pelo desenvolvimento da 5àsec no Brasil e agora no Paraguai, havia recebido a missão de estruturar a entrada no país em conjunto com a operação francesa. Naquele momento, o grupo já conversava com um candidato paraguaio interessado no negócio.
Foi quando Fábio Roth, CEO do Grupo FROTH, decidiu fazer uma proposta diferente.
“Eu olhei para a Leandra e contei do Paraguai, mas falei: ‘Na verdade, eu queria você lá desenvolvendo. Você tem toda essa capacidade, tem sonho, tem gás, tem ambição’”, diz Roth.
Segundo o executivo, a escolha tem relação com a postura de Leandra ao longo dos 15 anos como franqueada. Ela passou a participar de diferentes iniciativas da companhia e se colocou à disposição para testar novos formatos nas próprias unidades.
Em vez de cobrar da franqueadora suporte, expansão e rentabilidade para suas lojas, ela passa a participar da construção dessa estrutura para os empresários que investirem na marca no Paraguai.
“Assumir como franqueadora do Paraguai é uma responsabilidade muito grande pela sustentabilidade da marca e por um projeto de expansão que a gente vem trabalhando de forma sustentável. A ideia é ser arquiteto do mercado e não abrir por abrir lojas”, diz Leandra.
A relação de Leandra com a 5àsec também começou com uma tentativa de fazer algo diferente.
Antes de empreender, ela passou por empresas dos setores farmacêutico, varejista e calçadista. Na última área, trabalhou por mais de dez anos em uma multinacional e chegou a responder pela marca em quatro estados da região Norte: Pará, Amapá, Amazonas e Roraima.
Quando decidiu deixar a carreira executiva e entrar no franchising, pesquisou diferentes setores, visitou unidades e conversou com franqueadores.
Escolheu a 5àsec. A primeira resposta, porém, foi negativa.
A rede já possuía franqueados na região e não tinha planos de conceder outra operação em Belém. Leandra voltou com uma proposta: criar uma unidade drive-thru, formato que ainda não existia na rede e que poderia adaptar o serviço à realidade da cidade.
A ideia foi aceita e a primeira loja abriu em 2011.
“Nem todo modelo de negócio serve para todas as cidades. Entenda o contexto local e proponha soluções que resolvam dores reais do consumidor”, diz Leandra.
Aquela unidade virou o ponto de partida para a expansão. Hoje, o material divulgado pela companhia informa que Leandra possui 13 operações da 5àsec. Ela também se tornou conselheira e embaixadora da empresa e integra os comitês de marketing, sustentabilidade e inovação da rede.
Além da 5àsec, Leandra diversificou os negócios e passou a operar franquias da Havanna em Belém.
Antes de decidir pela entrada no Paraguai, o Grupo FROTH destinou US$ 500 mil à elaboração do plano de negócios e a pesquisas de mercado. A estratégia prevê uma expansão a partir dos principais centros urbanos para, depois, avançar para outras regiões metropolitanas.
A primeira flagship será instalada em Assunção. A loja deverá funcionar como vitrine da marca e modelo para futuros franqueados, além de servir de referência para a expansão da 5àsec na América Latina.
“Eu estou indo para lá amanhã. Vou montar uma flagship, que vai ser a loja-conceito da América Latina e vai ser referência para o que a gente tem buscado”, diz Leandra.
As franquias no Paraguai terão investimento inicial a partir de Us$ 60 mil. A rede pretende trabalhar com diferentes formatos, entre eles unidades master, express, satélite, de autosserviço, compartilhadas e armários digitais. Empreendedores brasileiros e paraguaios poderão investir no negócio.
O desafio será não simplesmente copiar o que funciona no Brasil. A própria companhia afirma que pretende adaptar a operação às características do consumidor e do mercado paraguaios.
“Além de tudo isso, é cuidar e respeitar a cultura do país e suas particularidades, mas levando os padrões internacionais da marca”, diz Leandra.
Rentabilidade e governança também estarão entre os critérios usados para definir a velocidade da expansão. A ideia, segundo a nova CEO, é evitar uma corrida por inaugurações que comprometa os resultados dos futuros franqueados.
“É trabalhar a rentabilidade, a governança. A gente vem desenvolvendo um projeto de expansão de forma sustentável. A ideia é não abrir por abrir lojas”, afirma.
A experiência corporativa de Leandra entrou na operação desde a primeira franquia. Em Belém, ela criou processos, indicadores de desempenho e rotinas para conseguir replicar o modelo à medida que novas lojas eram abertas.
Agora, a escala muda. Em vez de administrar um conjunto de lojas em uma mesma região, Leandra terá de ajudar a formar uma rede em outro país, adaptar o negócio ao mercado local e atrair operadores capazes de sustentar o plano de pelo menos 20 unidades.
No Brasil, a 5àsec possui mais de 640 pontos de venda e conta com mais de 200 profissionais dedicados ao suporte da rede, em áreas como implantação, geomarketing e treinamento. Essa estrutura servirá de base para desenvolver a presença no país vizinho.
A mudança também fecha um ciclo iniciado quando Leandra precisou convencer a 5àsec a deixá-la abrir uma única loja em Belém. Durante a conversa sobre o novo cargo, Roth resumiu a diferença de escala.
“Esse mini território ficou grande agora”, diz.
Leandra Bisi Priante é a nova CEO da 5àsec no Paraguai. A empresária começou como franqueada da rede em Belém, em 2011, e atualmente comanda 13 operações da marca.
A 5àsec pretende chegar a pelo menos 20 unidades no Paraguai nos próximos três anos. Assunção, Encarnación e Ciudad del Este estão entre as primeiras cidades mapeadas para a expansão.
As franquias da 5àsec no Paraguai terão investimento inicial a partir de US$ 60 mil. A rede prevê formatos como unidades master, express, satélite, de autosserviço, compartilhadas e armários digitais.
A primeira flagship da 5àsec no Paraguai será instalada em Assunção. Segundo Leandra Bisi Priante, a loja-conceito será uma referência para a expansão da marca na América Latina.
A 5àsec planeja começar pelos principais centros urbanos e depois avançar para outras regiões metropolitanas. Segundo Leandra Bisi Priante, a expansão considerará rentabilidade, governança, sustentabilidade e as particularidades culturais do Paraguai.
O Grupo FROTH destinou US$ 500 mil à elaboração do plano de negócios e às pesquisas de mercado antes de decidir pela entrada da 5àsec no Paraguai.