De franqueada a CEO: ela começou com uma 5àsec em Belém e agora vai liderar a rede no Paraguai

RESUMO | Leandra Bisi Priante assumiu como CEO da 5àsec no Paraguai, nesta segunda-feira, 15, após 15 anos como franqueada da rede no Brasil. A empresária comandará o plano de expansão da franquia 5àsec no país, que prevê pelo menos 20 unidades em três anos e uma flagship em Assunção.

Abrir uma franquia costuma colocar o empreendedor de um lado bem definido da mesa. A franqueadora cria o modelo, estabelece os padrões e dá suporte. O franqueado investe e precisa fazer a conta fechar na ponta.

Leandra Bisi Priante passou 15 anos desse segundo lado. Começou com uma unidade da 5àsec em Belém, no Pará, em 2011, expandiu o negócio e hoje comanda 13 operações da marca. Agora, terá de ocupar a outra cadeira.

A empresária acaba de assumir como CEO da 5àsec no Paraguai. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 15, durante o Somos Multi, congresso de franqueados e multifranqueados realizado pela CommUnit em São Paulo. O evento reúne cerca de 1.000 participantes e mais de 40 palestrantes ligados ao setor de franquias.

“Agora eu acabo tendo duas visões. A visão do franqueado, porque a gente sabe o que acontece na ponta e o que o franqueado busca, e o outro lado, agora, de franqueadora”, diz Leandra.

O próximo desafio é levar a experiência acumulada como operadora para um mercado novo. A 5àsec pretende chegar a pelo menos 20 unidades no Paraguai nos próximos três anos. Assunção, Encarnación e Ciudad del Este estão entre as primeiras cidades mapeadas, e Leandra já viaja ao país para trabalhar na implantação de uma flagship, loja-conceito, na capital.

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O Grupo FROTH, master franqueado, responsável pelo desenvolvimento da 5àsec no Brasil e agora no Paraguai, havia recebido a missão de estruturar a entrada no país em conjunto com a operação francesa. Naquele momento, o grupo já conversava com um candidato paraguaio interessado no negócio.

Foi quando Fábio Roth, CEO do Grupo FROTH, decidiu fazer uma proposta diferente.

“Eu olhei para a Leandra e contei do Paraguai, mas falei: ‘Na verdade, eu queria você lá desenvolvendo. Você tem toda essa capacidade, tem sonho, tem gás, tem ambição’”, diz Roth.

Segundo o executivo, a escolha tem relação com a postura de Leandra ao longo dos 15 anos como franqueada. Ela passou a participar de diferentes iniciativas da companhia e se colocou à disposição para testar novos formatos nas próprias unidades.

Em vez de cobrar da franqueadora suporte, expansão e rentabilidade para suas lojas, ela passa a participar da construção dessa estrutura para os empresários que investirem na marca no Paraguai.

“Assumir como franqueadora do Paraguai é uma responsabilidade muito grande pela sustentabilidade da marca e por um projeto de expansão que a gente vem trabalhando de forma sustentável. A ideia é ser arquiteto do mercado e não abrir por abrir lojas”, diz Leandra.

A primeira 5àsec veio depois de um “não”

A relação de Leandra com a 5àsec também começou com uma tentativa de fazer algo diferente.

Antes de empreender, ela passou por empresas dos setores farmacêutico, varejista e calçadista. Na última área, trabalhou por mais de dez anos em uma multinacional e chegou a responder pela marca em quatro estados da região Norte: Pará, Amapá, Amazonas e Roraima.

Quando decidiu deixar a carreira executiva e entrar no franchising, pesquisou diferentes setores, visitou unidades e conversou com franqueadores.

Escolheu a 5àsec. A primeira resposta, porém, foi negativa.

A rede já possuía franqueados na região e não tinha planos de conceder outra operação em Belém. Leandra voltou com uma proposta: criar uma unidade drive-thru, formato que ainda não existia na rede e que poderia adaptar o serviço à realidade da cidade.

A ideia foi aceita e a primeira loja abriu em 2011.

“Nem todo modelo de negócio serve para todas as cidades. Entenda o contexto local e proponha soluções que resolvam dores reais do consumidor”, diz Leandra.

Aquela unidade virou o ponto de partida para a expansão. Hoje, o material divulgado pela companhia informa que Leandra possui 13 operações da 5àsec. Ela também se tornou conselheira e embaixadora da empresa e integra os comitês de marketing, sustentabilidade e inovação da rede.

Além da 5àsec, Leandra diversificou os negócios e passou a operar franquias da Havanna em Belém.

Como será a expansão da 5àsec no Paraguai

Antes de decidir pela entrada no Paraguai, o Grupo FROTH destinou US$ 500 mil à elaboração do plano de negócios e a pesquisas de mercado. A estratégia prevê uma expansão a partir dos principais centros urbanos para, depois, avançar para outras regiões metropolitanas.

A primeira flagship será instalada em Assunção. A loja deverá funcionar como vitrine da marca e modelo para futuros franqueados, além de servir de referência para a expansão da 5àsec na América Latina.

“Eu estou indo para lá amanhã. Vou montar uma flagship, que vai ser a loja-conceito da América Latina e vai ser referência para o que a gente tem buscado”, diz Leandra.

As franquias no Paraguai terão investimento inicial a partir de Us$ 60 mil. A rede pretende trabalhar com diferentes formatos, entre eles unidades master, express, satélite, de autosserviço, compartilhadas e armários digitais. Empreendedores brasileiros e paraguaios poderão investir no negócio.

O desafio será não simplesmente copiar o que funciona no Brasil. A própria companhia afirma que pretende adaptar a operação às características do consumidor e do mercado paraguaios.

“Além de tudo isso, é cuidar e respeitar a cultura do país e suas particularidades, mas levando os padrões internacionais da marca”, diz Leandra.

Rentabilidade e governança também estarão entre os critérios usados para definir a velocidade da expansão. A ideia, segundo a nova CEO, é evitar uma corrida por inaugurações que comprometa os resultados dos futuros franqueados.

“É trabalhar a rentabilidade, a governança. A gente vem desenvolvendo um projeto de expansão de forma sustentável. A ideia é não abrir por abrir lojas”, afirma.

De uma loja em Belém para a gestão internacional

A experiência corporativa de Leandra entrou na operação desde a primeira franquia. Em Belém, ela criou processos, indicadores de desempenho e rotinas para conseguir replicar o modelo à medida que novas lojas eram abertas.

Agora, a escala muda. Em vez de administrar um conjunto de lojas em uma mesma região, Leandra terá de ajudar a formar uma rede em outro país, adaptar o negócio ao mercado local e atrair operadores capazes de sustentar o plano de pelo menos 20 unidades.

No Brasil, a 5àsec possui mais de 640 pontos de venda e conta com mais de 200 profissionais dedicados ao suporte da rede, em áreas como implantação, geomarketing e treinamento. Essa estrutura servirá de base para desenvolver a presença no país vizinho.

A mudança também fecha um ciclo iniciado quando Leandra precisou convencer a 5àsec a deixá-la abrir uma única loja em Belém. Durante a conversa sobre o novo cargo, Roth resumiu a diferença de escala.

“Esse mini território ficou grande agora”, diz.

Quem é a nova CEO da 5àsec no Paraguai?

Leandra Bisi Priante é a nova CEO da 5àsec no Paraguai. A empresária começou como franqueada da rede em Belém, em 2011, e atualmente comanda 13 operações da marca.

Quantas unidades a 5àsec pretende abrir no Paraguai?

A 5àsec pretende chegar a pelo menos 20 unidades no Paraguai nos próximos três anos. Assunção, Encarnación e Ciudad del Este estão entre as primeiras cidades mapeadas para a expansão.

Quanto custa abrir uma franquia da 5àsec no Paraguai?

As franquias da 5àsec no Paraguai terão investimento inicial a partir de US$ 60 mil. A rede prevê formatos como unidades master, express, satélite, de autosserviço, compartilhadas e armários digitais.

Onde será aberta a primeira loja da 5àsec no Paraguai?

A primeira flagship da 5àsec no Paraguai será instalada em Assunção. Segundo Leandra Bisi Priante, a loja-conceito será uma referência para a expansão da marca na América Latina.

Como a 5àsec planeja expandir no Paraguai?

A 5àsec planeja começar pelos principais centros urbanos e depois avançar para outras regiões metropolitanas. Segundo Leandra Bisi Priante, a expansão considerará rentabilidade, governança, sustentabilidade e as particularidades culturais do Paraguai.

Quanto foi investido no plano de entrada da 5àsec no Paraguai?

O Grupo FROTH destinou US$ 500 mil à elaboração do plano de negócios e às pesquisas de mercado antes de decidir pela entrada da 5àsec no Paraguai.