PlayStation 5: na véspera do lançamento oficial do videogame, Sony diz que fechará fábrica em Manaus (Anadolu Agency/Getty Images)
Repórter
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 12h45.
A PlayStation estendeu as ofertas de Black Friday no Brasil até a véspera de Natal, com descontos significativos em jogos, acessórios e dispositivos para PS5 e PS4. A campanha inclui reduções de até R$ 700 em produtos como o PlayStation VR2 e descontos de até 74% em jogos como LEGO Horizon Adventures.
Após o lançamento do GTA 6, a PlayStation estendeu as ofertas de Black Friday no Brasil até a véspera de Natal. A campanha começou em 20 de novembro e vai até 24 de dezembro, com descontos em acessórios e jogos em mídia física para PS5 e PS4.
O PlayStation VR2 tem o maior abatimento em reais entre os produtos listados pela marca. O preço sugerido caiu de R$ 3.499,90 para R$ 2.799,90. Entre os jogos, LEGO Horizon Adventures tem o maior desconto percentual anunciado, de 74%, e sai por R$ 59,90.
O PS VR2 é o dispositivo de realidade virtual para PS5, com telas OLED 4K HDR e tecnologia de rastreamento ocular. A base de carregamento do acessório também entrou na campanha, com desconto de cerca de 50%.
Entre os controles, o DualSense Edge e o Access, modelo voltado à acessibilidade, têm redução de R$ 150. Os controles sem fio DualSense da linha tradicional saem por R$ 399,90, com desconto de 20%.
Na categoria de áudio, os fones sem fio Pulse Explore, do tipo intra-auricular, e o Pulse Elite, modelo que envolve as orelhas, passam a ter o mesmo preço sugerido, de R$ 899,90. Os dois contam com transdutores magnéticos planares e suporte à tecnologia de áudio 3D Tempest.
|Produto
|Preço de referência
|Preço sugerido na campanha
|PlayStation VR2
|R$ 3.499,90
|R$ 2.799,90
|Base de carregamento do PS VR2
|R$ 299,90
|R$ 149,90
|DualSense Edge nas cores White e Black
|R$ 1.499,90
|R$ 1.349,90
|Controle Access
|R$ 599,90
|R$ 449,90
|DualSense nas cores White, Midnight Black, Gray Camo, Starlight Blue, Cosmic Red e Galactic Purple
|R$ 499,90
|R$ 399,90
|DualSense da coleção Chroma nas cores Teal, Indigo e Pearl
|R$ 549,90
|R$ 449,90
|DualSense nas edições Techno Red, Remix Green e Rhythm Blue
|R$ 599,90
|R$ 499,90
|Pulse Explore nas cores White e Black
|R$ 1.049,90
|R$ 899,90
|Pulse Elite nas cores White e Black
|R$ 999,90
|R$ 899,90
Nove títulos de PS5 com preço de referência de R$ 399,90 saem por R$ 169,90, uma redução de cerca de 58%. A lista inclui Marvel’s Spider-Man 2, God of War Ragnarök, Gran Turismo 7, Returnal, The Last of Us Part I, Stellar Blade, Rise of the Ronin, Demon’s Souls e Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão.
|Preço sugerido
|Jogos de PS5
|R$ 59,90
|LEGO Horizon Adventures
|R$ 114,90
|Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, The Nioh Collection, Death Stranding Versão do Diretor, Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões e Sackboy: Uma Grande Aventura
|R$ 169,90
|Helldivers 2
|R$ 199,90
|Ghost of Yōtei
|R$ 229,90
|Death Stranding 2: On the Beach e Astro Bot
|A partir de R$ 279,90
|Ghost of Yōtei Complete Edition e Marvel’s Wolverine
Segundo a PlayStation, o desconto anunciado para Marvel’s Wolverine chega a 30%.
No PS4, a seleção inclui títulos da linha PlayStation Hits e jogos como Ghost of Tsushima e Death Stranding, com preços sugeridos a partir de R$ 59,90.
|Preço sugerido
|Jogos de PS4
|R$ 59,90
|God of War, Bloodborne, The Last of Us Remasterizado, Ratchet & Clank, Until Dawn, God of War III Remastered, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Ghost of Tsushima e Death Stranding
|R$ 114,90
|God of War Ragnarök, Gran Turismo 7, The Last of Us Part II e Days Gone
As ofertas valem nas principais redes de varejo autorizadas do Brasil, conforme a disponibilidade de estoque. Os preços são sugeridos pela PlayStation e podem variar de acordo com a política comercial, as condições de pagamento e as promoções de cada loja.