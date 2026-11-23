Após o lançamento do GTA 6, a PlayStation estendeu as ofertas de Black Friday no Brasil até a véspera de Natal. A campanha começou em 20 de novembro e vai até 24 de dezembro, com descontos em acessórios e jogos em mídia física para PS5 e PS4.

O PlayStation VR2 tem o maior abatimento em reais entre os produtos listados pela marca. O preço sugerido caiu de R$ 3.499,90 para R$ 2.799,90. Entre os jogos, LEGO Horizon Adventures tem o maior desconto percentual anunciado, de 74%, e sai por R$ 59,90.

PS VR2, controles e fones têm descontos de até R$ 700

O PS VR2 é o dispositivo de realidade virtual para PS5, com telas OLED 4K HDR e tecnologia de rastreamento ocular. A base de carregamento do acessório também entrou na campanha, com desconto de cerca de 50%.

Entre os controles, o DualSense Edge e o Access, modelo voltado à acessibilidade, têm redução de R$ 150. Os controles sem fio DualSense da linha tradicional saem por R$ 399,90, com desconto de 20%.

Na categoria de áudio, os fones sem fio Pulse Explore, do tipo intra-auricular, e o Pulse Elite, modelo que envolve as orelhas, passam a ter o mesmo preço sugerido, de R$ 899,90. Os dois contam com transdutores magnéticos planares e suporte à tecnologia de áudio 3D Tempest.

Produto Preço de referência Preço sugerido na campanha PlayStation VR2 R$ 3.499,90 R$ 2.799,90 Base de carregamento do PS VR2 R$ 299,90 R$ 149,90 DualSense Edge nas cores White e Black R$ 1.499,90 R$ 1.349,90 Controle Access R$ 599,90 R$ 449,90 DualSense nas cores White, Midnight Black, Gray Camo, Starlight Blue, Cosmic Red e Galactic Purple R$ 499,90 R$ 399,90 DualSense da coleção Chroma nas cores Teal, Indigo e Pearl R$ 549,90 R$ 449,90 DualSense nas edições Techno Red, Remix Green e Rhythm Blue R$ 599,90 R$ 499,90 Pulse Explore nas cores White e Black R$ 1.049,90 R$ 899,90 Pulse Elite nas cores White e Black R$ 999,90 R$ 899,90

Jogos em mídia física para PS5

Nove títulos de PS5 com preço de referência de R$ 399,90 saem por R$ 169,90, uma redução de cerca de 58%. A lista inclui Marvel’s Spider-Man 2, God of War Ragnarök, Gran Turismo 7, Returnal, The Last of Us Part I, Stellar Blade, Rise of the Ronin, Demon’s Souls e Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão.

Preço sugerido Jogos de PS5 R$ 59,90 LEGO Horizon Adventures R$ 114,90 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, The Nioh Collection, Death Stranding Versão do Diretor, Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões e Sackboy: Uma Grande Aventura R$ 169,90 Helldivers 2 R$ 199,90 Ghost of Yōtei R$ 229,90 Death Stranding 2: On the Beach e Astro Bot A partir de R$ 279,90 Ghost of Yōtei Complete Edition e Marvel’s Wolverine

Segundo a PlayStation, o desconto anunciado para Marvel’s Wolverine chega a 30%.

Jogos em mídia física para PS4

No PS4, a seleção inclui títulos da linha PlayStation Hits e jogos como Ghost of Tsushima e Death Stranding, com preços sugeridos a partir de R$ 59,90.

Preço sugerido Jogos de PS4 R$ 59,90 God of War, Bloodborne, The Last of Us Remasterizado, Ratchet & Clank, Until Dawn, God of War III Remastered, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Ghost of Tsushima e Death Stranding R$ 114,90 God of War Ragnarök, Gran Turismo 7, The Last of Us Part II e Days Gone

As ofertas valem nas principais redes de varejo autorizadas do Brasil, conforme a disponibilidade de estoque. Os preços são sugeridos pela PlayStation e podem variar de acordo com a política comercial, as condições de pagamento e as promoções de cada loja.