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Lançamentos da Prime Video em novembro de 2026: veja os filmes e as séries

A 3ª temporada de 'Os Anéis de Poder', a estreia de 'Blade Runner 2099' e o romance 'Todo Tempo Que Temos' movimentam o novembro do streaming

Prime Video: o que entra no catálogo do streaming em novembro de 2026?

Prime Video: o que entra no catálogo do streaming em novembro de 2026?

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11h54.

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O mês de novembro chega recheado de novidades no streaming e o Prime Video traz uma seleção robusta para renovar o catálogo. A plataforma aposta no retorno de uma de suas maiores produções de fantasia, novas séries originais de peso e dramas aclamados que passaram recentemente pelos cinemas.

Entre os destaques das séries, os holofotes se voltam para a 3ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, a chegada da 6ª temporada de The Chosen: Os Escolhidos e a biográfica Muhammad Ali - O Maior.

A ficção científica ganha força total no fim do mês com Blade Runner 2099.

Já para os filmes, os principais títulos são o romance emocionante Todo Tempo Que Temos, estrelado por Florence Pugh e Andrew Garfield, o aguardado Perfeitos Mentirosos e o drama esportivo Madden. Na Loja Prime Video, chegam em aluguel Procurando Emily e o clássico Resident Evil.

Confira a lista completa de lançamentos do Prime Video em novembro de 2026:

Séries que entram no Prime Video em novembro

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  • Muhammad Ali - O Maior | 04/11/2026
  • Campus Drivers | 06/11/2026
  • Devils' Crest | 06/11/2026
  • O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder: Temporada 3 | 11/11/2026
  • The Chosen: Os Escolhidos: Temporada 6 | 15/11/2026
  • Blade Runner 2099 | 24/11/2026

Filmes que entram no Prime Video em novembro

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  • O Instituto | 02/11/2026
  • Fuga Mortal | 04/11/2026
  • Insaciável | 07/11/2026
  • Todo Tempo Que Temos | 09/11/2026
  • Refém por um Fio | 13/11/2026
  • Obsessão | 14/11/2026
  • Madden | 18/11/2026
  • Perfeitos Mentirosos | 20/11/2026
  • Clashing Through the Snow | 23/11/2026

Loja Prime Video (Aluguel e Compra)

  • Procurando Emily | 01/11/2026
  • Resident Evil | 03/11/2026

Lançamentos nos Canais (Prime Video Channels)

  • The Good Daughter (Sony One) | 12/11/2026
  • 12 12 12 (Apple TV) | 13/11/2026
  • O Pequeno Guerreiro (Apple TV) | 25/11/2026
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