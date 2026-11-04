Lançamentos da Prime Video em novembro de 2026: veja os filmes e as séries

Prime Video: o que entra no catálogo do streaming em novembro de 2026?
Repórter de Casual
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11h54.
O mês de novembro chega recheado de novidades no streaming e o Prime Video traz uma seleção robusta para renovar o catálogo. A plataforma aposta no retorno de uma de suas maiores produções de fantasia, novas séries originais de peso e dramas aclamados que passaram recentemente pelos cinemas.
Entre os destaques das séries, os holofotes se voltam para a 3ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, a chegada da 6ª temporada de The Chosen: Os Escolhidos e a biográfica Muhammad Ali - O Maior.
A ficção científica ganha força total no fim do mês com Blade Runner 2099.
Já para os filmes, os principais títulos são o romance emocionante Todo Tempo Que Temos, estrelado por Florence Pugh e Andrew Garfield, o aguardado Perfeitos Mentirosos e o drama esportivo Madden. Na Loja Prime Video, chegam em aluguel Procurando Emily e o clássico Resident Evil.