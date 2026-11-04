Lançamentos da Prime Video em novembro de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de novembro chega recheado de novidades no streaming e o Prime Video traz uma seleção robusta para renovar o catálogo. A plataforma aposta no retorno de uma de suas maiores produções de fantasia, novas séries originais de peso e dramas aclamados que passaram recentemente pelos cinemas.

Entre os destaques das séries, os holofotes se voltam para a 3ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, a chegada da 6ª temporada de The Chosen: Os Escolhidos e a biográfica Muhammad Ali - O Maior.

A ficção científica ganha força total no fim do mês com Blade Runner 2099.

Já para os filmes, os principais títulos são o romance emocionante Todo Tempo Que Temos, estrelado por Florence Pugh e Andrew Garfield, o aguardado Perfeitos Mentirosos e o drama esportivo Madden. Na Loja Prime Video, chegam em aluguel Procurando Emily e o clássico Resident Evil.

Confira a lista completa de lançamentos do Prime Video em novembro de 2026:

Séries que entram no Prime Video em novembro

Muhammad Ali - O Maior | 04/11/2026

Campus Drivers | 06/11/2026

Devils' Crest | 06/11/2026

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder: Temporada 3 | 11/11/2026

The Chosen: Os Escolhidos: Temporada 6 | 15/11/2026

Blade Runner 2099 | 24/11/2026

Filmes que entram no Prime Video em novembro

O Instituto | 02/11/2026

Fuga Mortal | 04/11/2026

Insaciável | 07/11/2026

Todo Tempo Que Temos | 09/11/2026

Refém por um Fio | 13/11/2026

Obsessão | 14/11/2026

Madden | 18/11/2026

Perfeitos Mentirosos | 20/11/2026

Clashing Through the Snow | 23/11/2026

Loja Prime Video (Aluguel e Compra)

Procurando Emily | 01/11/2026

Resident Evil | 03/11/2026

Lançamentos nos Canais (Prime Video Channels)