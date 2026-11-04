O que aconteceu na 1ª temporada de 'Black Doves'? Relembre antes dos novos episódios

'Black Doves': do assassinato de Jason à revelação sobre sua identidade, veja o que aconteceu nos primeiros episódios da série de espionagem da Netflix (Divulgação/Netflix)
Freelancer
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 14h03.
A morte de Jason parecia um acerto de contas pessoal em "Black Doves". Para Helen Webb (Keira Knightley), que mantinha um caso com ele, descobrir quem disparou era uma questão de vingança. A investigação, porém, ligou o assassinato à morte de um embaixador chinês e revelou que o próprio Jason escondia sua identidade.
A segunda temporada estreia nesta quinta-feira, 5, na Netflix, com Helen ainda trabalhando como espiã e seu marido a caminho do cargo de primeiro-ministro britânico. A seguir, relembre os principais acontecimentos da primeira temporada:
Casada com o político Wallace Webb (Andrew Buchan), Helen passa informações do governo britânico à organização clandestina Black Doves. Ela usa o acesso ao marido para obter segredos há dez anos, sob o comando de Reed (Sarah Lancashire).
Quando Jason (Andrew Koji) é assassinado, Reed chama Sam Young (Ben Whishaw), um matador de aluguel e velho amigo de Helen, para protegê-la. Sam volta a Londres depois de anos afastado e ajuda Helen a investigar o crime. A busca leva os dois até a família Clark, ligada ao submundo londrino.
Trent Clark (Angus Cooper), filho da chefe do crime Alex Clark (Tracey Ullman), mandou matar Jason, Maggie e Phillip para encobrir a morte do embaixador chinês Chen. Trent havia matado o diplomata por acidente durante uma discussão. O que começou como uma tentativa de esconder o crime acabou no centro de uma crise diplomática.
Helen confronta os Clark no episódio final. Sam mata Trent e Alex, poupando a amiga de executar a vingança que a levou até ali. A decisão resolve o confronto, mas tem um custo para o próprio Sam, que tentava reconstruir a vida com Michael.
O final revela que Jason era um agente do MI5, o serviço de inteligência interna britânico. Ele investigava Helen por suspeita de vazamento de informações do governo e acabou se envolvendo com ela. Segundo Joe Barton, criador da série, o afeto de Jason era genuíno, e ele agiu para protegê-la.
Reed entrega a Helen um disco rígido com os arquivos sobre Jason. A espiã joga o dispositivo no rio Tâmisa e encerra a investigação sem abrir o material.
Sam reencontra Michael (Omari Douglas), mas os dois terminam a temporada separados. Depois da morte dos Clark, Hector (Luther Ford) procura Sam na casa de Michael e lhe dá duas opções: trabalhar para ele ou deixar Londres de vez.
Hector chega vivo ao fim da temporada, embora Lenny (Kathryn Hunter) tenha encarregado Sam de matá-lo. O impasse deixa Sam entre uma antiga chefe que ainda cobra o serviço e um criminoso que quer recrutá-lo.
Helen e Wallace passam o Natal juntos com os filhos, apesar das suspeitas dele sobre o passado da esposa. A presença das Black Doves na rotina da família é maior do que parecia: Marie, a babá das crianças, e Dani, colega de Wallace, também trabalham para Reed. Em outra ponta da história, Kai-Ming, filha do embaixador Chen, sobrevive e passa o Natal com as assassinas Eleanor e Williams.
Na continuação, a ascensão política de Wallace aproxima Helen de informações ainda mais sensíveis. Ela e Sam voltam a trabalhar juntos quando Reed é envolvida em uma conspiração ligada à própria organização que comanda.
Entre as novidades está Neve Campbell, de "Pânico", que interpreta Cecile Mason, enviada americana para assuntos de defesa. Ambika Mod, de "Um Dia", será Laila, agente dos Black Doves designada para ajudar Helen em uma missão.
Babou Ceesay viverá o Sr. Conteh, executivo da organização cujas intenções despertam suspeitas. Já Sam Riley interpretará Patrick, representante de um grupo misterioso que oferece uma saída para Sam.
O elenco ganha ainda Sylvia Hoeks, como Katia Chernov; Goran Kostić, como Alexi Chernov; e Samuel Barnett, como Jerry. Entre os retornos estão Kathryn Hunter, Ella Lily Hyland e Gabrielle Creevy, nos papéis de Lenny, Williams e Eleanor.
Assim como na primeira temporada, a nova leva também conta com seis episódios e todos serão disponibilizados de uma vez na Netflix.