A atualização 01.002.002 de Grand Theft Auto 6 (GTA 6) começou a ser liberada em etapas, segundo o perfil PlayStation Game Size, no X. Cerca de 33% dos jogadores já podiam baixar o arquivo de 603 MB no momento da publicação.

A previsão era que outros 66% recebessem acesso em até três horas e que o 1% restante pudesse fazer o download seis horas após a postagem.

Até então, a Rockstar Games ainda não havia divulgado a lista de mudanças. Também não havia confirmação de que o arquivo teria o mesmo tamanho no PlayStation 5 e no Xbox Series.

Quanto custa o GTA 6?

As lojas da PlayStation e da Microsoft cobram os mesmos preços por GTA 6 no Brasil. A edição Standard custa R$ 449,90, e a Ultimate sai por R$ 549,90. Nos Estados Unidos, as duas versões custam US$ 79,99 e US$ 99,99, respectivamente.

Em quais consoles?

No lançamento, o jogo terá versões nativas para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. No Xbox One, será possível jogar pelo Xbox Cloud Gaming, serviço da Microsoft que transmite jogos pela internet. O acesso começa às 3h de 19 de novembro, no horário de Brasília, com as configurações gráficas da versão para Xbox Series S.

A Rockstar ainda não anunciou uma data para a versão de PC. O jogo não terá versões nativas para PlayStation 4 ou Xbox One.

Como é o jogo?

A história se passa em Leonida, estado fictício inspirado na Flórida. Uma das áreas do mapa é Vice City, cidade inspirada em Miami que também serviu de cenário para o jogo da série lançado em 2002.

Os protagonistas são Jason Duval e Lucia Caminos, um casal ao estilo de Bonnie e Clyde. Depois que um trabalho que parecia simples dá errado, os dois tentam passar despercebidos em Vice City enquanto juntam dinheiro para fugir. Assim como em GTA 5, o jogador poderá alternar entre os personagens em determinados momentos da história.