Comprar um carro de R$ 500 mil, R$ 1 milhão ou até R$ 3 milhões não significa necessariamente pagar por ele à vista. Entre consumidores de alta renda, o consórcio vem ganhando espaço como uma estratégia para adquirir veículos de luxo sem comprometer o patrimônio de uma só vez.

Empresários, executivos, investidores e profissionais liberais estão entre os clientes que recorrem à modalidade para preservar a liquidez e evitar os juros do financiamento bancário, de acordo com um levantamento do Consórcio Mercedes-Benz.

O diretor Cláudio Jesus vê que a decisão está mais relacionada ao planejamento financeiro do que à falta de recursos para comprar o automóvel.

"O cliente adquire veículos hoje que vão de meio milhão a dois milhões e meio, três milhões de reais, ou até valores maiores, e ele utiliza o consórcio muitas vezes para planejar a aquisição desse veículo. Ele não precisa se descapitalizar, ele não precisa dispor desse dinheiro de uma única vez, e ele também não quer ir para o financiamento bancário", detalhou.

Na Mercedes-Benz, o valor médio das cartas de crédito para veículos leves é de R$ 250 mil, mas 46% das cartas comercializadas superam R$ 300 mil.

O público predominante tem entre 35 e 60 anos, com interesse principalmente em SUVs de luxo, como GLA, GLB, GLC e GLE, além de modelos da linha Classe C, conhecida pelos sedãs premium da montadora alemã.

Por que os ricos preferem o consórcio ao pagamento à vista?

A principal vantagem apontada por Jesus é a possibilidade de preservar o dinheiro que o consumidor já possui. Em vez de retirar uma alta quantia de suas aplicações financeiras ou de outros recursos disponíveis, ele distribui o pagamento ao longo de um período previamente planejado.

A estratégia também evita a contratação de um financiamento tradicional, que envolve cobrança de juros. No consórcio, não há juros como os de um empréstimo bancário, mas existem custos próprios da modalidade, como a taxa de administração, além de eventuais encargos previstos no contrato.

A Mercedes também explicou que a diferença está na forma como esse público administra o patrimônio. A compra do carro deixa de ser apenas uma decisão de consumo e passa a fazer parte de um planejamento financeiro mais amplo.

"No final das contas, eu vou ter o carro que eu quero pagando mais barato e não me descapitalizando", diz Jesus.

A avaliação de que o consórcio representa uma economia, no entanto, depende das condições de cada contratação. Além das taxas e dos reajustes, é necessário considerar o rendimento que o dinheiro poderia proporcionar se permanecesse aplicado e o prazo até a contemplação.

Consórcio de veículos de luxo cresce na Mercedes-Benz

Os dados da montadora ajudam a dimensionar a procura pela modalidade entre consumidores de maior poder aquisitivo. No primeiro semestre de 2026, o Consórcio Mercedes-Benz comercializou, em média, 122 cotas por mês, ante 112 no mesmo período de 2025. O crescimento foi de 8,9%.

O resultado também supera a média mensal de 104 cotas registrada nos últimos cinco anos.

Na distribuição por valores, 18% das cartas de crédito comercializadas são superiores a R$ 300 mil, 13% ultrapassam R$ 400 mil e outros 15% superam R$ 500 mil. Juntas, essas faixas representam 46% das contratações.

O movimento acompanha a expansão do mercado brasileiro de consórcios. Segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac), o segmento de veículos leves alcançou 5,72 milhões de participantes ativos em setembro, crescimento anual de 10,4%.

Nos nove primeiros meses do ano, foram comercializados R$ 115,81 bilhões em créditos nessa categoria.

O avanço ocorre em um mercado no qual o setor de consórcios também tem atraído novos investimentos e modelos de negócios, enquanto os consumidores avaliam alternativas para a aquisição de bens de maior valor.

Como funciona o consórcio para comprar um carrão?

O consumidor pode pagar parcelas do consórcio durante meses ou anos sem saber exatamente quando terá acesso à carta de crédito para comprar o bem.

Para atender aos clientes que desejam programar a compra de um veículo de luxo, a Mercedes-Benz oferece um produto chamado Plano Pontual, com prazo de 60 meses e condições específicas de contemplação a partir da sexta assembleia.

Jesus detalhou que a modalidade prevê um lance previamente definido, com complemento limitado a 40%, conforme as condições apresentadas pela empresa. Dessa forma, o consumidor consegue antecipar quanto precisará desembolsar para obter o crédito por meio dessa alternativa.

Além da contemplação por lance, existe a possibilidade de sorteio, situação em que o cliente pode receber o crédito sem precisar realizar o desembolso adicional previsto para o lance.

O prazo também pode se ajustar à compra de veículos personalizados. Alguns automóveis de luxo levam de seis a doze meses para chegar ao comprador, período que permite organizar os pagamentos e negociar a troca do carro usado com a concessionária.

Embora a modalidade busque oferecer maior previsibilidade, o acesso ao crédito depende das regras de contemplação e das condições contratuais. Por isso, a possibilidade de utilizar a carta a partir do sexto mês não deve ser confundida com uma contemplação automática.

Quem são os compradores de carros de luxo por consórcio?

De acordo com Jesus, cerca de 90% dos consumidores do Consórcio Mercedes-Benz já possuem relacionamento com a marca, embora a empresa também receba compradores interessados em adquirir seu primeiro automóvel da montadora.

"São clientes que sabem o que querem, são clientes que gostam, na maioria deles, de personalizar o seu veículo." Cláudio Jesus, diretor do consórcio Mercedes-Benz

São consumidores que, em muitos casos, já possuem um veículo premium e utilizam o consórcio para planejar a próxima troca, sem a necessidade de fazer uma grande retirada de recursos no momento da compra, acrescenta o diretor.

Nem sempre o consórcio é mais vantajoso do que pagar à vista

Contratar um consórcio nem sempre é mais vantajoso do que pagar à vista. A decisão depende do custo total da operação, dos reajustes previstos, do prazo de contemplação e da rentabilidade que o comprador poderia obter mantendo o dinheiro investido.

A comparação também envolve o financiamento tradicional, que continua sendo uma alternativa para quem deseja receber o veículo imediatamente. O mercado brasileiro segue registrando movimentações relevantes nas operações de financiamento de automóveis novos.

Para o público de alta renda descrito pelo diretor da Mercedes-Benz, entretanto, a prioridade pode ser outra. Mais do que ter o dinheiro necessário para comprar um carro de luxo, a questão é decidir quanto desse patrimônio vale a pena comprometer na aquisição.

Para ele, a maior familiaridade dos consumidores com ferramentas de educação financeira tem contribuído para ampliar o interesse pelo consórcio, inclusive entre aqueles que já possuem patrimônio e capacidade de pagamento.