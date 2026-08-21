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'Tremembé': Ícaro Silva aparece como Robinho em novas imagens da 2ª temporada

Segunda temporada da série amplia o elenco e inclui Thiago Brennand e Dominique Scharf na trama

Ícaro Silva surge como Robinho em novas imagens de Tremembé (Redes Sociais/Reprodução)

Ícaro Silva surge como Robinho em novas imagens de Tremembé (Redes Sociais/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 12h47.

Última atualização em 21 de agosto de 2026 às 12h50.

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A segunda temporada de Tremembé ganhou novas imagens nesta quinta-feira, 20, entre elas um registro de Ícaro Silva no papel de Robinho em uma cena ambientada em um campo de futebol dentro do presídio.

A imagem mostra o ator com uniforme esportivo e a inscrição "Tremembé Sport Club" ao fundo. A cena indica a presença do futebol entre as atividades retratadas pela produção na ala masculina da penitenciária.

Ícaro Silva integra as novidades do elenco ao lado de Giovanna Antonelli e João Vicente Castro para os novos episódios da série.

O que esperar da 2ª temporada de Tremembé

A nova temporada amplia as histórias apresentadas no presídio com a chegada de Dominique Scharf à ala feminina. A trama também acompanha Suzane von Richthofen após deixar a prisão e mostra Elize Matsunaga em uma tentativa de iniciar uma nova atividade profissional.

Na ala masculina, a produção passa a incluir Thiago Brennand e Robinho na narrativa. A entrada dos dois personagens expande o grupo de figuras conhecidas nacionalmente retratadas pela série dentro do sistema prisional.

Paranoid Filmes produz Tremembé para o Amazon MGM Studios. Vera Egito ocupa as funções de diretora e showrunner, profissional responsável pela condução criativa e pelo desenvolvimento de uma série.

A produção tem como base o livro Tremembé: O Presídio dos Famosos, escrito pelo jornalista Ullisses Campbell. A obra aborda histórias relacionadas à penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, conhecida por receber pessoas envolvidas em crimes de repercussão nacional.

Quando será lançada a próxima temporada de 'Tremembé'?

A segunda temporada de Tremembé ainda não tem uma data de estreia confirmada pela Amazon Prime Video, mas a previsão de lançamento é para 2027.

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