'Carrie, a Estranha': o que muda na nova série em relação ao filme?

A série "Carrie, a Estranha", que estreou nesta quarta-feira, 7, no Prime Video, adapta o clássico romance de Stephen King, 50 anos após o filme de 1976, estrelado por Sissy Spacek.

A produção acompanha Carrie White, uma adolescente marcada pelo isolamento, pelo bullying na escola e pela relação conturbada com a mãe, Margaret White.

Mas quais são as principais diferenças entre a nova produção e o filme que se tornou um clássico do terror?

De onde vem a história de 'Carrie, a Estranha'?

A história de "Carrie, a Estranha" nasceu no livro publicado por Stephen King em 1974. A trama apresenta uma adolescente criada sob uma educação religiosa rígida que sofre com o isolamento e o bullying na escola.

A personagem também possui poderes telecinéticos, que permitem mover objetos com a mente. Conforme a pressão sobre Carrie aumenta, suas habilidades passam a ter um papel cada vez maior na história.

Para criar Carrie, Stephen King se inspirou em duas garotas que conheceu durante o ensino médio. Na página oficial do autor, ele explica que a personagem é uma combinação das duas e descreve a obra como uma história sobre os caminhos que as mulheres encontram para exercer seu poder e sobre os temores dos homens em relação às mulheres e à sexualidade feminina.

Filme virou um clássico do terror

A primeira adaptação para o cinema chegou em 1976, dirigida por Brian De Palma. O filme se tornou uma das versões mais conhecidas da obra e ajudou a transformar Carrie em uma das personagens mais marcantes do terror.

O longa, de 98 minutos, acompanha a rotina de Carrie na escola e os acontecimentos que culminam no baile, o principal momento de horror da trama.

Confira o trailer do filme de 'Carrie'

O que muda na série?

As principais diferenças estão no formato e na ambientação. Com oito episódios, a nova produção amplia o espaço para explorar personagens, relações e acontecimentos do livro e situa a trama em um contexto contemporâneo.

Na série, a morte repentina do pai leva Carrie, até então criada dentro de casa, a frequentar uma escola pública. Nesse ambiente, ela enfrenta um episódio de bullying que viraliza na internet e abala a comunidade.

As redes sociais ampliam a exposição da adolescente e acrescentam novas formas de pressão e crueldade à história.

A relação com a mãe, Margaret White, continua sendo um dos pontos centrais da trama, marcada pelo fanatismo religioso e pelo controle sobre a filha. A produção também mantém os poderes telecinéticos da protagonista, um elemento central do romance.

Quem está por trás da nova adaptação?

Summer H. Howell interpreta Carrie White, enquanto Samantha Sloyan vive Margaret White. O elenco também conta com Siena Agudong como Sue Snell, Alison Thornton como Chris Hargensen, Joel Oulette como Tommy Ross e Arthur Conti como Billy Nolan.

Amber Midthunder interpreta a professora Miss Desjardin, e Matthew Lillard vive o diretor Grayle. Josie Totah e Thalia Dudek completam o elenco principal nos papéis de Tina e Emaline, respectivamente.

A adaptação é comandada por Mike Flanagan, conhecido por produções como "A Maldição da Residência Hill", "A Maldição da Mansão Bly" e "A Queda da Casa de Usher".

Confira o trailer da série 'Carrie, a Estranha'