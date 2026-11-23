Uma inteligência artificial (IA) pode prever como neurônios reagem à imagem de um carro ou de um cachorro sem reconhecer esses objetos do mesmo jeito que o cérebro. Um estudo da Universidade York, no Canadá, mostrou que a semelhança entre as respostas esconde diferenças no modo de processar imagens.

Sabine Muzellec e Kohitij Kar compararam redes neurais artificiais de visão computacional com registros de atividade neural de macacos. A pesquisa foi publicada em março na revista Nature Machine Intelligence e voltou a circular em novembro.

Esses modelos, herdeiros das primeiras redes neurais criadas nos anos 1950, costumam ser descritos como "parecidos com o cérebro" porque conseguem antecipar a atividade de regiões que ajudam a reconhecer objetos.

Na última década, eles se tornaram a melhor descrição disponível de como funciona o sistema visual dos primatas, segundo a universidade. O estudo testou se essa comparação se sustenta quando é feita nos dois sentidos.

Como foi o teste

Os pesquisadores registraram a atividade de 288 pontos do córtex temporal inferior, área ligada ao reconhecimento de objetos, em dois macacos. Os animais realizaram 45 tarefas em que precisavam distinguir um objeto de outro.

Foram usadas 1.320 imagens de dez objetos, entre eles urso, elefante, rosto, maçã, carro, cachorro, cadeira, avião, pássaro e zebra, sobre fundos naturais, internos ou externos. Outras 300 imagens mostravam os mesmos objetos em estilos diferentes, como contornos, desenhos, formas esquemáticas e variações artísticas. A equipe também coletou respostas de 80 pessoas nas mesmas tarefas visuais.

O que mudou quando os pesquisadores inverteram o teste

Até agora, a maior parte dos trabalhos perguntava só se a IA consegue prever a atividade do cérebro. As redes passaram nesse teste: previram razoavelmente bem como os neurônios registrados reagiam às imagens.

Já a predição inversa, que usa os sinais do cérebro para estimar o que ocorre dentro do modelo, deixou sem explicação muitas características das redes. Para os autores, isso indica que os modelos carregam dimensões que não têm equivalente na atividade neural medida.

O mesmo descompasso não apareceu ao comparar registros de cérebros diferentes, um tipo de comparação que também orienta mapeamentos de neurônios em outros animais. Quando os sinais de um macaco eram usados para prever os do outro, a relação funcionou nos dois sentidos.

Isso reforça que a diferença está nos modelos, e não em uma limitação do método. Segundo Kar, os resultados sugerem que os sistemas de IA atuais resolvem tarefas visuais em parte com estratégias internas que o cérebro talvez não use.

Modelos maiores não resolvem

De acordo com os pesquisadores, fatores que melhoram a previsão no sentido tradicional, como aumentar a capacidade do modelo ou otimizá-lo para uma única tarefa, pioraram a predição inversa. Ou seja, uma rede pode ficar mais precisa em antecipar neurônios e, ao mesmo tempo, mais distante do funcionamento do cérebro.

As partes dos modelos que mais correspondiam às respostas neurais também foram melhores para prever o desempenho de pessoas e macacos nas tarefas visuais avaliadas. A equipe divulgou uma ferramenta de teste para que desenvolvedores possam avaliar seus modelos com esse critério.

Por que isso importa fora do laboratório

Modelos de IA vêm sendo usados para planejar experimentos sobre comportamento humano, inclusive em contextos clínicos, segundo a Universidade York. Se a semelhança com o cérebro for menor do que parece, essas pesquisas podem partir de premissas imprecisas.

Os autores alertam que as diferenças podem aumentar com o tempo se não forem corrigidas. Modelos parecidos também são usados para estudar audição, linguagem e movimento.

Kar cita ainda pesquisas sobre autismo, que usam modelos do cérebro neurotípico como referência. O resultado é específico: uma rede pode acertar a previsão sem explicar como o cérebro reconhece um objeto. A pesquisa não avaliou chatbots nem o raciocínio humano em geral.