'Carrie: A Estranha': veja onde assistir aos filmes antes da nova série

RESUMO ＋ "Carrie: A Estranha", romance de Stephen King publicado em 1974, ganha uma nova adaptação nesta quarta-feira, 7 de outubro. Antes da série, a história de Carrie White chegou às telas quatro vezes: nos filmes de 1976, 1999 e 2013 e em uma versão para televisão lançada em 2002.

"Carrie: A Estranha", obra sucesso de Stephen King, ganha uma nova adaptação nesta quarta-feira, 7, no Prime Video. No entanto, essa não é a primeira vez que o livro chega às telas.

Sem contar a nova versão, já foram feitas quatro adaptações da história de Carrie White, publicada em 1974.

Quais são as adaptações de 'Carrie: A Estranha'?

A primeira adaptação de "Carrie, a Estranha" para os cinemas aconteceu em 1976 com direção de Brian De Palma. Já em 1999, "A Maldição de Carrie" chegou às telonas como continuação do longa de 76.

Em 2002, o clássico "Carrie, A Estranha", dirigido por David Carson, foi adaptado para a televisão. A versão mais recente é de 2013, com direção de Kimberly Peirce, que adaptou o projeto para o contexto contemporâneo.

Onde assistir às adaptações de 'Carrie, a Estranha'?

Carrie, a Estranha (1976): Prime Video e Apple TV Store com a opção de aluguel e compra Apple TV Store

A Maldição de Carrie (1999): Prime Video (apenas compra)

Carrie, a Estranha (2002): Prime Video (aluguel) e na Apple TV Store (compra)

Carrie, a Estranha (2013): Prime Video e Apple TV Store com a opção de aluguel e compra Apple TV Store

Sobre o que é a série 'Carrie: A Estranha'?

A produção é uma reinvenção contemporânea do romance de Stephen King, publicado em 1974. Na nova versão, Carrie White é uma adolescente deslocada, que passou a vida praticamente isolada dentro de casa ao lado da mãe, Margaret, extremamente controladora e protetora.

Após a morte repentina de seu pai, a jovem é obrigada a enfrentar o ambiente hostil do ensino médio e passa a lidar com um escândalo de bullying que se espalha pelas redes sociais.

Ao mesmo tempo, Carrie começa a desenvolver misteriosos poderes telecinéticos, que se intensificam conforme sua adolescência avança.