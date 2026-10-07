'Carrie: A Estranha': veja onde assistir aos filmes antes da nova série

'Carrie': obra de Stephen King já teve diversas adaptações audiovisuais (Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11h14.
"Carrie: A Estranha", romance de Stephen King publicado em 1974, ganha uma nova adaptação nesta quarta-feira, 7 de outubro. Antes da série, a história de Carrie White chegou às telas quatro vezes: nos filmes de 1976, 1999 e 2013 e em uma versão para televisão lançada em 2002.
"Carrie: A Estranha", obra sucesso de Stephen King, ganha uma nova adaptação nesta quarta-feira, 7, no Prime Video. No entanto, essa não é a primeira vez que o livro chega às telas.
Sem contar a nova versão, já foram feitas quatro adaptações da história de Carrie White, publicada em 1974.
A primeira adaptação de "Carrie, a Estranha" para os cinemas aconteceu em 1976 com direção de Brian De Palma. Já em 1999, "A Maldição de Carrie" chegou às telonas como continuação do longa de 76.
Em 2002, o clássico "Carrie, A Estranha", dirigido por David Carson, foi adaptado para a televisão. A versão mais recente é de 2013, com direção de Kimberly Peirce, que adaptou o projeto para o contexto contemporâneo.
A produção é uma reinvenção contemporânea do romance de Stephen King, publicado em 1974. Na nova versão, Carrie White é uma adolescente deslocada, que passou a vida praticamente isolada dentro de casa ao lado da mãe, Margaret, extremamente controladora e protetora.
Após a morte repentina de seu pai, a jovem é obrigada a enfrentar o ambiente hostil do ensino médio e passa a lidar com um escândalo de bullying que se espalha pelas redes sociais.
Ao mesmo tempo, Carrie começa a desenvolver misteriosos poderes telecinéticos, que se intensificam conforme sua adolescência avança.
A história ganhou um filme dirigido por Brian De Palma em 1976 e a continuação "A Maldição de Carrie" em 1999. Também recebeu uma adaptação para a televisão dirigida por David Carson em 2002 e uma versão contemporânea de Kimberly Peirce em 2013.
Os filmes de "Carrie: A Estranha" lançados em 1976 e 2013 estão disponíveis para aluguel ou compra no Prime Video e na Apple TV Store.
"A Maldição de Carrie", de 1999, está disponível apenas para compra no Prime Video. A adaptação de 2002 pode ser alugada no Prime Video ou comprada na Apple TV Store.
A série apresenta uma reinvenção contemporânea do romance de Stephen King publicado em 1974. Carrie White deixa a vida isolada ao lado da mãe controladora após a morte repentina do pai e enfrenta o ensino médio e um caso de bullying que se espalha pelas redes sociais.
Carrie White começa a desenvolver misteriosos poderes telecinéticos. As habilidades se intensificam conforme a adolescência da personagem avança.