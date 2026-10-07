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'Carrie: A Estranha': veja onde assistir aos filmes antes da nova série

Clássico de Stephen King ganha uma nova adaptação nesta quarta-feira, 7 de outubro; relembre todas as versões anteriores da obra

'Carrie': obra de Stephen King já teve diversas adaptações audiovisuais (Divulgação)

'Carrie': obra de Stephen King já teve diversas adaptações audiovisuais (Divulgação)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11h14.

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"Carrie: A Estranha", romance de Stephen King publicado em 1974, ganha uma nova adaptação nesta quarta-feira, 7 de outubro. Antes da série, a história de Carrie White chegou às telas quatro vezes: nos filmes de 1976, 1999 e 2013 e em uma versão para televisão lançada em 2002.

"Carrie: A Estranha", obra sucesso de Stephen King, ganha uma nova adaptação nesta quarta-feira, 7, no Prime Video. No entanto, essa não é a primeira vez que o livro chega às telas.

Sem contar a nova versão, já foram feitas quatro adaptações da história de Carrie White, publicada em 1974.

Quais são as adaptações de 'Carrie: A Estranha'?

A primeira adaptação de "Carrie, a Estranha" para os cinemas aconteceu em 1976 com direção de Brian De Palma. Já em 1999, "A Maldição de Carrie" chegou às telonas como continuação do longa de 76.

Em 2002, o clássico "Carrie, A Estranha", dirigido por David Carson, foi adaptado para a televisão. A versão mais recente é de 2013, com direção de Kimberly Peirce, que adaptou o projeto para o contexto contemporâneo.

Onde assistir às adaptações de 'Carrie, a Estranha'?

  • Carrie, a Estranha (1976): Prime Video e Apple TV Store com a opção de aluguel e compra Apple TV Store
  • A Maldição de Carrie (1999): Prime Video (apenas compra)
  • Carrie, a Estranha (2002): Prime Video (aluguel) e na Apple TV Store (compra)
  • Carrie, a Estranha (2013): Prime Video e Apple TV Store com a opção de aluguel e compra Apple TV Store

Sobre o que é a série 'Carrie: A Estranha'?

A produção é uma reinvenção contemporânea do romance de Stephen King, publicado em 1974. Na nova versão, Carrie White é uma adolescente deslocada, que passou a vida praticamente isolada dentro de casa ao lado da mãe, Margaret, extremamente controladora e protetora.

Após a morte repentina de seu pai, a jovem é obrigada a enfrentar o ambiente hostil do ensino médio e passa a lidar com um escândalo de bullying que se espalha pelas redes sociais.

Ao mesmo tempo, Carrie começa a desenvolver misteriosos poderes telecinéticos, que se intensificam conforme sua adolescência avança.

Perguntas frequentes

Quais são as adaptações de 'Carrie: A Estranha'? ＋

A história ganhou um filme dirigido por Brian De Palma em 1976 e a continuação "A Maldição de Carrie" em 1999. Também recebeu uma adaptação para a televisão dirigida por David Carson em 2002 e uma versão contemporânea de Kimberly Peirce em 2013.

Onde assistir aos filmes de 'Carrie: A Estranha' de 1976 e 2013? ＋

Os filmes de "Carrie: A Estranha" lançados em 1976 e 2013 estão disponíveis para aluguel ou compra no Prime Video e na Apple TV Store.

Onde assistir a 'A Maldição de Carrie' e à versão de 2002? ＋

"A Maldição de Carrie", de 1999, está disponível apenas para compra no Prime Video. A adaptação de 2002 pode ser alugada no Prime Video ou comprada na Apple TV Store.

Sobre o que é a nova série 'Carrie: A Estranha'? ＋

A série apresenta uma reinvenção contemporânea do romance de Stephen King publicado em 1974. Carrie White deixa a vida isolada ao lado da mãe controladora após a morte repentina do pai e enfrenta o ensino médio e um caso de bullying que se espalha pelas redes sociais.

Quais poderes Carrie White desenvolve? ＋

Carrie White começa a desenvolver misteriosos poderes telecinéticos. As habilidades se intensificam conforme a adolescência da personagem avança.

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