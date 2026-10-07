‘Carrie’: nova série baseada no livro de Stephen King estreia hoje; veja onde assistir

'Carrie': imagem da nova adaptação do clássico de terror. (Prime Video/ Divulgação)
Repórter
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 10h32.
“Carrie”, nova adaptação do primeiro romance de Stephen King, estreia nesta quarta-feira, 7, no Prime Video. A produção é a primeira versão da história feita como série de televisão, tem Mike Flanagan como showrunner e Summer H. Howell no papel da protagonista.
“Carrie”, nova adaptação do clássico de Stephen King, estreia nesta quarta-feira, 7 de outubro, no Prime Video. A produção marca a primeira vez que o livro ganha uma adaptação no formato de série de televisão.
A nova versão tem Mike Flanagan como showrunner e Summer H. Howell no papel de Carrie White. Samantha Sloyan interpreta Margaret, mãe da protagonista.
Publicado originalmente como o primeiro romance de Stephen King, “Carrie” acompanha uma adolescente que enfrenta dificuldades na escola enquanto começa a descobrir poderes telecinéticos.
Na nova adaptação, Carrie White passou parte da vida afastada do convívio social sob a proteção da mãe, Margaret. Após a morte repentina do pai, a adolescente passa a frequentar uma escola pública.
É nesse ambiente que Carrie enfrenta bullying, ataques nas redes sociais e as dificuldades de adaptação à nova rotina. Ao mesmo tempo, começa a perceber o surgimento de misteriosos poderes telecinéticos.
A série atualiza parte dos conflitos da personagem ao incorporar elementos como redes sociais e bullying virtual à história.
Summer H. Howell interpreta Carrie White, enquanto Samantha Sloyan vive Margaret, sua mãe. Mike Flanagan comanda a adaptação como showrunner.
A estreia de “Carrie” faz parte da programação de outubro do Prime Video nos Estados Unidos.
“Carrie” estreia nesta quarta-feira, 7 de outubro de 2026, no Prime Video.
A nova adaptação de “Carrie” estreia no Prime Video. A programação divulgada pela plataforma se refere aos Estados Unidos.
Summer H. Howell interpreta Carrie White na nova adaptação do livro de Stephen King.
Mike Flanagan é o showrunner da primeira adaptação de “Carrie” feita como série de televisão.