VisionQuest: o que assistir antes da nova série da Marvel

RESUMO ＋ A série “VisionQuest”, do estúdio Marvel Studios, estreia no serviço de streaming Disney+ na quarta-feira, 14 de outubro, com dois episódios; os demais chegam semanalmente. O capítulo final da trilogia iniciada em “WandaVision” acompanha o Visão reconstruído em fuga enquanto tenta compreender sua identidade. A Marvel Studios divulgou cinco produções do MCU para assistir antes da estreia.

O Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) é marcado por histórias que se conectam e se desdobram em diferentes filmes e séries. Por isso, a chegada de um novo título costuma vir acompanhada de uma dúvida para os fãs: o que é preciso assistir antes?

Com a estreia de VisionQuest, nova série da Marvel Studios, não será diferente. A produção chega ao Disney+ na próxima quarta-feira, 14 de outubro, e terá episódios lançados semanalmente ao longo da temporada.

O que assistir antes de 'VisionQuest'?

Os títulos escolhidos foram divulgados pela Marvel Studios:

Vingadores: A Era de Ultron (2015)

Capitão América: Guerra Civil (2016)

Vingadores: Guerra Infinita (2018)

WandaVision (2021)

Agatha Desde Sempre (2024)

Qual a história de 'VisionQuest'?

Considerado o capítulo final de uma trilogia que começou em "WandaVision", "VisionQuest" acompanha a versão reconstruída de Visão após escapar das pessoas que queriam utilizá-lo como arma. O personagem de Paul Bethany permanece escondido enquanto tenta entender quem realmente é.

O problema é que sua programação guarda diferentes inteligências artificiais já vistas na história de Tony Stark. Entre elas estão J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. e Ultron.

A situação muda, no entanto, quando Visão recebe a notícia de que estão oferecendo uma recompensa por sua captura. O protagonista, então, passa a fugir ao lado de Thomas Shepard, um jovem misterioso que pode ser a nova encarnação de seu filho Tommy Maximoff.