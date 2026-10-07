VisionQuest: o que assistir antes da nova série da Marvel

VisionQuest: nova série da Marvel está conectada com diversos filmes do MCU (Disney/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 14h22.
A série “VisionQuest”, do estúdio Marvel Studios, estreia no serviço de streaming Disney+ na quarta-feira, 14 de outubro, com dois episódios; os demais chegam semanalmente. O capítulo final da trilogia iniciada em “WandaVision” acompanha o Visão reconstruído em fuga enquanto tenta compreender sua identidade. A Marvel Studios divulgou cinco produções do MCU para assistir antes da estreia.
O Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) é marcado por histórias que se conectam e se desdobram em diferentes filmes e séries. Por isso, a chegada de um novo título costuma vir acompanhada de uma dúvida para os fãs: o que é preciso assistir antes?
Com a estreia de VisionQuest, nova série da Marvel Studios, não será diferente. A produção chega ao Disney+ na próxima quarta-feira, 14 de outubro, e terá episódios lançados semanalmente ao longo da temporada.
Considerado o capítulo final de uma trilogia que começou em "WandaVision", "VisionQuest" acompanha a versão reconstruída de Visão após escapar das pessoas que queriam utilizá-lo como arma. O personagem de Paul Bethany permanece escondido enquanto tenta entender quem realmente é.
O problema é que sua programação guarda diferentes inteligências artificiais já vistas na história de Tony Stark. Entre elas estão J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. e Ultron.
A situação muda, no entanto, quando Visão recebe a notícia de que estão oferecendo uma recompensa por sua captura. O protagonista, então, passa a fugir ao lado de Thomas Shepard, um jovem misterioso que pode ser a nova encarnação de seu filho Tommy Maximoff.
“VisionQuest” estreia na quarta-feira, 14 de outubro, com dois episódios inéditos no Disney+. Os capítulos restantes serão lançados semanalmente.
A Marvel Studios indicou “Vingadores: A Era de Ultron”, “Capitão América: Guerra Civil”, “Vingadores: Guerra Infinita”, “WandaVision” e “Agatha Desde Sempre” como preparação para “VisionQuest”.
“VisionQuest” acompanha a versão reconstruída de Visão após sua fuga das pessoas que pretendiam usá-lo como arma. O personagem interpretado por Paul Bethany permanece escondido enquanto tenta descobrir quem realmente é.
A programação de Visão guarda J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. e Ultron. Todas essas inteligências artificiais já apareceram na história de Tony Stark.
“VisionQuest” é considerado o capítulo final da trilogia iniciada em “WandaVision”. O texto não informa qual produção ocupa o segundo capítulo.
Visão foge ao lado de Thomas Shepard após descobrir que existe uma recompensa por sua captura. O jovem misterioso pode ser a nova encarnação de Tommy Maximoff, filho de Visão.