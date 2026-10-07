Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

VisionQuest: o que assistir antes da nova série da Marvel

Série derivada de WandaVision estreia no Disney+ em 14 de outubro

VisionQuest: nova série da Marvel está conectada com diversos filmes do MCU (Disney/Divulgação)

VisionQuest: nova série da Marvel está conectada com diversos filmes do MCU (Disney/Divulgação)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 14h22.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreMarvel
Saiba mais
RESUMO ＋

A série “VisionQuest”, do estúdio Marvel Studios, estreia no serviço de streaming Disney+ na quarta-feira, 14 de outubro, com dois episódios; os demais chegam semanalmente. O capítulo final da trilogia iniciada em “WandaVision” acompanha o Visão reconstruído em fuga enquanto tenta compreender sua identidade. A Marvel Studios divulgou cinco produções do MCU para assistir antes da estreia.

O Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) é marcado por histórias que se conectam e se desdobram em diferentes filmes e séries. Por isso, a chegada de um novo título costuma vir acompanhada de uma dúvida para os fãs: o que é preciso assistir antes?

Com a estreia de VisionQuest, nova série da Marvel Studios, não será diferente. A produção chega ao Disney+ na próxima quarta-feira, 14 de outubro, e terá episódios lançados semanalmente ao longo da temporada.

O que assistir antes de 'VisionQuest'?

Os títulos escolhidos foram divulgados pela Marvel Studios:
  • Vingadores: A Era de Ultron (2015)
  • Capitão América: Guerra Civil (2016)
  • Vingadores: Guerra Infinita (2018)
  • WandaVision (2021)
  • Agatha Desde Sempre (2024)

Qual a história de 'VisionQuest'?

Considerado o capítulo final de uma trilogia que começou em "WandaVision", "VisionQuest" acompanha a versão reconstruída de Visão após escapar das pessoas que queriam utilizá-lo como arma. O personagem de Paul Bethany permanece escondido enquanto tenta entender quem realmente é.

O problema é que sua programação guarda diferentes inteligências artificiais já vistas na história de Tony Stark. Entre elas estão J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. e Ultron.

A situação muda, no entanto, quando Visão recebe a notícia de que estão oferecendo uma recompensa por sua captura. O protagonista, então, passa a fugir ao lado de Thomas Shepard, um jovem misterioso que pode ser a nova encarnação de seu filho Tommy Maximoff.

'Perguntas frequentes'

Quando estreia “VisionQuest” no Disney+? ＋

“VisionQuest” estreia na quarta-feira, 14 de outubro, com dois episódios inéditos no Disney+. Os capítulos restantes serão lançados semanalmente.

O que assistir antes de “VisionQuest”? ＋

A Marvel Studios indicou “Vingadores: A Era de Ultron”, “Capitão América: Guerra Civil”, “Vingadores: Guerra Infinita”, “WandaVision” e “Agatha Desde Sempre” como preparação para “VisionQuest”.

Sobre o que é “VisionQuest”? ＋

“VisionQuest” acompanha a versão reconstruída de Visão após sua fuga das pessoas que pretendiam usá-lo como arma. O personagem interpretado por Paul Bethany permanece escondido enquanto tenta descobrir quem realmente é.

Quais inteligências artificiais aparecem na programação de Visão? ＋

A programação de Visão guarda J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. e Ultron. Todas essas inteligências artificiais já apareceram na história de Tony Stark.

Qual é a relação entre “VisionQuest” e “WandaVision”? ＋

“VisionQuest” é considerado o capítulo final da trilogia iniciada em “WandaVision”. O texto não informa qual produção ocupa o segundo capítulo.

Quem acompanha Visão durante a fuga? ＋

Visão foge ao lado de Thomas Shepard após descobrir que existe uma recompensa por sua captura. O jovem misterioso pode ser a nova encarnação de Tommy Maximoff, filho de Visão.

Acompanhe tudo sobre:SériesMarvel

Mais de Pop

'Carrie, a Estranha': o que muda na nova série em relação ao filme?

Netflix encomenda episódio piloto de nova série de 'Gatos, Fios Dentais e Amassos'

GTA 6 no Xbox Cloud Gaming? Microsoft esclarece se o jogo funcionará ou não neste serviço

Steven Spielberg em 'Transformers'? Diretor assume novo papel na franquia

Mais na Exame

Economia

Durigan diz ter dificuldade de entender 'euforia' do mercado após 1º turno

Esporte

Corinthians suspende patrocínio milionário de plataforma de conteúdo adulto após liminar

Casual

Com Felipe Bronze e Paul Cho, Eldorado Gourmet Week ganha segunda edição no Pipo

Inteligência Artificial

Zuckerberg atrai Google e governo dos EUA para megaprojeto de IA em biologia