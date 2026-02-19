Carnaval 2026: veja quais escolas de samba foram rebaixadas no Rio de Janeiro

Juliana Paes: atriz foi Rainha de Bateria da campeã Viradouro (Mauro PIMENTEL / AFP)
Redação Exame
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14h34.
Última atualização em 19 de fevereiro de 2026 às 14h35.
A escola rebaixada no Carnaval do Rio de Janeiro 2026 foi a Acadêmicos de Niterói.
A definição ocorreu na apuração dos desfiles do Grupo Especial, realizada nesta quarta-feira, 18, na Cidade do Samba, na Zona Portuária.
A agremiação terminou na última colocação da classificação geral e disputará a Série Ouro em 2027.
A campeã foi a Unidos do Viradouro, com 270,0 pontos.
Na sequência ficaram Beija-Flor de Nilópolis (269,9), Unidos de Vila Isabel (269,9) e Acadêmicos do Salgueiro (269,7).
A Acadêmicos de Niterói somou 264,6 pontos e ficou na 12ª posição.
Estreante no Grupo Especial após conquistar a Série Ouro de 2025, a Acadêmicos de Niterói levou à Marquês de Sapucaí o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.
O tema foi desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins e pelo enredista Igor Ricardo.
Os desfiles começaram na noite de domingo, 15, com apresentações de 80 minutos por escola, abordando temas como política, música, homenagens a artistas e cultura afro-brasileira.
Doze escolas disputaram o título.
Os quesitos avaliados foram bateria, harmonia, evolução, samba-enredo, enredo, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, alegoria e fantasia.
Após a soma das notas válidas, a escola com menor pontuação foi rebaixada.