Carnaval 2026: veja quais escolas de samba foram rebaixadas no Rio de Janeiro

A definição ocorreu na apuração dos desfiles do Grupo Especial, realizada nesta quarta-feira, 18

Juliana Paes: atriz foi Rainha de Bateria da campeã Viradouro (Mauro PIMENTEL / AFP)

Da Redação
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14h34.

Última atualização em 19 de fevereiro de 2026 às 14h35.

A escola rebaixada no Carnaval do Rio de Janeiro 2026 foi a Acadêmicos de Niterói.

A definição ocorreu na apuração dos desfiles do Grupo Especial, realizada nesta quarta-feira, 18, na Cidade do Samba, na Zona Portuária.

A agremiação terminou na última colocação da classificação geral e disputará a Série Ouro em 2027.

Como ficou a classificação do Grupo Especial

A campeã foi a Unidos do Viradouro, com 270,0 pontos.

Na sequência ficaram Beija-Flor de Nilópolis (269,9), Unidos de Vila Isabel (269,9) e Acadêmicos do Salgueiro (269,7).

A Acadêmicos de Niterói somou 264,6 pontos e ficou na 12ª posição.

Escola homenageou Lula na avenida

Estreante no Grupo Especial após conquistar a Série Ouro de 2025, a Acadêmicos de Niterói levou à Marquês de Sapucaí o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.

O tema foi desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins e pelo enredista Igor Ricardo.

Os desfiles começaram na noite de domingo, 15, com apresentações de 80 minutos por escola, abordando temas como política, música, homenagens a artistas e cultura afro-brasileira.

Como funcionou a apuração

Doze escolas disputaram o título.

Os quesitos avaliados foram bateria, harmonia, evolução, samba-enredo, enredo, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, alegoria e fantasia.

Após a soma das notas válidas, a escola com menor pontuação foi rebaixada.

