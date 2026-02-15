Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Carnaval no Rio de Janeiro deve movimentar R$ 5,9 bilhões, mostra estudo

Prefeitura estima público de 8 milhões de foliões em 2026

Carnaval carioca deve gerar 50 mil empregos e movimentar bilhões em 2026 (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Carnaval carioca deve gerar 50 mil empregos e movimentar bilhões em 2026 (Fernando Frazão/Agência Brasil)

SBT News
SBT News

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 16h25.

O carnaval do Rio de Janeiro deve movimentar cerca de R$ 5,9 bilhões em 2026, segundo o levantamento "Carnaval Dados". O estudo considera os gastos de visitantes com hospedagem, transporte, alimentação, eventos e outros serviços ligados direta ou indiretamente à festa.

Ao todo, serão 37 dias de programação, incluindo o pré e o pós-carnaval, além dos dias oficiais de folia. A prefeitura estima receber 8 milhões de foliões, sendo 1,5 milhão de turistas brasileiros e 471 mil estrangeiros - alta de 8,2% em relação a 2025.

Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, domingo, 15 de fevereiro

A arrecadação com o Imposto Sobre Serviços (ISS) deve alcançar cerca de R$ 240 milhões durante o período. A expectativa é de que quase 50 mil empregos temporários sejam gerados apenas na capital fluminense.

A pesquisa "Carnaval Dados" foi elaborada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e pela Casa Civil, por meio da Fundação João Goulart (FJG) e da RioTur.

Acompanhe tudo sobre:CarnavalRio de Janeiro

Mais de Brasil

Carnaval 2026: veja dicas para evitar prejuízo com roubo de celular

Desfile sobre Lula na Supacaí terá escultura de 18 metros e referências à oposição

Preços nos restaurantes vão subir até 10% com fim da 6x1, diz presidente da Abrasel

Michelle Bolsonaro deve ser candidata ao Senado, diz Flávio

Mais na Exame

Mundo

Netanyahu exige desmonte da capacidade nuclear do Irã em nova rodada de negociações

Brasil

Carnaval 2026: veja dicas para evitar prejuízo com roubo de celular

Esporte

Alex de Minaur conquista o ATP 500 de Roterdã

Pop

Carnaval 2026: Veja ordem dos desfiles do Grupo Especial do RJ