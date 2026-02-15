Carnaval no Rio de Janeiro deve movimentar R$ 5,9 bilhões, mostra estudo

O carnaval do Rio de Janeiro deve movimentar cerca de R$ 5,9 bilhões em 2026, segundo o levantamento "Carnaval Dados". O estudo considera os gastos de visitantes com hospedagem, transporte, alimentação, eventos e outros serviços ligados direta ou indiretamente à festa.

Ao todo, serão 37 dias de programação, incluindo o pré e o pós-carnaval, além dos dias oficiais de folia. A prefeitura estima receber 8 milhões de foliões, sendo 1,5 milhão de turistas brasileiros e 471 mil estrangeiros - alta de 8,2% em relação a 2025.

A arrecadação com o Imposto Sobre Serviços (ISS) deve alcançar cerca de R$ 240 milhões durante o período. A expectativa é de que quase 50 mil empregos temporários sejam gerados apenas na capital fluminense.

A pesquisa "Carnaval Dados" foi elaborada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e pela Casa Civil, por meio da Fundação João Goulart (FJG) e da RioTur.