De 12kg a 40kg: os detalhes das fantasias de Sabrina e Virginia na Sapucaí

A estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio e a passagem de Sabrina Sato pela Vila Isabel viraram assunto no Carnaval 2026 por um motivo específico: o peso das fantasias.

As duas desfilaram na mesma noite na Marquês de Sapucaí, mas a comparação se intensificou depois que a influenciadora retirou o costeiro antes do fim da apresentação, enquanto a apresentadora completou o desfile usando uma fantasia descrita como uma das mais pesadas do ano.

Virginia desfilou com um costeiro de 12 kg e enfrentou problemas durante a avenida, incluindo a retirada do acessório e dificuldades com o tapa-sexo. Após a repercussão, a namorada de Vini Jr. afirmou que a remoção do costeiro já estava prevista e autorizada.

Já Sabrina informou que sua fantasia tinha cerca de 40 kg, sendo 25 kg no costeiro e 15 kg no adereço de cabeça.

Mais de 10 mil cristais

No desfile da Unidos de Vila Isabel na madrugada de terça-feira, 17, Sabrina Sato chamou atenção ao cruzar a Sapucaí com uma fantasia de cerca de 40 kg, descrita pela própria apresentadora como um figurino pensado para traduzir o enredo da escola na avenida.

Segundo informações divulgadas nos bastidores, a artista levou aproximadamente 30 minutos para vestir a roupa, que reunia mais de 10 mil cristais aplicados manualmente.

Neste ano, Sabrina apareceu caracterizada como a “Aquarela de Heitor dos Prazeres”, em referência ao artista brasileiro associado a representações do cotidiano, do samba e da vida popular.

O figurino foi montado com plumas em cores marcantes, costeiro com formato inspirado em uma paleta de pintura, body com pedrarias multicoloridas e um adereço de cabeça em estrutura elevada, com cristais e elementos translúcidos que reforçavam o efeito visual de movimento.

Fantasia de 12 kg, LEDs e 60 mil cristais

Como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, Virginia Fonseca desfilou com uma fantasia marcada por efeitos visuais e acabamento detalhado. O figurino foi assinado pelo estilista João Ribeiro, com coordenação de seu stylist Rodolpho Rodrigo.

O costeiro usado por ela tinha cerca de 12 kg, com aproximadamente 3 metros de largura e 2,5 metros de altura, além de estrutura feita com plumas reaproveitadas. A fantasia foi desenvolvida em tom predominantemente vermelho e incluía luzes de LED que acendiam e apagavam de forma constante, com variações em verde e vermelho, cores associadas à escola.

A proposta era criar um efeito de “pulsação”, em referência ao ritmo da bateria durante a apresentação. No total, o figurino reuniu mais de 60 mil cristais, aplicados em diferentes partes para garantir brilho em vários ângulos, e passou por etapas de produção com equipes de costura, adereços, metalurgia e efeitos especiais.

Além da fantasia, Virginia também chamou atenção por um detalhe fora do figurino: um piercing com o número 7 no dente, em referência à camisa usada pelo namorado, Vinícius Júnior, no Real Madrid.