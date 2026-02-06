Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, sexta-feira, 6 de fevereiro

As ruas do Rio de Janeiro receberão nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões dos blocos Marabloco, Chroma Aqui na Minha Mão, Inova Que Eu Gosto e Leão da Pedra.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar nesta sexta-feira, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval do RJ hoje, sexta-feira, 6 de fevereiro, por bairro:

Santo Cristo

Marabloco – 16:00

Av. Prof. Pereira Reis, 76

Leão da Pedra – 17:00

R. da América, 235

Bangu

Zona Mental – 16:00

R. Sidnei, 96

Riachuelo

Gambarato – 17:00

R. Vítor Meireles, 92

Praça da Bandeira

Vila Mimosa – Eu também tenho C* – 17:00

R. Sotero dos Reis, 66

Flamengo

Inova Que Eu Gosto – 18:00

R. Barão do Flamengo, 4

Centro

Bloco Carnavalesco Molha o Pé das Oito – 18:00

R. São José

Chroma aqui na minha Mão – 18:00

R. do Rezende, 10

Educa que Liberta ou Cordão do Paulo Freire e Ôh! Darcy – 19:00

R. Pedro Lessa, 35, sala 1003

Maracanã

Bloco Rolado – 18:00

Praça Niterói, 17

Leme

Bloco Virtual – Pré-Carnaval – 18:00

Praça Almirante Júlio de Noronha, 86