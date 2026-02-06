Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, sexta-feira, 6 de fevereiro

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos do Rio de Janeiro (Fernando Maia/Riotur/Divulgação)
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 06h00.
As ruas do Rio de Janeiro receberão nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões dos blocos Marabloco, Chroma Aqui na Minha Mão, Inova Que Eu Gosto e Leão da Pedra.
Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar nesta sexta-feira, com horários e endereço de concentração.
Marabloco – 16:00
Av. Prof. Pereira Reis, 76
Leão da Pedra – 17:00
R. da América, 235
Zona Mental – 16:00
R. Sidnei, 96
Gambarato – 17:00
R. Vítor Meireles, 92
Vila Mimosa – Eu também tenho C* – 17:00
R. Sotero dos Reis, 66
Inova Que Eu Gosto – 18:00
R. Barão do Flamengo, 4
Bloco Carnavalesco Molha o Pé das Oito – 18:00
R. São José
Chroma aqui na minha Mão – 18:00
R. do Rezende, 10
Educa que Liberta ou Cordão do Paulo Freire e Ôh! Darcy – 19:00
R. Pedro Lessa, 35, sala 1003
Bloco Rolado – 18:00
Praça Niterói, 17
Bloco Virtual – Pré-Carnaval – 18:00
Praça Almirante Júlio de Noronha, 86