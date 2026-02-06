Carnaval 2026 em BH: blocos de rua hoje, sexta-feira, 6 de fevereiro

As ruas de Belo Horizonte receberão nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões dos blocos Na Cadência do Samba, Se Avexe Não! e Flor & Amar.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar nesta sexta-feira, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de BH hoje, sexta-feira, 6 de fevereiro, por bairro:

Itapoã

Bloco Instituto CDDOWN| Data: 06/02/2026 | Horário: 12:00| Local: Rua General Ephigenio Ruas Santos, 323, Itapoã

Aparecida

Bloco Na Cadência do Samba | Data: 06/02/2026| Horário: 17:30 | Local: Rua Vinte e Cinco de Agosto, 399, Aparecida

Padre Eustáquio

Se Avexe Não! | Data: 06/02/2026| Horário: 18:00| Local: Praça Geraldo Torres, 172, Padre Eustáquio

Floramar

Flor & Amar | Data: 06/02/2026| Horário: 18:00| Local: Avenida Joaquim Clemente, 320, Floramar

São Luíz

Bloco do Hungria | Data: 06/02/2026| Horário: 18:00| Local: Avenida Antônio Abrahao Caram, 1001, São Luíz

Barro Preto