Carnaval 2026 em BH: blocos de rua hoje, sexta-feira, 6 de fevereiro

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte nesta sexta-feira, com horários e endereço de concentração

Belo Horizonte: veja os blocos que desfilam nesta sexta-feira (Léo Rodrigues/Agência Brasil)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 10h37.

Última atualização em 6 de fevereiro de 2026 às 10h54.

As ruas de Belo Horizonte receberão nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões dos blocos Na Cadência do Samba, Se Avexe Não! e Flor & Amar.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar nesta sexta-feira, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de BH hoje, sexta-feira, 6 de fevereiro, por bairro:

Itapoã

  • Bloco Instituto CDDOWN| Data: 06/02/2026 | Horário: 12:00| Local: Rua General Ephigenio Ruas Santos, 323, Itapoã

Aparecida

  • Bloco Na Cadência do Samba | Data: 06/02/2026| Horário: 17:30 | Local: Rua Vinte e Cinco de Agosto, 399, Aparecida

Padre Eustáquio

  • Se Avexe Não! | Data: 06/02/2026| Horário: 18:00| Local: Praça Geraldo Torres, 172, Padre Eustáquio

Floramar

  • Flor & Amar | Data: 06/02/2026| Horário: 18:00| Local: Avenida Joaquim Clemente, 320, Floramar

São Luíz

  • Bloco do Hungria | Data: 06/02/2026| Horário: 18:00| Local: Avenida Antônio Abrahao Caram, 1001, São Luíz

Barro Preto

  • Abre-te Sésamo | Data: 06/02/2026| Horário: 19:00| Local: Avenida Augusto de Lima, 1833, Barro Preto
