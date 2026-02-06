Carnaval 2026 em BH: blocos de rua hoje, sexta-feira, 6 de fevereiro

Belo Horizonte: veja os blocos que desfilam nesta sexta-feira (Léo Rodrigues/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 10h37.
Última atualização em 6 de fevereiro de 2026 às 10h54.
As ruas de Belo Horizonte receberão nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões dos blocos Na Cadência do Samba, Se Avexe Não! e Flor & Amar.
Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar nesta sexta-feira, com horários e endereço de concentração.
LEIA TAMBÉM: