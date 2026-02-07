Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, sábado, 7 de fevereiro

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos do Rio de Janeiro (© Tomaz Silva/Agência Brasil/Agência Brasil)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 06h00.
As ruas do Rio de Janeiro receberão neste sábado, 7 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões dos blocos Simpatia é Quase Amor, Bloco da Favorita e Imaginou? Agora Amassa.
Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.
Bloco da Favorita – 07:00
R. Primeiro de Março, 33
O Baile Todo – 07:00
Praça Marechal Âncora, 184
Lambabloco – 10:00
Largo São Francisco de Paula, 50
Bloco da Saara – 13:00
R. Buenos Aires, 271
Bloco do Rock – 14:00
Praça Tiradentes
Céu na Terra – 07:00
R. Almirante Alexandrino, 89
Imaginou? Agora Amassa – 08:00
R. José Linhares, 245
Primeiro Amor – 08:00
Av. Prefeito Mendes de Morais, 808
Bloco Estratégia – 08:00
Via interna do Aterro do Flamengo, 33
Que Bloco É Esse?! – 13:00
Via interna do Aterro do Flamengo, 33
Xupa Mas Não Baba – 09:00
R. Alice, 34
Pérola da Guanabara – 09:00
Paquetá
A.R. Come e Dorme – 16:00
Praia José Bonifácio, 77
Infantil Sá Pereira – 08:00
R. Capistrano de Abreu, 29
Bloco da Pracinha – 09:00
Praça Pio XI
Tijuca Pára Cães – 09:00
Praça Saens Peña, 344
Bloco Urubuzada – 12:00
R. Martins Pena, 55
Bloco Olha Pá Mim – 15:00
R. Martins Pena, 43
Dig Dig Joy – 16:00
Praça Comandante Xavier de Brito, 14
Banda do Tijuca Tênis Clube – 17:00
R. Conde de Bonfim, 451
Bloco Okê – 12:00
Parque do Flamengo, 278
Butano na Bureta – 12:00
R. Senador Furtado, 15-B
Carnaeco – Bloco do King – 12:00
Av. Lúcio Costa, 3360
Bloco Fla Master – 14:00
Av. Lúcio Costa, 3604
B.C. Seu Largato Mama – 14:00
Praça Niterói, 17
Alegria do Sapê – 14:00
R. Camoropim, 132
Bloco do E.C.J.G – 08:00
Praça Jerusalém, 33
Banda da Praia da Bica – 14:00
Praia da Bica, 1191
Bloco Bunda Rachada – 14:00
Rua Romero Zander, 358
Bloco Serrote Afiado – 15:00
R. Mário Ferreira, 217
Só o Cume Interessa – 09:00
Praça General Tibúrcio, s/n
Ih, É Carnaval! – 15:00
Av. Pasteur, 250
B.C. Batuke de Ciata – 15:00
R. Tia Ciata, 235
Bloco do Aquilah – 15:00
R. Soares Caldeira, 115
Bloco O Fervo – 15:00
R. Professor Quintino do Vale, 65-A
Bloco do UH – 16:00
Praça Serzedelo Corrêa, 15
Banda Bandida – 16:00
R. Inhangá, 11
Bloco Calma Amor – 16:00
Av. Monsenhor Félix, 710
Parei de Beber, Não de Mentir – 16:00
Praça do Bandolim
Amigos da Esquina – 16:00
R. Pernambuco, 886
Fuzuê… Só Alegria Pra Você!! – 16:00
R. Tamiarana, 4
Cacique de Higienópolis – 16:00
R. Tamiarana, em frente ao nº 11
B.C. Pinto Sarado – 16:00
Tv. Sara, 64
Bloco Regos Barros – 16:00
R. Rêgo Barros, 79
Banda do Pechincha – 16:00
Estr. do Pau-Ferro, 9
Bloco H. Romeu Pinto – 16:00
R. da Gazela, 204
Bloco da Praia – 17:00
R. Barros de Alarcão, 464
Eu Amo a Lapa – 17:00
Praça Cardeal Câmara, 71
Bloco do Boi da Vila da Penha – 15:00
R. Ápia, 1056
Quem For Corno Me Acompanhe – 18:00
R. Saçu, 25
Bloco da Mamadeira – 15:00
Redondo do Parque General Leandro, atrás da R. Lauro Müller, 66