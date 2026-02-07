Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, sábado, 7 de fevereiro

As ruas do Rio de Janeiro receberão neste sábado, 7 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões dos blocos Simpatia é Quase Amor, Bloco da Favorita e Imaginou? Agora Amassa.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval do RJ hoje, sábado, 7 de fevereiro, por bairro:

Centro

Bloco da Favorita – 07:00

R. Primeiro de Março, 33

O Baile Todo – 07:00

Praça Marechal Âncora, 184

Lambabloco – 10:00

Largo São Francisco de Paula, 50

Bloco da Saara – 13:00

R. Buenos Aires, 271

Bloco do Rock – 14:00

Praça Tiradentes

Santa Teresa

Céu na Terra – 07:00

R. Almirante Alexandrino, 89

Leblon

Imaginou? Agora Amassa – 08:00

R. José Linhares, 245

São Conrado

Primeiro Amor – 08:00

Av. Prefeito Mendes de Morais, 808

Glória

Bloco Estratégia – 08:00

Via interna do Aterro do Flamengo, 33

Que Bloco É Esse?! – 13:00

Via interna do Aterro do Flamengo, 33

Laranjeiras

Xupa Mas Não Baba – 09:00

R. Alice, 34

Paquetá

Pérola da Guanabara – 09:00

Paquetá

A.R. Come e Dorme – 16:00

Praia José Bonifácio, 77

Botafogo

Infantil Sá Pereira – 08:00

R. Capistrano de Abreu, 29

Jardim Botânico

Bloco da Pracinha – 09:00

Praça Pio XI

Tijuca

Tijuca Pára Cães – 09:00

Praça Saens Peña, 344

Bloco Urubuzada – 12:00

R. Martins Pena, 55

Bloco Olha Pá Mim – 15:00

R. Martins Pena, 43

Dig Dig Joy – 16:00

Praça Comandante Xavier de Brito, 14

Banda do Tijuca Tênis Clube – 17:00

R. Conde de Bonfim, 451

Flamengo

Bloco Okê – 12:00

Parque do Flamengo, 278

Praça da Bandeira

Butano na Bureta – 12:00

R. Senador Furtado, 15-B

Barra da Tijuca

Carnaeco – Bloco do King – 12:00

Av. Lúcio Costa, 3360

Bloco Fla Master – 14:00

Av. Lúcio Costa, 3604

Maracanã

B.C. Seu Largato Mama – 14:00

Praça Niterói, 17

Bento Ribeiro

Alegria do Sapê – 14:00

R. Camoropim, 132

Jardim Guanabara

Bloco do E.C.J.G – 08:00

Praça Jerusalém, 33

Banda da Praia da Bica – 14:00

Praia da Bica, 1191

Ramos

Bloco Bunda Rachada – 14:00

Rua Romero Zander, 358

Engenho da Rainha

Bloco Serrote Afiado – 15:00

R. Mário Ferreira, 217

Urca

Só o Cume Interessa – 09:00

Praça General Tibúrcio, s/n

Ih, É Carnaval! – 15:00

Av. Pasteur, 250

Saúde

B.C. Batuke de Ciata – 15:00

R. Tia Ciata, 235

Madureira

Bloco do Aquilah – 15:00

R. Soares Caldeira, 115

Estácio

Bloco O Fervo – 15:00

R. Professor Quintino do Vale, 65-A

Copacabana

Bloco do UH – 16:00

Praça Serzedelo Corrêa, 15

Banda Bandida – 16:00

R. Inhangá, 11

Irajá

Bloco Calma Amor – 16:00

Av. Monsenhor Félix, 710

Curicica

Parei de Beber, Não de Mentir – 16:00

Praça do Bandolim

Encantado

Amigos da Esquina – 16:00

R. Pernambuco, 886

Higienópolis

Fuzuê… Só Alegria Pra Você!! – 16:00

R. Tamiarana, 4

Cacique de Higienópolis – 16:00

R. Tamiarana, em frente ao nº 11

Santo Cristo

B.C. Pinto Sarado – 16:00

Tv. Sara, 64

Bloco Regos Barros – 16:00

R. Rêgo Barros, 79

Jacarepaguá (Pechincha)

Banda do Pechincha – 16:00

Estr. do Pau-Ferro, 9

Realengo

Bloco H. Romeu Pinto – 16:00

R. da Gazela, 204

Pedra de Guaratiba

Bloco da Praia – 17:00

R. Barros de Alarcão, 464

Lapa

Eu Amo a Lapa – 17:00

Praça Cardeal Câmara, 71

Vila da Penha

Bloco do Boi da Vila da Penha – 15:00

R. Ápia, 1056

Quintino Bocaiúva

Quem For Corno Me Acompanhe – 18:00

R. Saçu, 25

Botafogo / Redondezas

Bloco da Mamadeira – 15:00

Redondo do Parque General Leandro, atrás da R. Lauro Müller, 66