Carnaval 2026 em BH: blocos de rua hoje, sábado, 7 de fevereiro

As ruas de Belo Horizonte receberão neste sábado, 7 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões dos blocos Caprichoso de Beagá, Como te Lhama? e Bloquin da Árvore.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de BH hoje, sábado, 7 de fevereiro, por bairro:

Floresta

Vem Fluir | Data: 07/02/2026 | Horário: 08:00 | Local: Rua Silva Jardim, 129, Floresta

Bloco do Cajado | Data: 07/02/2026 | Horário: 12:00 | Local: Rua Silva Jardim, 239, Floresta

Psybloquim | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Brazopolis, 112, Floresta

Santa Tereza

Bloco Andacunfé | Data: 07/02/2026 | Horário: 08:00 | Local: Rua Oligisto, 417, Santa Tereza

Então, Planta! | Data: 07/02/2026 | Horário: 10:00 | Local: Rua Marmore, 169, Santa Tereza

Bloco Duro | Data: 07/02/2026 | Horário: 12:30 | Local: Rua Alvinopolis, 460, Santa Tereza

Apaetucada | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:30 | Local: Rua Cristal, 130, Santa Tereza

Centro

Bloco Clandestinas | Data: 07/02/2026 | Horário: 08:00 | Local: Rua Aarao Reis, 585, Centro

Bloco Coquistas de Tia Toinha | Data: 07/02/2026 | Horário: 12:00 | Local: Rua Aarao Reis, 462, Centro

Banda Mole | Data: 07/02/2026 | Horário: 16:00 | Local: Avenida Afonso Pena, 1316, Centro

Viaduto Carna Trance | Data: 07/02/2026 | Horário: 17:00 | Local: Rua da Bahia, 15, Centro

Cruzeiro

Bloco da Família | Data: 07/02/2026 | Horário: 09:00 | Local: Rua Outono, 599, Cruzeiro

Samba das Indomitas | Data: 07/02/2026 | Horário: 15:00 | Local: Rua Outono, 524, Cruzeiro

Sion

Bloquin da Árvore | Data: 07/02/2026 | Horário: 09:00 | Local: Praca Nova York, 52, Sion

Padre Eustáquio

Bloco do Chifrudo | Data: 07/02/2026 | Horário: 09:00 | Local: Rua Progresso, 810, Padre Eustáquio

Bloco do Padreco | Data: 07/02/2026 | Horário: 15:30 | Local: Rua Riachuelo, 1250, Padre Eustáquio

São Luíz

Me Respeita Que Eu Sou Criança | Data: 07/02/2026 | Horário: 09:00 | Local: Alameda dos Jacarandas, 1300, São Luíz

Serra

Bloco Fera Neném BH | Data: 07/02/2026 | Horário: 09:00 | Local: Rua dos Dominicanos, 44, Serra

Sobe Estêvão, Desce Pinto | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Professor Estevao Pinto, 780, Serra

Boa Viagem

Caprichoso de Beagá | Data: 07/02/2026 | Horário: 09:00 | Local: Avenida Joao Pinheiro, 467, Boa Viagem

Horto Florestal

Bloco Vibe de Voltá | Data: 07/02/2026 | Horário: 09:30 | Local: Avenida Jose Candido da Silveira, 2000, Horto Florestal

Cómo Te Lhama? | Data: 07/02/2026 | Horário: 13:00 | Local: Rua Gomes Pereira, 195, Horto Florestal

Belvedere

Beleza Rara | Data: 07/02/2026 | Horário: 09:30 | Local: Rua Zuzu Angel, 356, Belvedere

Campo Alegre

Lá do Bacuraus : Bonecos Gigantes Reciclados | Data: 07/02/2026 | Horário: 10:00 | Local: Rua Adolfo Lutz, 21, Campo Alegre

Alípio de Melo

Uai Cê Samba | Data: 07/02/2026 | Horário: 10:00 | Local: Avenida dos Engenheiros, 211, Alípio de Melo

Concórdia

Bloco de Pífanos BH | Data: 07/02/2026 | Horário: 10:00 | Local: Rua Jequirica, 223, Concórdia

Bloco Liberdade e Água Limpa | Data: 07/02/2026 | Horário: 13:30 | Local: Rua Jundiai, 111, Concórdia

Teixeira Dias

De Mentes Brilhantes | Data: 07/02/2026 | Horário: 10:30 | Local: Rua Jose dos Santos Lage, 315, Teixeira Dias

Nova Cachoeirinha

Banda Linda | Data: 07/02/2026 | Horário: 11:00 | Local: Rua Pinheiros, 1040, Nova Cachoeirinha

Santa Inês

Matilda Fugiu | Data: 07/02/2026 | Horário: 12:00 | Local: Praca Cajuri, 146, Santa Inês

Blocão do Cachorrão | Data: 07/02/2026 | Horário: 16:00 | Local: Rua Vicente Risola, 1506, Santa Inês

Jardim Montanhês

Samba do Imperador | Data: 07/02/2026 | Horário: 12:00 | Local: Rua Artur Haas, 380, Jardim Montanhês

Calafate

Atenção Creuzebeck | Data: 07/02/2026 | Horário: 12:30 | Local: Rua Oeste, 425, Calafate

Pompéia

Arrastão Bloco Show | Data: 07/02/2026 | Horário: 13:00 | Local: Rua Iara, 152, Pompéia

Funcionários

A Justiça Nao e Cega | Data: 07/02/2026 | Horário: 13:00 | Local: Rua Bernardo Guimaraes, 178, Funcionários

Bloco Cefet com Banana | Data: 07/02/2026 | Horário: 13:00 | Local: Avenida Brasil, 1145, Funcionários

Ipiranga

Bloco CSH | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Jacui, 3862, Ipiranga

Tem Churrasco Todo Dia | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Jose Clemente Pereira, 245, Ipiranga

São Bento

Bloco Axéuai | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Avenida Bento Simao, 685, São Bento

Nova Floresta

Bloco Tôdoido? | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Helium, 550, Nova Floresta

Comiteco

Bloco Emoriô | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Avenida dos Bandeirantes, 546, Comiteco

União

Bloco Tá Caindo Fulô | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Edson, 397, União

Barro Preto

Bloco Máfia Azul | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua dos Guajajaras, 1757, Barro Preto

Caiçaras

Bloco do Saraiva | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Atalaia, 191, Caiçaras

Nova Suíça

Carnafate | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Jose de Alencar, 928, Nova Suíça

Santo Agostinho

Cabei de Chegar | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Matias Cardoso, 53, Santo Agostinho

Jojô e Palito na Folia do Carnaval | Data: 07/02/2026 | Horário: 15:00 | Local: Rua Martim de Carvalho, 94, Santo Agostinho

Savassi

Bandulino | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Sergipe, 1060, Savassi

Bloco da Nega | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Avenida Getulio Vargas, 840, Savassi

Não Era Amor, Era Cilada. | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Sergipe, 853, Savassi

Carlos Prates

Samba de Roda Ilê Asé Sòpònnón | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Avenida Bias Fortes, 3036, Carlos Prates

Bando do Santo Chico | Data: 07/02/2026 | Horário: 15:00 | Local: Rua Porto Alegre, 500, Carlos Prates

Planalto

Bloco do Povo | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Avenida General Olimpio Mourao Filho, 333, Planalto

Vitória

Bloco Demorô | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Avenida Magenta, 571, Vitória

Nova Gameleira

Bloco Ta Mole Mais É Meu | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Dom Oscar Romero, 345, Nova Gameleira

Salgado Filho

Bloco Kontra | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:30 | Local: Rua Ibiraci, 175, Salgado Filho

Bom Jesus

Pantera Cor da Rosa | Data: 07/02/2026 | Horário: 15:00 | Local: Rua Professor Milton Lage, 386, Bom Jesus

São Gabriel

Bloco Santo Batuque | Data: 07/02/2026 | Horário: 15:00 | Local: Rua Codajas, 706, São Gabriel

Etelvina Carneiro

Bloco Sucatas | Data: 07/02/2026 | Horário: 15:00 | Local: Rua Garota de Ipanema, 319, Etelvina Carneiro

Maria Virgínia

Bloco do Mamá 2 | Data: 07/02/2026 | Horário: 15:00 | Local: Rua Jose Francisco da Silva, 560, Maria Virgínia

São Geraldo

Bloko Miame Beat Likonews | Data: 07/02/2026 | Horário: 15:00 | Local: Praca Santuario Sao Geraldo, 529, São Geraldo

Letícia

Barebloco | Data: 07/02/2026 | Horário: 15:30 | Local: Rua Professor Jose Schettino, 35, Letícia

Santa Mônica

Bloco Comunidade Unidas | Data: 07/02/2026 | Horário: 16:00 | Local: Rua Varzea da Palma, 277, Santa Mônica

Santa Efigênia

Panthera Disco Bloco | Data: 07/02/2026 | Horário: 16:00 | Local: Rua Padre Rolim, 62, Santa Efigênia

Trevo

Afoxé Ogun De | Data: 07/02/2026 | Horário: 16:00 | Local: Rua Aloisio Aragao Villar, 370, Trevo

Vila Aeroporto

Bloco ZN - Ilha | Data: 07/02/2026 | Horário: 16:00 | Local: Via de Pedestre Praca dos Esportes, 225, Vila Aeroporto

Renascença

Renafolia | Data: 07/02/2026 | Horário: 16:00 | Local: Praca Urupes, 128, Renascença

Parque São José