Carnaval 2026 em BH: blocos de rua hoje, sábado, 7 de fevereiro

As ruas de Belo Horizonte receberão neste sábado, 7 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões dos blocos Caprichoso de Beagá, Como te Lhama? e Bloquin da Árvore.
Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.
Blocos de Carnaval de BH hoje, sábado, 7 de fevereiro, por bairro:
Floresta
- Vem Fluir | Data: 07/02/2026 | Horário: 08:00 | Local: Rua Silva Jardim, 129, Floresta
- Bloco do Cajado | Data: 07/02/2026 | Horário: 12:00 | Local: Rua Silva Jardim, 239, Floresta
- Psybloquim | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Brazopolis, 112, Floresta
Santa Tereza
- Bloco Andacunfé | Data: 07/02/2026 | Horário: 08:00 | Local: Rua Oligisto, 417, Santa Tereza
- Então, Planta! | Data: 07/02/2026 | Horário: 10:00 | Local: Rua Marmore, 169, Santa Tereza
- Bloco Duro | Data: 07/02/2026 | Horário: 12:30 | Local: Rua Alvinopolis, 460, Santa Tereza
- Apaetucada | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:30 | Local: Rua Cristal, 130, Santa Tereza
Centro
- Bloco Clandestinas | Data: 07/02/2026 | Horário: 08:00 | Local: Rua Aarao Reis, 585, Centro
- Bloco Coquistas de Tia Toinha | Data: 07/02/2026 | Horário: 12:00 | Local: Rua Aarao Reis, 462, Centro
- Banda Mole | Data: 07/02/2026 | Horário: 16:00 | Local: Avenida Afonso Pena, 1316, Centro
- Viaduto Carna Trance | Data: 07/02/2026 | Horário: 17:00 | Local: Rua da Bahia, 15, Centro
Cruzeiro
- Bloco da Família | Data: 07/02/2026 | Horário: 09:00 | Local: Rua Outono, 599, Cruzeiro
- Samba das Indomitas | Data: 07/02/2026 | Horário: 15:00 | Local: Rua Outono, 524, Cruzeiro
Sion
- Bloquin da Árvore | Data: 07/02/2026 | Horário: 09:00 | Local: Praca Nova York, 52, Sion
Padre Eustáquio
- Bloco do Chifrudo | Data: 07/02/2026 | Horário: 09:00 | Local: Rua Progresso, 810, Padre Eustáquio
- Bloco do Padreco | Data: 07/02/2026 | Horário: 15:30 | Local: Rua Riachuelo, 1250, Padre Eustáquio
São Luíz
- Me Respeita Que Eu Sou Criança | Data: 07/02/2026 | Horário: 09:00 | Local: Alameda dos Jacarandas, 1300, São Luíz
Serra
- Bloco Fera Neném BH | Data: 07/02/2026 | Horário: 09:00 | Local: Rua dos Dominicanos, 44, Serra
- Sobe Estêvão, Desce Pinto | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Professor Estevao Pinto, 780, Serra
Boa Viagem
- Caprichoso de Beagá | Data: 07/02/2026 | Horário: 09:00 | Local: Avenida Joao Pinheiro, 467, Boa Viagem
Horto Florestal
- Bloco Vibe de Voltá | Data: 07/02/2026 | Horário: 09:30 | Local: Avenida Jose Candido da Silveira, 2000, Horto Florestal
- Cómo Te Lhama? | Data: 07/02/2026 | Horário: 13:00 | Local: Rua Gomes Pereira, 195, Horto Florestal
Belvedere
- Beleza Rara | Data: 07/02/2026 | Horário: 09:30 | Local: Rua Zuzu Angel, 356, Belvedere
Campo Alegre
- Lá do Bacuraus : Bonecos Gigantes Reciclados | Data: 07/02/2026 | Horário: 10:00 | Local: Rua Adolfo Lutz, 21, Campo Alegre
Alípio de Melo
- Uai Cê Samba | Data: 07/02/2026 | Horário: 10:00 | Local: Avenida dos Engenheiros, 211, Alípio de Melo
Concórdia
- Bloco de Pífanos BH | Data: 07/02/2026 | Horário: 10:00 | Local: Rua Jequirica, 223, Concórdia
- Bloco Liberdade e Água Limpa | Data: 07/02/2026 | Horário: 13:30 | Local: Rua Jundiai, 111, Concórdia
Teixeira Dias
- De Mentes Brilhantes | Data: 07/02/2026 | Horário: 10:30 | Local: Rua Jose dos Santos Lage, 315, Teixeira Dias
Nova Cachoeirinha
- Banda Linda | Data: 07/02/2026 | Horário: 11:00 | Local: Rua Pinheiros, 1040, Nova Cachoeirinha
Santa Inês
- Matilda Fugiu | Data: 07/02/2026 | Horário: 12:00 | Local: Praca Cajuri, 146, Santa Inês
- Blocão do Cachorrão | Data: 07/02/2026 | Horário: 16:00 | Local: Rua Vicente Risola, 1506, Santa Inês
Jardim Montanhês
- Samba do Imperador | Data: 07/02/2026 | Horário: 12:00 | Local: Rua Artur Haas, 380, Jardim Montanhês
Calafate
- Atenção Creuzebeck | Data: 07/02/2026 | Horário: 12:30 | Local: Rua Oeste, 425, Calafate
Pompéia
- Arrastão Bloco Show | Data: 07/02/2026 | Horário: 13:00 | Local: Rua Iara, 152, Pompéia
Funcionários
- A Justiça Nao e Cega | Data: 07/02/2026 | Horário: 13:00 | Local: Rua Bernardo Guimaraes, 178, Funcionários
- Bloco Cefet com Banana | Data: 07/02/2026 | Horário: 13:00 | Local: Avenida Brasil, 1145, Funcionários
Ipiranga
- Bloco CSH | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Jacui, 3862, Ipiranga
- Tem Churrasco Todo Dia | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Jose Clemente Pereira, 245, Ipiranga
São Bento
- Bloco Axéuai | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Avenida Bento Simao, 685, São Bento
Nova Floresta
- Bloco Tôdoido? | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Helium, 550, Nova Floresta
Comiteco
- Bloco Emoriô | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Avenida dos Bandeirantes, 546, Comiteco
União
- Bloco Tá Caindo Fulô | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Edson, 397, União
Barro Preto
- Bloco Máfia Azul | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua dos Guajajaras, 1757, Barro Preto
Caiçaras
- Bloco do Saraiva | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Atalaia, 191, Caiçaras
Nova Suíça
- Carnafate | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Jose de Alencar, 928, Nova Suíça
Santo Agostinho
- Cabei de Chegar | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Matias Cardoso, 53, Santo Agostinho
- Jojô e Palito na Folia do Carnaval | Data: 07/02/2026 | Horário: 15:00 | Local: Rua Martim de Carvalho, 94, Santo Agostinho
Savassi
- Bandulino | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Sergipe, 1060, Savassi
- Bloco da Nega | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Avenida Getulio Vargas, 840, Savassi
- Não Era Amor, Era Cilada. | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Sergipe, 853, Savassi
Carlos Prates
- Samba de Roda Ilê Asé Sòpònnón | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Avenida Bias Fortes, 3036, Carlos Prates
- Bando do Santo Chico | Data: 07/02/2026 | Horário: 15:00 | Local: Rua Porto Alegre, 500, Carlos Prates
Planalto
- Bloco do Povo | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Avenida General Olimpio Mourao Filho, 333, Planalto
Vitória
- Bloco Demorô | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Avenida Magenta, 571, Vitória
Nova Gameleira
- Bloco Ta Mole Mais É Meu | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Dom Oscar Romero, 345, Nova Gameleira
Salgado Filho
- Bloco Kontra | Data: 07/02/2026 | Horário: 14:30 | Local: Rua Ibiraci, 175, Salgado Filho
Bom Jesus
- Pantera Cor da Rosa | Data: 07/02/2026 | Horário: 15:00 | Local: Rua Professor Milton Lage, 386, Bom Jesus
São Gabriel
- Bloco Santo Batuque | Data: 07/02/2026 | Horário: 15:00 | Local: Rua Codajas, 706, São Gabriel
Etelvina Carneiro
- Bloco Sucatas | Data: 07/02/2026 | Horário: 15:00 | Local: Rua Garota de Ipanema, 319, Etelvina Carneiro
Maria Virgínia
- Bloco do Mamá 2 | Data: 07/02/2026 | Horário: 15:00 | Local: Rua Jose Francisco da Silva, 560, Maria Virgínia
São Geraldo
- Bloko Miame Beat Likonews | Data: 07/02/2026 | Horário: 15:00 | Local: Praca Santuario Sao Geraldo, 529, São Geraldo
Letícia
- Barebloco | Data: 07/02/2026 | Horário: 15:30 | Local: Rua Professor Jose Schettino, 35, Letícia
Santa Mônica
- Bloco Comunidade Unidas | Data: 07/02/2026 | Horário: 16:00 | Local: Rua Varzea da Palma, 277, Santa Mônica
Santa Efigênia
- Panthera Disco Bloco | Data: 07/02/2026 | Horário: 16:00 | Local: Rua Padre Rolim, 62, Santa Efigênia
Trevo
- Afoxé Ogun De | Data: 07/02/2026 | Horário: 16:00 | Local: Rua Aloisio Aragao Villar, 370, Trevo
Vila Aeroporto
- Bloco ZN - Ilha | Data: 07/02/2026 | Horário: 16:00 | Local: Via de Pedestre Praca dos Esportes, 225, Vila Aeroporto
Renascença
- Renafolia | Data: 07/02/2026 | Horário: 16:00 | Local: Praca Urupes, 128, Renascença
Parque São José
- Bloco Rebentão | Data: 07/02/2026 | Horário: 16:00 | Local: Praca Sao Jose, 105, Parque São José