Carnaval 2026 em SP: blocos de rua hoje, terça-feira, 17 de fevereiro

As ruas de São Paulo receberão nesta terça-feira, 17 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões dos blocos Cabeças da Cinco, Morro da Vila Alpina,Assombrosos do Ó e Bloco do Fubá.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de São Paulo que vão desfilar nesta terça-feira, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de SP hoje, terça-feira, 17 de fevereiro, por bairro:

Jabaquara

Bloco dos Cabeças da Cinco | Data: 17/02/2026 | Horário: 14h | Local: R. Charles Hoyt, R. Cinco de Outubro, R. Leno, R. Waldir Maluf, R. Romana de Oliveira Salles, R. Deodoro de Campos, R. Tupiritawa, R. Cinco de Outubro, R. Charles Hoyt.

Brás

Chuta Choleros y sus Lindas Mamacitas | Data: 17/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Coimbra, R. Dr. Costa Valente.

Penha

Bloco Mister Rock | Data: 17/02/2026 | Horário: 14h | Local: R. Coruripe, Av. Antônio Estevão de Carvalho, R. Cabralia Paulista, R. Itaocara, R. Cachoeira Paulista, Av. Antônio Estevão de Carvalho, R. Coruripe.

Bloco do Juiz – Patriarca | Data: 17/02/2026 | Horário: 14h | Local: R. Coruripe, Av. Antônio Estevão de Carvalho, R. Cabralia Paulista, R. Itaocara, R. Cachoeira Paulista, Av. Antônio Estevão de Carvalho, R. Coruripe.

Vila Alpina

Morro da Vila Alpina | Data: 17/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. dos Junquilhos, R. Maria Tavares, R. das Campânulas, R. das Alfazemas, R. dos Junquilhos.

Ipiranga

Bloco Estação Folia | Data: 17/02/2026 | Horário: 11h | Local: R. dos Patriotas, Praça do Monumento.

Freguesia do Ó

Assombrosos do Ó | Data: 17/02/2026 | Horário: 14h | Local: R. Dr. Artur Fajardo, R. Ministro Petrônio Portela, R. Calixto de Almeida, R. Gal. José de Andrade, Praça do Quarto Centenário, R. Nazário Pagani, R. Calixto de Almeida, Av. Petrônio Portela, R. Dr. Artur Fajardo.

Vila Buarque

Bloco do Fubá | Data: 17/02/2026 | Horário: 15h | Local: R. Dr. Vila Nova, R. Major Sertório, R. Dr. Cesário Mota Júnior, R. General Jardim.

Vila Guilherme

Bloquinho do Forte | Data: 17/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Forte do Rio Branco, entre R. Forte da Ribeira e Av. Forte do Leme.

Bela Vista

Ezatamentchy | Data: 17/02/2026 | Horário: 12h | Local: R. Fortunato, R. Canuto do Val, R. Martins Francisco, R. Frederico Abranches, R. Fortunato.