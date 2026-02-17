Carnaval 2026 em SP: blocos de rua hoje, terça-feira, 17 de fevereiro

Repórter
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 06h00.
As ruas de São Paulo receberão nesta terça-feira, 17 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões dos blocos Cabeças da Cinco, Morro da Vila Alpina,Assombrosos do Ó e Bloco do Fubá.
Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de São Paulo que vão desfilar nesta terça-feira, com horários e endereço de concentração.
Bloco dos Cabeças da Cinco | Data: 17/02/2026 | Horário: 14h | Local: R. Charles Hoyt, R. Cinco de Outubro, R. Leno, R. Waldir Maluf, R. Romana de Oliveira Salles, R. Deodoro de Campos, R. Tupiritawa, R. Cinco de Outubro, R. Charles Hoyt.
Chuta Choleros y sus Lindas Mamacitas | Data: 17/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Coimbra, R. Dr. Costa Valente.
Bloco Mister Rock | Data: 17/02/2026 | Horário: 14h | Local: R. Coruripe, Av. Antônio Estevão de Carvalho, R. Cabralia Paulista, R. Itaocara, R. Cachoeira Paulista, Av. Antônio Estevão de Carvalho, R. Coruripe.
Bloco do Juiz – Patriarca | Data: 17/02/2026 | Horário: 14h | Local: R. Coruripe, Av. Antônio Estevão de Carvalho, R. Cabralia Paulista, R. Itaocara, R. Cachoeira Paulista, Av. Antônio Estevão de Carvalho, R. Coruripe.
Morro da Vila Alpina | Data: 17/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. dos Junquilhos, R. Maria Tavares, R. das Campânulas, R. das Alfazemas, R. dos Junquilhos.
Bloco Estação Folia | Data: 17/02/2026 | Horário: 11h | Local: R. dos Patriotas, Praça do Monumento.
Assombrosos do Ó | Data: 17/02/2026 | Horário: 14h | Local: R. Dr. Artur Fajardo, R. Ministro Petrônio Portela, R. Calixto de Almeida, R. Gal. José de Andrade, Praça do Quarto Centenário, R. Nazário Pagani, R. Calixto de Almeida, Av. Petrônio Portela, R. Dr. Artur Fajardo.
Bloco do Fubá | Data: 17/02/2026 | Horário: 15h | Local: R. Dr. Vila Nova, R. Major Sertório, R. Dr. Cesário Mota Júnior, R. General Jardim.
Bloquinho do Forte | Data: 17/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Forte do Rio Branco, entre R. Forte da Ribeira e Av. Forte do Leme.
Ezatamentchy | Data: 17/02/2026 | Horário: 12h | Local: R. Fortunato, R. Canuto do Val, R. Martins Francisco, R. Frederico Abranches, R. Fortunato.