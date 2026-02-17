Carnaval 2026 em BH: blocos de rua hoje, terça-feira, 17 de fevereiro

As ruas de Belo Horizonte receberão nesta terça-feira, 17 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar nesta terça, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de BH hoje, terça-feira, 17 de fevereiro, por bairro:

Barreiro

Bloco Esperando o Metrô | Data: 17/02/2026 | Horário: 11h | Local: Rua Barão de Coromandel, 790.

Boa Vista

Bloco do Jiló | Data: 17/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Contagem, 766.

Buritis

Bloco Elis Ideal | Data: 17/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Eli Seabra Filho, 579.

Caiçaras

Bloco Magnólia | Data: 17/02/2026 | Horário: 8h | Local: Rua Magnólia, 675.

Calafate

Tiozões do Pagode | Data: 17/02/2026 | Horário: 7h30 | Local: Rua Oeste, 510.

Kola em Mim Que Cê Brilha | Data: 17/02/2026 | Horário: 13h30 | Local: Rua Oeste, 526.

Bloco do Carlão | Data: 17/02/2026 | Horário: 15h30 | Local: Rua Oeste, 650.

Castelo

Bloco da Bruna Lipiani | Data: 17/02/2026 | Horário: 14h | Local: Avenida Altamiro Avelino Soares, 233.

Centro

Bloco Me Deixe | Data: 17/02/2026 | Horário: 9h | Local: Avenida Afonso Pena, 1377.

Bloco Passinho Pelo Mundo | Data: 17/02/2026 | Horário: 10h | Local: Avenida dos Andradas, 871.

Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro | Data: 17/02/2026 | Horário: 15h | Local: Avenida Afonso Pena, 866.

Concórdia

Samba D'Ouro | Data: 17/02/2026 | Horário: 13h | Local: Praça México, 96.

Bloco Açaí Guardiã | Data: 17/02/2026 | Horário: 17h30 | Local: Rua Jequiriça, 81.

Cruzeiro

Bora Pro Nobis | Data: 17/02/2026 | Horário: 9h | Local: Avenida Afonso Pena, 4360.

Dom Cabral

Nega Biruta | Data: 17/02/2026 | Horário: 16h | Local: Alameda Aracari, 5.

Esplanada

Bloco Enche Meu Copo | Data: 17/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua Vinte e Oito de Setembro, 801.

Fazendinha

Bloco do Fantasminha | Data: 17/02/2026 | Horário: 14h | Local: Avenida Mem de Sá, 1823.

Floresta

Juventude Bronzeada | Data: 17/02/2026 | Horário: 8h | Local: Avenida Assis Chateaubriand, 77.

Bloco Kebrae | Data: 17/02/2026 | Horário: 14h | Local: Avenida Assis Chateaubriand, 115.

Floramar

Carna Flora | Data: 17/02/2026 | Horário: 11h | Local: Rua José Soares, 147.

Funcionários

Coletivo do Delírio | Data: 17/02/2026 | Horário: 10h | Local: Rua Grão Pará, 1060.

Bartucada | Data: 17/02/2026 | Horário: 13h | Local: Avenida Brasil, 1145.

Graça

Bloco da Guitarrinha | Data: 17/02/2026 | Horário: 14h | Local: Rua Itaquera, 1166.

Horto Florestal

Fita Amarela | Data: 17/02/2026 | Horário: 9h | Local: Avenida José Cândido da Silveira, 1500.

Jardim Montanhês

SBC Samba, Bobagem e Cerveja | Data: 17/02/2026 | Horário: 15h | Local: Rua Vila Rica, 1471.

João Pinheiro

Chega o Rei | Data: 17/02/2026 | Horário: 11h | Local: Rua Frei Conceição Veloso, 308.

Lourdes

Baque de Mina | Data: 17/02/2026 | Horário: 15h | Local: Avenida Álvares Cabral, 365.

Manacás

BH É Doidi Mais | Data: 17/02/2026 | Horário: 11h | Local: Rua Wiver Hernandes da Silva, 230.

Nova Gameleira

Bloco Tá Mole Mais é Meu | Data: 17/02/2026 | Horário: 14h | Local: Rua Dom Oscar Romero, 224.

Padre Eustáquio

Mulatos da Bela Vista | Data: 17/02/2026 | Horário: 14h | Local: Rua Bela Vista, 10.

Pompéia

Me Ampare Que Eu Toco | Data: 17/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Antônio Justino, 98.

Lavô, Tá Novo! | Data: 17/02/2026 | Horário: 14h | Local: Avenida dos Andradas, 3560.

Santa Amélia

Banho de Xêro | Data: 17/02/2026 | Horário: 9h | Local: Avenida Guarapari, 643.

Santa Cruz

Mientras Dura | Data: 17/02/2026 | Horário: 16h | Local: Avenida Artur Guimarães, 1290.

Santa Tereza

Bloco do Odilara | Data: 17/02/2026 | Horário: 9h | Local: Rua Mármore, 178.

Maria Baderna | Data: 17/02/2026 | Horário: 12h | Local: Rua Mármore, 295.

Savassi

Bloco Fora da Cena | Data: 17/02/2026 | Horário: 9h | Local: Rua Sergipe, 811.

Bloco Putz Grilla | Data: 17/02/2026 | Horário: 9h | Local: Avenida Getúlio Vargas, 809.

São José

Bloco Axé das Antigas | Data: 17/02/2026 | Horário: 16h | Local: Avenida Antônio Abrahão Caram, 996.

São Paulo

Bloco Du Sô Tchê | Data: 17/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Manoel Alexandrino, 426.

São Salvador

Sambô São Salvador | Data: 17/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua Monte Verde, 364.

União

Truck do Desejo | Data: 17/02/2026 | Horário: 8h | Local: Rua Professor Amaro Xisto de Queiroz, 643.

Bloco Pisa na Fulô | Data: 17/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua Professor Amaro Xisto de Queiroz, 643.

Vila Dias

Coco da Gente | Data: 17/02/2026 | Horário: 9h | Local: Rua Quartzo, 12.