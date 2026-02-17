Carnaval 2026 em BH: blocos de rua hoje, terça-feira, 17 de fevereiro

Belo Horizonte: veja os blocos que vão desfilar nesta terça-feira, 17 (DOUGLAS MAGNO/AFP/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 06h00.
As ruas de Belo Horizonte receberão nesta terça-feira, 17 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval.
Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar nesta terça, com horários e endereço de concentração.
Bloco Esperando o Metrô | Data: 17/02/2026 | Horário: 11h | Local: Rua Barão de Coromandel, 790.
Bloco do Jiló | Data: 17/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Contagem, 766.
Bloco Elis Ideal | Data: 17/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Eli Seabra Filho, 579.
Bloco Magnólia | Data: 17/02/2026 | Horário: 8h | Local: Rua Magnólia, 675.
Tiozões do Pagode | Data: 17/02/2026 | Horário: 7h30 | Local: Rua Oeste, 510.
Kola em Mim Que Cê Brilha | Data: 17/02/2026 | Horário: 13h30 | Local: Rua Oeste, 526.
Bloco do Carlão | Data: 17/02/2026 | Horário: 15h30 | Local: Rua Oeste, 650.
Bloco da Bruna Lipiani | Data: 17/02/2026 | Horário: 14h | Local: Avenida Altamiro Avelino Soares, 233.
Bloco Me Deixe | Data: 17/02/2026 | Horário: 9h | Local: Avenida Afonso Pena, 1377.
Bloco Passinho Pelo Mundo | Data: 17/02/2026 | Horário: 10h | Local: Avenida dos Andradas, 871.
Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro | Data: 17/02/2026 | Horário: 15h | Local: Avenida Afonso Pena, 866.
Samba D'Ouro | Data: 17/02/2026 | Horário: 13h | Local: Praça México, 96.
Bloco Açaí Guardiã | Data: 17/02/2026 | Horário: 17h30 | Local: Rua Jequiriça, 81.
Bora Pro Nobis | Data: 17/02/2026 | Horário: 9h | Local: Avenida Afonso Pena, 4360.
Nega Biruta | Data: 17/02/2026 | Horário: 16h | Local: Alameda Aracari, 5.
Bloco Enche Meu Copo | Data: 17/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua Vinte e Oito de Setembro, 801.
Bloco do Fantasminha | Data: 17/02/2026 | Horário: 14h | Local: Avenida Mem de Sá, 1823.
Juventude Bronzeada | Data: 17/02/2026 | Horário: 8h | Local: Avenida Assis Chateaubriand, 77.
Bloco Kebrae | Data: 17/02/2026 | Horário: 14h | Local: Avenida Assis Chateaubriand, 115.
Carna Flora | Data: 17/02/2026 | Horário: 11h | Local: Rua José Soares, 147.
Coletivo do Delírio | Data: 17/02/2026 | Horário: 10h | Local: Rua Grão Pará, 1060.
Bartucada | Data: 17/02/2026 | Horário: 13h | Local: Avenida Brasil, 1145.
Bloco da Guitarrinha | Data: 17/02/2026 | Horário: 14h | Local: Rua Itaquera, 1166.
Fita Amarela | Data: 17/02/2026 | Horário: 9h | Local: Avenida José Cândido da Silveira, 1500.
SBC Samba, Bobagem e Cerveja | Data: 17/02/2026 | Horário: 15h | Local: Rua Vila Rica, 1471.
Chega o Rei | Data: 17/02/2026 | Horário: 11h | Local: Rua Frei Conceição Veloso, 308.
Baque de Mina | Data: 17/02/2026 | Horário: 15h | Local: Avenida Álvares Cabral, 365.
BH É Doidi Mais | Data: 17/02/2026 | Horário: 11h | Local: Rua Wiver Hernandes da Silva, 230.
Bloco Tá Mole Mais é Meu | Data: 17/02/2026 | Horário: 14h | Local: Rua Dom Oscar Romero, 224.
Mulatos da Bela Vista | Data: 17/02/2026 | Horário: 14h | Local: Rua Bela Vista, 10.
Me Ampare Que Eu Toco | Data: 17/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Antônio Justino, 98.
Lavô, Tá Novo! | Data: 17/02/2026 | Horário: 14h | Local: Avenida dos Andradas, 3560.
Banho de Xêro | Data: 17/02/2026 | Horário: 9h | Local: Avenida Guarapari, 643.
Mientras Dura | Data: 17/02/2026 | Horário: 16h | Local: Avenida Artur Guimarães, 1290.
Bloco do Odilara | Data: 17/02/2026 | Horário: 9h | Local: Rua Mármore, 178.
Maria Baderna | Data: 17/02/2026 | Horário: 12h | Local: Rua Mármore, 295.
Bloco Fora da Cena | Data: 17/02/2026 | Horário: 9h | Local: Rua Sergipe, 811.
Bloco Putz Grilla | Data: 17/02/2026 | Horário: 9h | Local: Avenida Getúlio Vargas, 809.
Bloco Axé das Antigas | Data: 17/02/2026 | Horário: 16h | Local: Avenida Antônio Abrahão Caram, 996.
Bloco Du Sô Tchê | Data: 17/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Manoel Alexandrino, 426.
Sambô São Salvador | Data: 17/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua Monte Verde, 364.
Truck do Desejo | Data: 17/02/2026 | Horário: 8h | Local: Rua Professor Amaro Xisto de Queiroz, 643.
Bloco Pisa na Fulô | Data: 17/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua Professor Amaro Xisto de Queiroz, 643.
Coco da Gente | Data: 17/02/2026 | Horário: 9h | Local: Rua Quartzo, 12.