Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, terça-feira, 17 de fevereiro

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro nesta terça-feira, com horários e endereço de concentração

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos do Rio de Janeiro (TOMAZ SILVA AGÊNCIA BRASIL /Agência Brasil)

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos do Rio de Janeiro (TOMAZ SILVA AGÊNCIA BRASIL /Agência Brasil)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 06h00.

Tudo sobreCarnaval
Saiba mais

As ruas do Rio de Janeiro recebem nesta terça-feira, 17 de fevereiro, uma programação ampla de blocos de Carnaval de rua, com desfiles desde as 7 horas até o fim da tarde. Entre os destaques estão Banda de Ipanema, Orquestra Voadora, Cordão do Boitatá, Bloco das Carmelitas e Fervo da Lud.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar nesta terça-feira, com horários e endereço de concentração.

LEIA TAMBÉM:

Blocos de Carnaval do RJ hoje, terça-feira, 17 de fevereiro, por bairro:

Centro

Fervo da Lud – 07:00
R. Primeiro de Março, 33

Bloqueen – 12:00
Largo São Francisco de Paula, 49

Bloco Enxota Que Eu Vou – 13:00
Praça Tiradentes

Banda da Amizade – 13:00
R. Tadeu Kosciusko, próximo ao 79

Glória

Bloco Quizomba – 08:00
Av. Infante Dom Henrique, 1550

Orquestra Voadora – 15:00
Av. Infante Dom Henrique, 735

Banda da Glória – 16:00
R. da Glória, 190

Alô, Produção! – 12:00
Praça Luiz de Camões

Ipanema

Banda de Ipanema – 15:00
R. Gomes Carneiro, 55

Leblon

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Empurra Que Pega do Leblon – 12:00
Av. Delfim Moreira, 1034

Jardim Botânico

Vagalume O Verde – 08:00
R. Pacheco Leão, 20

Recreio dos Bandeirantes

Banda do Recreio – 12:00
Av. Lúcio Costa, 16360

Copacabana

Clube do Samba – 09:00
Av. Atlântica, 2634

Bloco Beco das Garrafas – 07:00
R. Duvivier, 24

Banda Cabeça de Chave da Rua Duvivier – 15:00
R. Duvivier, 48

Banda do Peru Pelado – 12:00
Av. Atlântica, 1976

Leme

Quem Me Chamou – 08:00
Praça Alm. Júlio de Noronha, 1

Santa Teresa

Bloco das Carmelitas (desfile) – 08:00
Largo do Curvelo

Cheiro na Testa – 11:00
R. Paschoal Carlos Magno, 141

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Embalo de Santa Teresa – 15:00
R. Alm. Alexandrino, 1250

Flamengo

Bloco Cachorro Cansado – 09:00
Praça José de Alencar, 1414

Bagunça Meu Coreto – 09:00
R. São Salvador, 56

Sereias da Guanabara – 14:00
Praia do Flamengo, 340

Maracanã

Camisa 7 – 07:00
Praça Maracanã, 10

Bloco Carnavalesco Teimosos do Maracanã – 15:00
R. Visconde de Itamarati, 42

Lapa

Rio Maracatu – 12:00
R. do Rezende, 17

Gávea

Último Gole – 16:00
Praça Santos Dumont, 100

Ilha do Governador

Block N Roll – 17:00
R. Fernandes da Fonseca, 33

Bloco Tribo Cacuia – 16:00
R. Sargento João Lopes, 54

Bloco Batuke de Batom – 10:00
Praia do Zumbi, 28

Barra de Guaratiba

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Arrastão da Barra de Guaratiba – 12:00
Estr. da Vendinha, 871

Padre Miguel

Bloco Samba de Caboclo – 13:00
R. Figueiredo Camargo, 331

Piedade

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Meu Peru É Seu – 14:00
R. Padre Manuel da Nóbrega, 79

Tijuca

A Banda do Largo da Segunda-Feira – 16:00
R. Conde de Bonfim, 25

Banda da Saens Pena – 16:00
R. Dr. Pereira dos Santos, 6854

Méier / Engenho de Dentro

Embalo do Engenho Novo – 14:00
R. Manuela Barbosa, 10

G.R.B.C. Peru do Méier – 15:00
R. Manuela Barbosa, 12

Bloco Carnavalesco Tudo Nosso – 13:00
Galpão do Engenhão

Laranjeiras

GRBC Cardosão de Laranjeiras – 09:00
R. Cardoso Júnior, 746

Vila Isabel

Bloco Carnavalesco Mulheres da Vila – 15:00
Blvd. 28 de Setembro, 200

Bangu

Bloco Cultural Pegada de Malandro – 15:00
R. Figueiredo Camargo, 351

Bloco Carnavalesco Amigos da Mocidade – 17:00
R. Figueiredo Camargo, 292A

Paquetá

Bloco dos Primos – 15:00
R. Dr. Aristão, 108

Rio Comprido

Se Me Der, Eu Como! – 14:00
Praça Medalha Milagrosa

Honório Gurgel

Bloco do Limão do Picareta – 15:00
R. Jurubaíba

Manguinhos

Associação Bloco Carnavalesco Cornos e Simpatizantes – 15:00
Av. dos Democráticos, 30

Grajaú

Cata Latas do Grajaú – 16:00
R. Sá Viana, 442

Bloco Foliões do Verdun – 17:00
Largo do Verdun

Barra Olímpica

Bloco Gambá Cheiroso – 16:00
R. Bruno Giorgi, s/n

Guaratiba

Bloco do Galho – 16:00
R. Abílio Barreto, 170

Coroinha – 15:00
R. Barros de Alarcão, 230

Acompanhe tudo sobre:CarnavalRio de JaneiroFeriados
Próximo

Mais de Pop

Carnaval 2026 em SP: blocos de rua hoje, terça-feira, 17 de fevereiro

Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro

Carnaval 2026 em BH: blocos de rua hoje, terça-feira, 17 de fevereiro

Apuração do Carnaval 2026 do Rio: data, horário, regras e onde assistir ao vivo

Mais na Exame

Pop

Carnaval 2026 em SP: blocos de rua hoje, terça-feira, 17 de fevereiro

Carreira

Três comandos do ChatGPT para ser promovido no trabalho

Brasil

Jair Bolsonaro passou mal e está sendo monitorado, diz Carlos Bolsonaro

Mundo

‘Lamento que meu país tenha considerado se opor ao Mercosul’, diz chefe do banco central da França