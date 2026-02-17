Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, terça-feira, 17 de fevereiro

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos do Rio de Janeiro (TOMAZ SILVA AGÊNCIA BRASIL /Agência Brasil)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 06h00.
As ruas do Rio de Janeiro recebem nesta terça-feira, 17 de fevereiro, uma programação ampla de blocos de Carnaval de rua, com desfiles desde as 7 horas até o fim da tarde. Entre os destaques estão Banda de Ipanema, Orquestra Voadora, Cordão do Boitatá, Bloco das Carmelitas e Fervo da Lud.
Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar nesta terça-feira, com horários e endereço de concentração.
Fervo da Lud – 07:00
R. Primeiro de Março, 33
Bloqueen – 12:00
Largo São Francisco de Paula, 49
Bloco Enxota Que Eu Vou – 13:00
Praça Tiradentes
Banda da Amizade – 13:00
R. Tadeu Kosciusko, próximo ao 79
Bloco Quizomba – 08:00
Av. Infante Dom Henrique, 1550
Orquestra Voadora – 15:00
Av. Infante Dom Henrique, 735
Banda da Glória – 16:00
R. da Glória, 190
Alô, Produção! – 12:00
Praça Luiz de Camões
Banda de Ipanema – 15:00
R. Gomes Carneiro, 55
Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Empurra Que Pega do Leblon – 12:00
Av. Delfim Moreira, 1034
Vagalume O Verde – 08:00
R. Pacheco Leão, 20
Banda do Recreio – 12:00
Av. Lúcio Costa, 16360
Clube do Samba – 09:00
Av. Atlântica, 2634
Bloco Beco das Garrafas – 07:00
R. Duvivier, 24
Banda Cabeça de Chave da Rua Duvivier – 15:00
R. Duvivier, 48
Banda do Peru Pelado – 12:00
Av. Atlântica, 1976
Quem Me Chamou – 08:00
Praça Alm. Júlio de Noronha, 1
Bloco das Carmelitas (desfile) – 08:00
Largo do Curvelo
Cheiro na Testa – 11:00
R. Paschoal Carlos Magno, 141
Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Embalo de Santa Teresa – 15:00
R. Alm. Alexandrino, 1250
Bloco Cachorro Cansado – 09:00
Praça José de Alencar, 1414
Bagunça Meu Coreto – 09:00
R. São Salvador, 56
Sereias da Guanabara – 14:00
Praia do Flamengo, 340
Camisa 7 – 07:00
Praça Maracanã, 10
Bloco Carnavalesco Teimosos do Maracanã – 15:00
R. Visconde de Itamarati, 42
Rio Maracatu – 12:00
R. do Rezende, 17
Último Gole – 16:00
Praça Santos Dumont, 100
Block N Roll – 17:00
R. Fernandes da Fonseca, 33
Bloco Tribo Cacuia – 16:00
R. Sargento João Lopes, 54
Bloco Batuke de Batom – 10:00
Praia do Zumbi, 28
Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Arrastão da Barra de Guaratiba – 12:00
Estr. da Vendinha, 871
Bloco Samba de Caboclo – 13:00
R. Figueiredo Camargo, 331
Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Meu Peru É Seu – 14:00
R. Padre Manuel da Nóbrega, 79
A Banda do Largo da Segunda-Feira – 16:00
R. Conde de Bonfim, 25
Banda da Saens Pena – 16:00
R. Dr. Pereira dos Santos, 6854
Embalo do Engenho Novo – 14:00
R. Manuela Barbosa, 10
G.R.B.C. Peru do Méier – 15:00
R. Manuela Barbosa, 12
Bloco Carnavalesco Tudo Nosso – 13:00
Galpão do Engenhão
GRBC Cardosão de Laranjeiras – 09:00
R. Cardoso Júnior, 746
Bloco Carnavalesco Mulheres da Vila – 15:00
Blvd. 28 de Setembro, 200
Bloco Cultural Pegada de Malandro – 15:00
R. Figueiredo Camargo, 351
Bloco Carnavalesco Amigos da Mocidade – 17:00
R. Figueiredo Camargo, 292A
Bloco dos Primos – 15:00
R. Dr. Aristão, 108
Se Me Der, Eu Como! – 14:00
Praça Medalha Milagrosa
Bloco do Limão do Picareta – 15:00
R. Jurubaíba
Associação Bloco Carnavalesco Cornos e Simpatizantes – 15:00
Av. dos Democráticos, 30
Cata Latas do Grajaú – 16:00
R. Sá Viana, 442
Bloco Foliões do Verdun – 17:00
Largo do Verdun
Bloco Gambá Cheiroso – 16:00
R. Bruno Giorgi, s/n
Bloco do Galho – 16:00
R. Abílio Barreto, 170
Coroinha – 15:00
R. Barros de Alarcão, 230