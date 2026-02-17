Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, terça-feira, 17 de fevereiro

As ruas do Rio de Janeiro recebem nesta terça-feira, 17 de fevereiro, uma programação ampla de blocos de Carnaval de rua, com desfiles desde as 7 horas até o fim da tarde. Entre os destaques estão Banda de Ipanema, Orquestra Voadora, Cordão do Boitatá, Bloco das Carmelitas e Fervo da Lud.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar nesta terça-feira, com horários e endereço de concentração.

LEIA TAMBÉM:

Blocos de Carnaval do RJ hoje, terça-feira, 17 de fevereiro, por bairro:

Centro

Fervo da Lud – 07:00

R. Primeiro de Março, 33

Bloqueen – 12:00

Largo São Francisco de Paula, 49

Bloco Enxota Que Eu Vou – 13:00

Praça Tiradentes

Banda da Amizade – 13:00

R. Tadeu Kosciusko, próximo ao 79

Glória

Bloco Quizomba – 08:00

Av. Infante Dom Henrique, 1550

Orquestra Voadora – 15:00

Av. Infante Dom Henrique, 735

Banda da Glória – 16:00

R. da Glória, 190

Alô, Produção! – 12:00

Praça Luiz de Camões

Ipanema

Banda de Ipanema – 15:00

R. Gomes Carneiro, 55

Leblon

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Empurra Que Pega do Leblon – 12:00

Av. Delfim Moreira, 1034

Jardim Botânico

Vagalume O Verde – 08:00

R. Pacheco Leão, 20

Recreio dos Bandeirantes

Banda do Recreio – 12:00

Av. Lúcio Costa, 16360

Copacabana

Clube do Samba – 09:00

Av. Atlântica, 2634

Bloco Beco das Garrafas – 07:00

R. Duvivier, 24

Banda Cabeça de Chave da Rua Duvivier – 15:00

R. Duvivier, 48

Banda do Peru Pelado – 12:00

Av. Atlântica, 1976

Leme

Quem Me Chamou – 08:00

Praça Alm. Júlio de Noronha, 1

Santa Teresa

Bloco das Carmelitas (desfile) – 08:00

Largo do Curvelo

Cheiro na Testa – 11:00

R. Paschoal Carlos Magno, 141

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Embalo de Santa Teresa – 15:00

R. Alm. Alexandrino, 1250

Flamengo

Bloco Cachorro Cansado – 09:00

Praça José de Alencar, 1414

Bagunça Meu Coreto – 09:00

R. São Salvador, 56

Sereias da Guanabara – 14:00

Praia do Flamengo, 340

Maracanã

Camisa 7 – 07:00

Praça Maracanã, 10

Bloco Carnavalesco Teimosos do Maracanã – 15:00

R. Visconde de Itamarati, 42

Lapa

Rio Maracatu – 12:00

R. do Rezende, 17

Gávea

Último Gole – 16:00

Praça Santos Dumont, 100

Ilha do Governador

Block N Roll – 17:00

R. Fernandes da Fonseca, 33

Bloco Tribo Cacuia – 16:00

R. Sargento João Lopes, 54

Bloco Batuke de Batom – 10:00

Praia do Zumbi, 28

Barra de Guaratiba

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Arrastão da Barra de Guaratiba – 12:00

Estr. da Vendinha, 871

Padre Miguel

Bloco Samba de Caboclo – 13:00

R. Figueiredo Camargo, 331

Piedade

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Meu Peru É Seu – 14:00

R. Padre Manuel da Nóbrega, 79

Tijuca

A Banda do Largo da Segunda-Feira – 16:00

R. Conde de Bonfim, 25

Banda da Saens Pena – 16:00

R. Dr. Pereira dos Santos, 6854

Méier / Engenho de Dentro

Embalo do Engenho Novo – 14:00

R. Manuela Barbosa, 10

G.R.B.C. Peru do Méier – 15:00

R. Manuela Barbosa, 12

Bloco Carnavalesco Tudo Nosso – 13:00

Galpão do Engenhão

Laranjeiras

GRBC Cardosão de Laranjeiras – 09:00

R. Cardoso Júnior, 746

Vila Isabel

Bloco Carnavalesco Mulheres da Vila – 15:00

Blvd. 28 de Setembro, 200

Bangu

Bloco Cultural Pegada de Malandro – 15:00

R. Figueiredo Camargo, 351

Bloco Carnavalesco Amigos da Mocidade – 17:00

R. Figueiredo Camargo, 292A

Paquetá

Bloco dos Primos – 15:00

R. Dr. Aristão, 108

Rio Comprido

Se Me Der, Eu Como! – 14:00

Praça Medalha Milagrosa

Honório Gurgel

Bloco do Limão do Picareta – 15:00

R. Jurubaíba

Manguinhos

Associação Bloco Carnavalesco Cornos e Simpatizantes – 15:00

Av. dos Democráticos, 30

Grajaú

Cata Latas do Grajaú – 16:00

R. Sá Viana, 442

Bloco Foliões do Verdun – 17:00

Largo do Verdun

Barra Olímpica

Bloco Gambá Cheiroso – 16:00

R. Bruno Giorgi, s/n

Guaratiba

Bloco do Galho – 16:00

R. Abílio Barreto, 170

Coroinha – 15:00

R. Barros de Alarcão, 230