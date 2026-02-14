Pop

Carnaval 2026 em BH: blocos de rua hoje, sábado, 14 de fevereiro

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte neste sábado, com horários e endereço de concentração

Belo Horizonte: veja os blocos que vão desfilar neste sábado, 14 (DOUGLAS MAGNO/AFP/Getty Images)

Belo Horizonte: veja os blocos que vão desfilar neste sábado, 14 (DOUGLAS MAGNO/AFP/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 06h00.

As ruas de Belo Horizonte receberão neste sábado, 14 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de BH hoje, sábado, 14 de fevereiro, por bairro:

Alípio de Melo

Bloco do Sustenido | Data: 14/02/2026 | Horário: 8h | Local: Rua dos Topógrafos, 231.

Anchieta

Aflifolia | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Itapema, 174.

Bandeirantes

Deu Samba | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Versília, 50.

Barro Preto

Asa de Banana | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Avenida Augusto de Lima, 1845.
Batekoo - Bloco de Carnaval | Data: 14/02/2026 | Horário: 15h | Local: Rua dos Guajajaras, 2118.

Belvedere

O Trem e os Onze | Data: 14/02/2026 | Horário: 12h | Local: Rua Juvenal Melo Senra, 309.

Boa Viagem

Conexão African Beat | Data: 14/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua Gonçalves Dias, 1364.

Buritis

Buritis de Guimarães Rosa | Data: 14/02/2026 | Horário: 14h30 | Local: Rua Henrique Badaró Portugal, 68.

Califórnia

Bloco do Galo | Data: 14/02/2026 | Horário: 15h | Local: Rua Christina Maria Assis, 593.

Carlos Prates

Bloco do Magrela Feio | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Itambacuri, 15.
Bloco da Bôta | Data: 14/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua Teófilo Otoni, 591.

Castelo

Bloco Xibiu | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Avenida dos Engenheiros, 600.
Baianidade Belo e Minas com Bahia | Data: 14/02/2026 | Horário: 17h | Local: Avenida dos Engenheiros, 578.

Céu Azul

Bloco Anjos do Céu | Data: 14/02/2026 | Horário: 17h30 | Local: Rua Antônio Giarola, 51.

Centro

Então, Brilha! | Data: 14/02/2026 | Horário: 5h | Local: Avenida do Contorno, 160.
Bloco Quando Come Se Lambuza | Data: 14/02/2026 | Horário: 9h | Local: Avenida Afonso Pena, 532.
Bloco Faraó | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Avenida dos Andradas, 751.
Bloco de Belô | Data: 14/02/2026 | Horário: 15h | Local: Avenida Afonso Pena, 1377.
Bloco Xô Preconceito Meu Nome é Felicidade | Data: 14/02/2026 | Horário: 17h | Local: Praça Rui Barbosa, 104.

Cidade Nova

Gen&All | Data: 14/02/2026 | Horário: 14h | Local: Rua Luther King, 166.

Colégio Batista

Siricotico | Data: 14/02/2026 | Horário: 9h | Local: Rua Guanhães, 521.

Concórdia

Bloco Afro Filhos das Águas | Data: 14/02/2026 | Horário: 9h30 | Local: Rua Itararé, 455.

Cruzeiro

Gato Escaldado | Data: 14/02/2026 | Horário: 15h | Local: Avenida Afonso Pena, 4320.

Esplanada

Bloco Quintal da Dona Inês | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Hortência, 523.
Bloco Rastaxé | Data: 14/02/2026 | Horário: 17h | Local: Rua Sete de Abril, 490.

Floresta

Tamborins Tantãs | Data: 14/02/2026 | Horário: 9h | Local: Praça Zamenhof, 10.
Bloco do Sebá - Vai, Caboclinho! | Data: 14/02/2026 | Horário: 10h | Local: Rua Itajubá, 273.
Unidos da Estrela da Morte | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Marechal Deodoro, 248.
Diabas de Luneta | Data: 14/02/2026 | Horário: 15h | Local: Rua Itajubá, 208.

Funcionários

Filhas de Gaby e os Desgarrados | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Praça Coronel Benjamin Guimarães, 50.

Glória

Bloco do Vintão | Data: 14/02/2026 | Horário: 15h | Local: Rua Juda, 362.
As Benzedeiras | Data: 14/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua João Ramalho, 122.

Goiânia

Vem pra Esquina Kaluar | Data: 14/02/2026 | Horário: 15h | Local: Rua Sairá, 8.

Guarani

Os Baterinhas | Data: 14/02/2026 | Horário: 9h | Local: Avenida Saramenha, 1470.

Lourdes

Bloco Folia por Elas | Data: 14/02/2026 | Horário: 10h | Local: Avenida Álvares Cabral, 365.
Bloco do Pirulito | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Avenida Álvares Cabral, 366.
Bloco Gafieira | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Avenida João Pinheiro, 258.
Relembrando o Corso do Carnaval dos Anos 50 | Data: 14/02/2026 | Horário: 14h | Local: Rua Marília de Dirceu, 30.

Mangabeiras

Let's Dance | Data: 14/02/2026 | Horário: 14h | Local: Avenida Agulhas Negras, 161.

Mantiqueira

Bloco do Silêncio | Data: 14/02/2026 | Horário: 8h | Local: Rua Cesar Salles Barbosa, 201.

Marmiteiros

Bloco do Marmiteiro | Data: 14/02/2026 | Horário: 9h | Local: Avenida dos Esportes, 633.

Minaslândia

Bloco do Pirulito | Data: 14/02/2026 | Horário: 9h | Local: Rua Rubens de Souza Pimentel, 800.

Nova Suíça

Bloco Unidos de São Vicente | Data: 14/02/2026 | Horário: 12h | Local: Rua Capitão José Carlos Vaz de Melo, 11.

Novo Glória

Bloco Oficina Tambolelê | Data: 14/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua São Cosme, 136.

Paraíso

Bloco Batom Rosa | Data: 14/02/2026 | Horário: 12h | Local: Rua Cachoeira Dourada, 53.

Planalto

Micareta do Me Gusta | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Nilo Aparecida Pinto, 480.
Galera de Belô o Bloco | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Avenida Doutor Cristiano Guimarães, 2027.

Renascença

Goianeiros | Data: 14/02/2026 | Horário: 15h | Local: Avenida Clara Nunes, 169.

Ribeiro de Abreu

Bloco Unidos do Parque Izidora | Data: 14/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua Marcos Donato de Lima, 395.

Santa Efigênia

Mulheres do Fim do Mundo | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Grão Pará, 310.
Bloco do Improviso | Data: 14/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua Maestro Delê Andrade, 901.

Santa Lúcia

De Seu Bento a Dona Lúcia | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Praça Arcangelo Maletta, 40.

Santa Tereza

Divina Banda | Data: 14/02/2026 | Horário: 10h | Local: Rua Mármore, 500.
Bloco do Torresmo | Data: 14/02/2026 | Horário: 11h | Local: Rua Mármore, 261.
Bloco Oh! Terezinha | Data: 14/02/2026 | Horário: 12h | Local: Rua Divinópolis, 222.
Bloco Nada Santa | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Mármore, 261.

Santo Agostinho

Bloco do Pamp | Data: 14/02/2026 | Horário: 8h30 | Local: Avenida Álvares Cabral, 1600.

Savassi

Bloco Micareteiros | Data: 14/02/2026 | Horário: 10h | Local: Avenida Getúlio Vargas, 802.
Bloco do Kanella | Data: 14/02/2026 | Horário: 12h | Local: Rua Antônio de Albuquerque, 360.
Bloco do 80 | Data: 14/02/2026 | Horário: 12h | Local: Rua Santa Rita Durão, 385.
Baile da Sapataria | Data: 14/02/2026 | Horário: 14h | Local: Rua Fernandes Tourinho, 588.
Bloco do Veludo | Data: 14/02/2026 | Horário: 14h | Local: Avenida Getúlio Vargas, 802.
Eta Jurema | Data: 14/02/2026 | Horário: 14h | Local: Rua Pernambuco, 1045.

Senhor dos Passos

Bloco do Vô Manoel | Data: 14/02/2026 | Horário: 10h | Local: Rua Machado de Assis, 189.

São José

Uai Cê Samba | Data: 14/02/2026 | Horário: 10h | Local: Alameda das Palmeiras, 921.

São Luíz

Beagá na Folia - Clayton e Romário | Data: 14/02/2026 | Horário: 15h | Local: Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001.

União

Masterplano | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Camilo Prates, 390.

Vila Novo São Lucas

Bloco Seu Vizinho | Data: 14/02/2026 | Horário: 12h | Local: Avenida Mem de Sá, 1999.

