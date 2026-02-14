Carnaval 2026 em BH: blocos de rua hoje, sábado, 14 de fevereiro

Belo Horizonte: veja os blocos que vão desfilar neste sábado, 14 (DOUGLAS MAGNO/AFP/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 06h00.
As ruas de Belo Horizonte receberão neste sábado, 14 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval.
Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.
Bloco do Sustenido | Data: 14/02/2026 | Horário: 8h | Local: Rua dos Topógrafos, 231.
Aflifolia | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Itapema, 174.
Deu Samba | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Versília, 50.
Asa de Banana | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Avenida Augusto de Lima, 1845.
Batekoo - Bloco de Carnaval | Data: 14/02/2026 | Horário: 15h | Local: Rua dos Guajajaras, 2118.
O Trem e os Onze | Data: 14/02/2026 | Horário: 12h | Local: Rua Juvenal Melo Senra, 309.
Conexão African Beat | Data: 14/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua Gonçalves Dias, 1364.
Buritis de Guimarães Rosa | Data: 14/02/2026 | Horário: 14h30 | Local: Rua Henrique Badaró Portugal, 68.
Bloco do Galo | Data: 14/02/2026 | Horário: 15h | Local: Rua Christina Maria Assis, 593.
Bloco do Magrela Feio | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Itambacuri, 15.
Bloco da Bôta | Data: 14/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua Teófilo Otoni, 591.
Bloco Xibiu | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Avenida dos Engenheiros, 600.
Baianidade Belo e Minas com Bahia | Data: 14/02/2026 | Horário: 17h | Local: Avenida dos Engenheiros, 578.
Bloco Anjos do Céu | Data: 14/02/2026 | Horário: 17h30 | Local: Rua Antônio Giarola, 51.
Então, Brilha! | Data: 14/02/2026 | Horário: 5h | Local: Avenida do Contorno, 160.
Bloco Quando Come Se Lambuza | Data: 14/02/2026 | Horário: 9h | Local: Avenida Afonso Pena, 532.
Bloco Faraó | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Avenida dos Andradas, 751.
Bloco de Belô | Data: 14/02/2026 | Horário: 15h | Local: Avenida Afonso Pena, 1377.
Bloco Xô Preconceito Meu Nome é Felicidade | Data: 14/02/2026 | Horário: 17h | Local: Praça Rui Barbosa, 104.
Gen&All | Data: 14/02/2026 | Horário: 14h | Local: Rua Luther King, 166.
Siricotico | Data: 14/02/2026 | Horário: 9h | Local: Rua Guanhães, 521.
Bloco Afro Filhos das Águas | Data: 14/02/2026 | Horário: 9h30 | Local: Rua Itararé, 455.
Gato Escaldado | Data: 14/02/2026 | Horário: 15h | Local: Avenida Afonso Pena, 4320.
Bloco Quintal da Dona Inês | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Hortência, 523.
Bloco Rastaxé | Data: 14/02/2026 | Horário: 17h | Local: Rua Sete de Abril, 490.
Tamborins Tantãs | Data: 14/02/2026 | Horário: 9h | Local: Praça Zamenhof, 10.
Bloco do Sebá - Vai, Caboclinho! | Data: 14/02/2026 | Horário: 10h | Local: Rua Itajubá, 273.
Unidos da Estrela da Morte | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Marechal Deodoro, 248.
Diabas de Luneta | Data: 14/02/2026 | Horário: 15h | Local: Rua Itajubá, 208.
Filhas de Gaby e os Desgarrados | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Praça Coronel Benjamin Guimarães, 50.
Bloco do Vintão | Data: 14/02/2026 | Horário: 15h | Local: Rua Juda, 362.
As Benzedeiras | Data: 14/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua João Ramalho, 122.
Vem pra Esquina Kaluar | Data: 14/02/2026 | Horário: 15h | Local: Rua Sairá, 8.
Os Baterinhas | Data: 14/02/2026 | Horário: 9h | Local: Avenida Saramenha, 1470.
Bloco Folia por Elas | Data: 14/02/2026 | Horário: 10h | Local: Avenida Álvares Cabral, 365.
Bloco do Pirulito | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Avenida Álvares Cabral, 366.
Bloco Gafieira | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Avenida João Pinheiro, 258.
Relembrando o Corso do Carnaval dos Anos 50 | Data: 14/02/2026 | Horário: 14h | Local: Rua Marília de Dirceu, 30.
Let's Dance | Data: 14/02/2026 | Horário: 14h | Local: Avenida Agulhas Negras, 161.
Bloco do Silêncio | Data: 14/02/2026 | Horário: 8h | Local: Rua Cesar Salles Barbosa, 201.
Bloco do Marmiteiro | Data: 14/02/2026 | Horário: 9h | Local: Avenida dos Esportes, 633.
Bloco do Pirulito | Data: 14/02/2026 | Horário: 9h | Local: Rua Rubens de Souza Pimentel, 800.
Bloco Unidos de São Vicente | Data: 14/02/2026 | Horário: 12h | Local: Rua Capitão José Carlos Vaz de Melo, 11.
Bloco Oficina Tambolelê | Data: 14/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua São Cosme, 136.
Bloco Batom Rosa | Data: 14/02/2026 | Horário: 12h | Local: Rua Cachoeira Dourada, 53.
Micareta do Me Gusta | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Nilo Aparecida Pinto, 480.
Galera de Belô o Bloco | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Avenida Doutor Cristiano Guimarães, 2027.
Goianeiros | Data: 14/02/2026 | Horário: 15h | Local: Avenida Clara Nunes, 169.
Bloco Unidos do Parque Izidora | Data: 14/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua Marcos Donato de Lima, 395.
Mulheres do Fim do Mundo | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Grão Pará, 310.
Bloco do Improviso | Data: 14/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua Maestro Delê Andrade, 901.
De Seu Bento a Dona Lúcia | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Praça Arcangelo Maletta, 40.
Divina Banda | Data: 14/02/2026 | Horário: 10h | Local: Rua Mármore, 500.
Bloco do Torresmo | Data: 14/02/2026 | Horário: 11h | Local: Rua Mármore, 261.
Bloco Oh! Terezinha | Data: 14/02/2026 | Horário: 12h | Local: Rua Divinópolis, 222.
Bloco Nada Santa | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Mármore, 261.
Bloco do Pamp | Data: 14/02/2026 | Horário: 8h30 | Local: Avenida Álvares Cabral, 1600.
Bloco Micareteiros | Data: 14/02/2026 | Horário: 10h | Local: Avenida Getúlio Vargas, 802.
Bloco do Kanella | Data: 14/02/2026 | Horário: 12h | Local: Rua Antônio de Albuquerque, 360.
Bloco do 80 | Data: 14/02/2026 | Horário: 12h | Local: Rua Santa Rita Durão, 385.
Baile da Sapataria | Data: 14/02/2026 | Horário: 14h | Local: Rua Fernandes Tourinho, 588.
Bloco do Veludo | Data: 14/02/2026 | Horário: 14h | Local: Avenida Getúlio Vargas, 802.
Eta Jurema | Data: 14/02/2026 | Horário: 14h | Local: Rua Pernambuco, 1045.
Bloco do Vô Manoel | Data: 14/02/2026 | Horário: 10h | Local: Rua Machado de Assis, 189.
Uai Cê Samba | Data: 14/02/2026 | Horário: 10h | Local: Alameda das Palmeiras, 921.
Beagá na Folia - Clayton e Romário | Data: 14/02/2026 | Horário: 15h | Local: Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001.
Masterplano | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: Rua Camilo Prates, 390.
Bloco Seu Vizinho | Data: 14/02/2026 | Horário: 12h | Local: Avenida Mem de Sá, 1999.