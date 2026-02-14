Carnaval 2026 em SP: blocos de rua hoje, sábado, 14 de fevereiro

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos de São Paulo ( FG Trade/Getty Images)
Repórter
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 06h00.
As ruas de São Paulo receberão neste sábado, 14 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões dos blocos Sabbath, Pira Jussara, Vermelhão, Bem Bahia e Bloquinho da Miúda.
Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de São Paulo que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.
O Bloco Sabbath | Data: 14/02/2026 | Horário: 14h | Local: R. Caetés, R. Ministro Gastão Mesquita, R. Vanderlei, R. Ministro Gastão Mesquita.
Bloco Pira Jussara | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Capitão Paulo Carrilho, R. Cícero de Alencar, Praça Jovem Consciente, R. Padre Justino, R. Maria Emília Leonel, R. Capitão Paulo Carrilho.
Vai Quadricular | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Caraíbas, R. Venâncio Aires, R. Cayowa, R. Palestra Itália.
Grupo Maracatu Bloco de Pedra | Data: 14/02/2026 | Horário: 14h | Local: R. Cipriano Jucá, R. Gerard Davi, R. Medeiros de Albuquerque, R. Aspicuelta, R. Girassol, R. Wizard, R. Harmonia, R. Aspicuelta, R. Medeiros de Albuquerque, R. Gerard Davi, R. Cipriano Jucá.
Manada | Data: 14/02/2026 | Horário: 8h | Local: R. Conselheiro Brotero, R. Capistrano de Abreu, R. Lopes de Oliveira, R. Vitorino Camilo, R. Sousa Lima, R. Camerino, R. Lopes de Oliveira, R. Vitorino Camilo, R. Sousa Lima.
Vermelhão | Data: 14/02/2026 | Horário: 15h | Local: R. Conselheiro Crispiniano, R. Sete de Abril, R. Dom José de Barros, R. 24 de Maio, R. Conselheiro Crispiniano, R. Barão de Itapetininga, R. Marconi, R. Sete de Abril, R. Conselheiro Crispiniano.
Bloco Bem Bahia | Data: 14/02/2026 | Horário: 9h | Local: R. Conselheiro Ramalho, R. Conselheiro Carrão, R. Rui Barbosa, R. Fortaleza, R. Conselheiro Ramalho.
Bloquinho da Miúda | Data: 14/02/2026 | Horário: 10h30 | Local: R. Coronel Melo de Oliveira.
Bloco da Paz | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. da Paz, R. Amaro Guerra, R. Eng. Mesquita Sampaio, R. da Paz.
São Mateus em Movimento | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Domiziano Rossi, R. Eduardo de Martino, R. Luís Giudice, Av. Vitaliano Rotellini.