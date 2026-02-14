Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Carnaval 2026 em SP: blocos de rua hoje, sábado, 14 de fevereiro

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de São Paulo neste sábado, com horários e endereço de concentração

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos de São Paulo ( FG Trade/Getty Images)

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos de São Paulo ( FG Trade/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 06h00.

Tudo sobreCarnaval
Saiba mais

As ruas de São Paulo receberão neste sábado, 14 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões dos blocos Sabbath, Pira Jussara, Vermelhão, Bem Bahia e Bloquinho da Miúda.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de São Paulo que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.

LEIA TAMBÉM:

Blocos de Carnaval de SP hoje, sábado, 14 de fevereiro, por bairro:

Barra Funda

O Bloco Sabbath | Data: 14/02/2026 | Horário: 14h | Local: R. Caetés, R. Ministro Gastão Mesquita, R. Vanderlei, R. Ministro Gastão Mesquita.

Butantã

Bloco Pira Jussara | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Capitão Paulo Carrilho, R. Cícero de Alencar, Praça Jovem Consciente, R. Padre Justino, R. Maria Emília Leonel, R. Capitão Paulo Carrilho.

Perdizes

Vai Quadricular | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Caraíbas, R. Venâncio Aires, R. Cayowa, R. Palestra Itália.

Vila Madalena

Grupo Maracatu Bloco de Pedra | Data: 14/02/2026 | Horário: 14h | Local: R. Cipriano Jucá, R. Gerard Davi, R. Medeiros de Albuquerque, R. Aspicuelta, R. Girassol, R. Wizard, R. Harmonia, R. Aspicuelta, R. Medeiros de Albuquerque, R. Gerard Davi, R. Cipriano Jucá.

Santa Cecília

Manada | Data: 14/02/2026 | Horário: 8h | Local: R. Conselheiro Brotero, R. Capistrano de Abreu, R. Lopes de Oliveira, R. Vitorino Camilo, R. Sousa Lima, R. Camerino, R. Lopes de Oliveira, R. Vitorino Camilo, R. Sousa Lima.

Centro

Vermelhão | Data: 14/02/2026 | Horário: 15h | Local: R. Conselheiro Crispiniano, R. Sete de Abril, R. Dom José de Barros, R. 24 de Maio, R. Conselheiro Crispiniano, R. Barão de Itapetininga, R. Marconi, R. Sete de Abril, R. Conselheiro Crispiniano.

Bela Vista

Bloco Bem Bahia | Data: 14/02/2026 | Horário: 9h | Local: R. Conselheiro Ramalho, R. Conselheiro Carrão, R. Rui Barbosa, R. Fortaleza, R. Conselheiro Ramalho.

Pompéia

Bloquinho da Miúda | Data: 14/02/2026 | Horário: 10h30 | Local: R. Coronel Melo de Oliveira.

Vila Mariana

Bloco da Paz | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. da Paz, R. Amaro Guerra, R. Eng. Mesquita Sampaio, R. da Paz.

São Mateus

São Mateus em Movimento | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Domiziano Rossi, R. Eduardo de Martino, R. Luís Giudice, Av. Vitaliano Rotellini.

Acompanhe tudo sobre:CarnavalSão Paulo capitalFeriados

Mais de Pop

Carnaval 2026 em BH: blocos de rua hoje, sábado, 14 de fevereiro

Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, sábado, 14 de fevereiro

Milena imune e Ana Paula no VIP: veja como foi o 'Bloco do Paredão'

BBB 26: três brothers já estão no Paredão; veja quem

Mais na Exame

Pop

Carnaval 2026 em BH: blocos de rua hoje, sábado, 14 de fevereiro

Mercados

Investidores chamavam essa empresa de 'lixo' — até que suas ações dobraram de preço

Negócios

Como uma decisão financeira clássica fez o McDonald’s retomar o crescimento depois de anos

Carreira

Essa ferramenta de IA está se tornando aliada dos criadores de conteúdo e desafiando o ChatGPT