Carnaval 2026 em SP: blocos de rua hoje, sábado, 14 de fevereiro

As ruas de São Paulo receberão neste sábado, 14 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões dos blocos Sabbath, Pira Jussara, Vermelhão, Bem Bahia e Bloquinho da Miúda.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de São Paulo que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de SP hoje, sábado, 14 de fevereiro, por bairro:

Barra Funda

O Bloco Sabbath | Data: 14/02/2026 | Horário: 14h | Local: R. Caetés, R. Ministro Gastão Mesquita, R. Vanderlei, R. Ministro Gastão Mesquita.

Butantã

Bloco Pira Jussara | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Capitão Paulo Carrilho, R. Cícero de Alencar, Praça Jovem Consciente, R. Padre Justino, R. Maria Emília Leonel, R. Capitão Paulo Carrilho.

Perdizes

Vai Quadricular | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Caraíbas, R. Venâncio Aires, R. Cayowa, R. Palestra Itália.

Vila Madalena

Grupo Maracatu Bloco de Pedra | Data: 14/02/2026 | Horário: 14h | Local: R. Cipriano Jucá, R. Gerard Davi, R. Medeiros de Albuquerque, R. Aspicuelta, R. Girassol, R. Wizard, R. Harmonia, R. Aspicuelta, R. Medeiros de Albuquerque, R. Gerard Davi, R. Cipriano Jucá.

Santa Cecília

Manada | Data: 14/02/2026 | Horário: 8h | Local: R. Conselheiro Brotero, R. Capistrano de Abreu, R. Lopes de Oliveira, R. Vitorino Camilo, R. Sousa Lima, R. Camerino, R. Lopes de Oliveira, R. Vitorino Camilo, R. Sousa Lima.

Centro

Vermelhão | Data: 14/02/2026 | Horário: 15h | Local: R. Conselheiro Crispiniano, R. Sete de Abril, R. Dom José de Barros, R. 24 de Maio, R. Conselheiro Crispiniano, R. Barão de Itapetininga, R. Marconi, R. Sete de Abril, R. Conselheiro Crispiniano.

Bela Vista

Bloco Bem Bahia | Data: 14/02/2026 | Horário: 9h | Local: R. Conselheiro Ramalho, R. Conselheiro Carrão, R. Rui Barbosa, R. Fortaleza, R. Conselheiro Ramalho.

Pompéia

Bloquinho da Miúda | Data: 14/02/2026 | Horário: 10h30 | Local: R. Coronel Melo de Oliveira.

Vila Mariana

Bloco da Paz | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. da Paz, R. Amaro Guerra, R. Eng. Mesquita Sampaio, R. da Paz.

São Mateus

São Mateus em Movimento | Data: 14/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Domiziano Rossi, R. Eduardo de Martino, R. Luís Giudice, Av. Vitaliano Rotellini.