'Cangaço Novo' é renovada para a 2ª temporada; veja o que esperar da série

Depois de uma primeira temporada que conquistou o coração da crítica especializada, a série brasileira "Cangaço Novo" está oficialmente renovada para uma segunda temporada pela Prime Vídeo, serviço de streaming da Amazon.

O enredo retrata não a história lembrada pelo cangaceiro Lampião, mas o tal do Cangaço moderno, e foca na vida de Ubaldo (Allan Souza Lima), um bancário, e suas irmãs Dinorah (Alice Carvalho), líder de de uma facção e Dilvânia (Thainá Duarte). Ubaldo volta de São Paulo para o Ceará para receber uma herança, com o objetivo de cuidar do pai adotivo, mas acaba entrando de cabeça no mundo do crime.

"Cangaço Novo" fez história ao ser a primeira série a integrar o Festival Internacional de Cinema de Gramado, onde apenas filmes participam. Alice Carvalho ganhou o prêmio APCA 2023 (Associação Paulista de Críticos de Artes) de Atriz Revelação por sua atuação na produção, que também foi indicada na categoria de Melhor Série de Drama. A série foi nomeada, ainda, em seis categorias do Prêmio Platino Ibero-Americano de Cinema 2024.

Na primeira temporada, a série não só expõe uma realidade brasileira recheada de crítica social, como também recria uma ficção nacional muito bem produzida, mais soturna e que não economiza nas cenas de violência.

Veja o trailer da primeira temporada de 'Cangaço Novo'

Sucesso brasileiro

Lançada em 2023, "Cangaço Novo" — que recebeu o nome de "New Bandits" no exterior — entrou para a lista das top 10 mais assistidas da Amazon Prime no Brasil e em países da África e do Oriente Médio. Além do Brasil, as nações que mais viram a produção foram Portugal, Canadá, Angola, Moçambique, Quênia, Costa do Marfim, Paraguai e Emirados Árabes Unidos.

O elenco é 100% brasileiro e foi filmado com atores nordestinos, uma valorização da cultura, sotaque e maneirismos da região. Fazem parte Thainá Duarte, Alice Carvalho, Ricardo Blat, Marcélia Cartaxo, Hermila Guedes, Luiz Carlos Vasconcelos Allan Souza Lima, Enio Cavalcante, Adélio Lima, Pedro Lamin, entre outros. A série foi gravada também em cidades do interior do Rio Grande do Norte e Paraíba.

Quando estreia a segunda temporada de 'Cangaço Novo'?

Produzida pela O2 Filmes, a segunda temporada da série criada por Mariana Bardan e Eduardo Melo mostrará a trajetória dos irmãos Vaqueiro após a tragédia ocorrida no final da primeira temporada. Os episódios retornam à Paraíba e começarão a ser filmados em breve.

A data de estreia ainda não foi divulgada.