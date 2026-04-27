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Calendário Maio 2026: veja feriados e datas comemorativas

Maio de 2026 terá feriado nacional e uma série de datas comemorativas ao longo do mês

Maio: mês terá apenas um feriado, no primeiro dia

Maio: mês terá apenas um feriado, no primeiro dia

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de abril de 2026 às 10h49.

Maio de 2026 terá feriado nacional e uma série de datas comemorativas ao longo do mês.

O destaque é o Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, que em 2026 cairá em uma sexta-feira, o que pode permitir a emenda para quem folga aos fins de semana.

Ao longo do mês, também se destacam campanhas de conscientização como o Maio Amarelo (segurança no trânsito), Maio Laranja (combate ao abuso sexual infantil), Maio Cinza (câncer cerebral) e Maio Roxo (doenças inflamatórias intestinais), todas iniciadas no primeiro dia do mês.

Datas comemorativas em maio de 2026

  • 1/5 - Dia do Trabalho (feriado nacional)
  • 1/5 - Dia da Literatura Brasileira
  • 3/5 - Dia do Sertanejo
  • 3/5 - Dia Internacional da Liberdade de Imprensa
  • 4/5 - Dia de Star Wars
  • 5/5 - Dia da Língua Portuguesa e da Cultura Lusófona
  • 6/5 - Dia da Matemática
  • 7/5 - Dia Mundial da Senha
  • 8/5 - Dia Mundial do Câncer de Ovário
  • 10/5 - Dia das Mães
  • 12/5 - Dia Internacional da Enfermagem
  • 13/5 - Abolição da Escravatura
  • 15/5 - Dia Internacional da Família
  • 17/5 - Dia Internacional Contra a Homofobia
  • 18/5 - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil
  • 20/5 - Dia Mundial das Abelhas
  • 21/5 - Dia Mundial da Diversidade Cultural
  • 22/5 - Dia Internacional da Biodiversidade
  • 24/5 - Dia Nacional do Cigano
  • 25/5 - Dia do Orgulho Geek
  • 26/5 - Dia Nacional de Combate ao Glaucoma
  • 28/5 - Dia Mundial do Brincar
  • 29/5 - Dia Mundial da Energia
  • 30/5 - Dia Mundial da Esclerose Múltipla
  • 31/5 - Dia Mundial sem Tabaco

Veja os próximos feriados e pontos facultativos de 2026

Maio

  • 1º de maio - Sexta-feira - Dia do Trabalhador (feriado nacional)

Junho

  • 4 de junho - Quinta-feira - Corpus Christi (ponto facultativo)
  • 5 de junho - Sexta-feira - ponto facultativo

Setembro

  • 7 de setembro - Segunda-feira - Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

  • 12 de outubro - Segunda-feira - Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
  • 28 de outubro - Quarta-feira - Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

Novembro

  • 2 de novembro - Segunda-feira - Finados (feriado nacional)
  • 15 de novembro - Domingo - Proclamação da República (feriado nacional)
  • 20 de novembro - Sexta-feira - Dia da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro

  • 24 de dezembro - Quinta-feira - Véspera de Natal (ponto facultativo após 13h)
  • 25 de dezembro - Sexta-feira - Natal (feriado nacional)
  • 31 de dezembro - Quinta-feira - Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após 13h)

Quando é o quinta dia útil de maio de 2026?

Neste ano, o quinta dia útil de março cai na sexta-feira, 7.

  • Janeiro: 7 de janeiro (quarta-feira)
  • Fevereiro: 6 de fevereiro (sexta-feira)
  • Março: 6 de março (sexta-feira)
  • Abril: 7 de abril (terça-feira)
  • Maio: 7 de maio (quinta-feira)
  • Junho: 5 de junho (sexta-feira)
  • Julho: 6 de julho (segunda-feira)
  • Agosto: 6 de agosto (quinta-feira)
  • Setembro: 5 de setembro (sábado)
  • Outubro: 6 de outubro (terça-feira)
  • Novembro: 7 de novembro (sábado)
  • Dezembro: 5 de dezembro (sábado)
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