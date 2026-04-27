Calendário Maio 2026: veja feriados e datas comemorativas

Maio de 2026 terá feriado nacional e uma série de datas comemorativas ao longo do mês.

O destaque é o Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, que em 2026 cairá em uma sexta-feira, o que pode permitir a emenda para quem folga aos fins de semana.

Ao longo do mês, também se destacam campanhas de conscientização como o Maio Amarelo (segurança no trânsito), Maio Laranja (combate ao abuso sexual infantil), Maio Cinza (câncer cerebral) e Maio Roxo (doenças inflamatórias intestinais), todas iniciadas no primeiro dia do mês.

Datas comemorativas em maio de 2026

1/5 - Dia do Trabalho (feriado nacional)

1/5 - Dia da Literatura Brasileira

3/5 - Dia do Sertanejo

3/5 - Dia Internacional da Liberdade de Imprensa

4/5 - Dia de Star Wars

5/5 - Dia da Língua Portuguesa e da Cultura Lusófona

6/5 - Dia da Matemática

7/5 - Dia Mundial da Senha

8/5 - Dia Mundial do Câncer de Ovário

10/5 - Dia das Mães

12/5 - Dia Internacional da Enfermagem

13/5 - Abolição da Escravatura

15/5 - Dia Internacional da Família

17/5 - Dia Internacional Contra a Homofobia

18/5 - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil

20/5 - Dia Mundial das Abelhas

21/5 - Dia Mundial da Diversidade Cultural

22/5 - Dia Internacional da Biodiversidade

24/5 - Dia Nacional do Cigano

25/5 - Dia do Orgulho Geek

26/5 - Dia Nacional de Combate ao Glaucoma

28/5 - Dia Mundial do Brincar

29/5 - Dia Mundial da Energia

30/5 - Dia Mundial da Esclerose Múltipla

31/5 - Dia Mundial sem Tabaco

Veja os próximos feriados e pontos facultativos de 2026

Maio

1º de maio - Sexta-feira - Dia do Trabalhador (feriado nacional)

Junho

4 de junho - Quinta-feira - Corpus Christi (ponto facultativo)

5 de junho - Sexta-feira - ponto facultativo

Setembro

7 de setembro - Segunda-feira - Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro - Segunda-feira - Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

28 de outubro - Quarta-feira - Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

Novembro

2 de novembro - Segunda-feira - Finados (feriado nacional)

15 de novembro - Domingo - Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro - Sexta-feira - Dia da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro

24 de dezembro - Quinta-feira - Véspera de Natal (ponto facultativo após 13h)

25 de dezembro - Sexta-feira - Natal (feriado nacional)

31 de dezembro - Quinta-feira - Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após 13h)

Quando é o quinta dia útil de maio de 2026?

Neste ano, o quinta dia útil de março cai na sexta-feira, 7.