Dia do Trabalho: veja o funcionamento dos bancos no feriado

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no dia 1º de maio, quinta-feira, quando é comemorado o Dia do Trabalho.

As compensações bancárias, incluindo a Transferência Eletrônica Disponível (TED), também não serão efetivadas no período. O Pix, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

Na sexta-feira, 2 de maio, o atendimento ao público segue normalmente nas localidades onde não há feriado estadual ou municipal ou há ponto facultativo.

Como pagar as contas?

Como alternativa, os clientes podem usar os canais, sites e aplicativos dos bancos para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente nas agências. Em algumas localidades, as salas de autoatendimento também estarão disponíveis aos clientes, a critério da instituição.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e os carnês com vencimento no dia do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, ou seja, 2 de maio, sexta-feira, nas localidades onde não há feriado. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

O sábado não é considerado dia útil e, por essa razão, não há liquidação financeira.

Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.