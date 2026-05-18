Terremoto de magnitude 5,2 deixa mortos e 7 mil desalojados no sul da China

Um terremoto de magnitude 5,2 atingiu nesta segunda-feira, 18, a região de Guangxi, no sul da China, deixando ao menos dois mortos, um ferido e cerca de 7 mil pessoas desalojadas, segundo informações divulgadas pela imprensa estatal chinesa.

O tremor ocorreu às 00h21 no horário local (13h21 de domingo em Brasília) no distrito de Liunan, na cidade de Liuzhou, a uma profundidade de oito quilômetros, de acordo com o Centro de Redes Sismológicas da China.

A agência estatal Xinhua informou inicialmente que duas pessoas morreram e uma terceira estava desaparecida. Mais tarde, a emissora CCTV afirmou que equipes de resgate localizaram a última pessoa soterrada na comunidade de Taiyangcun, no município de mesmo nome.

Segundo a TV estatal, o sobrevivente foi resgatado com sinais vitais estáveis e encaminhado a um hospital.

Tremor foi sentido em diversas cidades

O terremoto foi percebido em diferentes cidades da província de Guangxi, incluindo Liuzhou, Guilin e a capital regional, Nanning.

Após o tremor, autoridades locais ativaram protocolos de emergência e mobilizaram bombeiros, equipes de resgate e forças de segurança para operações de busca, atendimento e retirada de moradores.

As autoridades também iniciaram inspeções em imóveis, sistemas de abastecimento de água e energia, rodovias, pontes, minas e áreas com risco de deslizamentos e outros desastres geológicos.

Segundo balanço preliminar divulgado pelas autoridades, 13 casas desabaram por causa do terremoto. Quatro pessoas chegaram a ser encaminhadas ao hospital, todas fora de perigo.

Réplicas foram registradas após o sismo

Além do terremoto principal, a região registrou outros tremores de menor intensidade antes e depois do abalo.

As autoridades chinesas informaram ao menos cinco sismos entre magnitudes 2,2 e 3,2. O Centro de Redes Sismológicas da China também registrou uma réplica de magnitude 3,3 às 7h41 no horário local, a cerca de 10 quilômetros de profundidade.

*Com EFE