O que é o Maio Amarelo

O Maio Amarelo é uma campanha mundial de conscientização sobre segurança no trânsito, que ocorre anualmente no mês de maio. O objetivo é alertar a população sobre os altos índices de acidentes e mortes no trânsito, destacando a importância de atitudes responsáveis por parte dos motoristas, pedestres e ciclistas.

A campanha foi criada em 2014 no Brasil, com o apoio de diversas entidades ligadas ao setor de segurança viária, como o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Desde então, o movimento ganhou força e passou a ser realizado em outros países, promovendo a reflexão sobre os riscos e as consequências dos acidentes no trânsito.

O maio amarelo tem como foco principal a prevenção de acidentes, com ênfase em comportamentos de risco, como o uso de álcool e drogas ao dirigir, a velocidade excessiva, o desrespeito às sinalizações e o não uso de equipamentos de segurança, como o cinto de segurança e o capacete. Além disso, o movimento busca sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de maior respeito às leis de trânsito, de forma a reduzir o número de vítimas e melhorar a segurança nas vias públicas.

Diversas atividades são realizadas durante o mês de maio, como palestras, campanhas publicitárias, ações educativas nas escolas e simulações de acidentes, com o objetivo de alertar as pessoas sobre os danos irreparáveis causados pelos acidentes de trânsito. Além disso, o movimento também procura estimular o engajamento das autoridades, empresas e organizações civis para a implementação de políticas públicas que promovam a segurança viária.

Embora o Maio Amarelo tenha um mês de destaque, a campanha é um lembrete constante sobre a importância de mudanças no comportamento diário, visando um trânsito mais seguro e responsável para todos.