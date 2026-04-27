Calendário Maio 2026: quando cai o quinto dia útil do mês?

Maio de 2026 terá feriado nacional e uma série de datas comemorativas ao longo do mês.
O destaque é o Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, que em 2026 cairá em uma sexta-feira, o que pode permitir a emenda para quem folga aos fins de semana. O feriado, porém, impacta na contagem do quinta dia útil para quem trabalha em regime CLT, atrasando em um dia o pagamento do salário.
Ao longo do mês, também se destacam campanhas de conscientização como o Maio Amarelo (segurança no trânsito), Maio Laranja (combate ao abuso sexual infantil), Maio Cinza (câncer cerebral) e Maio Roxo (doenças inflamatórias intestinais), todas iniciadas no primeiro dia do mês.
Quando é o quinta dia útil de maio de 2026?
Neste ano, o quinta dia útil de março cai na sexta-feira, 7.
- Janeiro: 7 de janeiro (quarta-feira)
- Fevereiro: 6 de fevereiro (sexta-feira)
- Março: 6 de março (sexta-feira)
- Abril: 7 de abril (terça-feira)
- Maio: 7 de maio (quinta-feira)
- Junho: 5 de junho (sexta-feira)
- Julho: 6 de julho (segunda-feira)
- Agosto: 6 de agosto (quinta-feira)
- Setembro: 5 de setembro (sábado)
- Outubro: 6 de outubro (terça-feira)
- Novembro: 7 de novembro (sábado)
- Dezembro: 5 de dezembro (sábado)
Datas comemorativas em maio de 2026
- 1/5 - Dia do Trabalho (feriado nacional)
- 1/5 - Dia da Literatura Brasileira
- 3/5 - Dia do Sertanejo
- 3/5 - Dia Internacional da Liberdade de Imprensa
- 4/5 - Dia de Star Wars
- 5/5 - Dia da Língua Portuguesa e da Cultura Lusófona
- 6/5 - Dia da Matemática
- 7/5 - Dia Mundial da Senha
- 8/5 - Dia Mundial do Câncer de Ovário
- 10/5 - Dia das Mães
- 12/5 - Dia Internacional da Enfermagem
- 13/5 - Abolição da Escravatura
- 15/5 - Dia Internacional da Família
- 17/5 - Dia Internacional Contra a Homofobia
- 18/5 - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil
- 20/5 - Dia Mundial das Abelhas
- 21/5 - Dia Mundial da Diversidade Cultural
- 22/5 - Dia Internacional da Biodiversidade
- 24/5 - Dia Nacional do Cigano
- 25/5 - Dia do Orgulho Geek
- 26/5 - Dia Nacional de Combate ao Glaucoma
- 28/5 - Dia Mundial do Brincar
- 29/5 - Dia Mundial da Energia
- 30/5 - Dia Mundial da Esclerose Múltipla
- 31/5 - Dia Mundial sem Tabaco
Veja os próximos feriados e pontos facultativos de 2026
Maio
- 1º de maio - Sexta-feira - Dia do Trabalhador (feriado nacional)
Junho
- 4 de junho - Quinta-feira - Corpus Christi (ponto facultativo)
- 5 de junho - Sexta-feira - ponto facultativo
Setembro
- 7 de setembro - Segunda-feira - Independência do Brasil (feriado nacional)
Outubro
- 12 de outubro - Segunda-feira - Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
- 28 de outubro - Quarta-feira - Dia do Servidor Público (ponto facultativo)
Novembro
- 2 de novembro - Segunda-feira - Finados (feriado nacional)
- 15 de novembro - Domingo - Proclamação da República (feriado nacional)
- 20 de novembro - Sexta-feira - Dia da Consciência Negra (feriado nacional)
Dezembro
- 24 de dezembro - Quinta-feira - Véspera de Natal (ponto facultativo após 13h)
- 25 de dezembro - Sexta-feira - Natal (feriado nacional)
- 31 de dezembro - Quinta-feira - Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após 13h)