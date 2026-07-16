Brasileiro João Gomes está próximo de ser o novo reforço do Aston Villa

O volante João Gomes está muito próximo de trocar de clube na Inglaterra. Revelado pelo Flamengo e atualmente no Wolverhampton, o brasileiro encaminhou sua transferência para o Aston Villa, em uma negociação que pode chegar a € 45 milhões (cerca de R$ 263,3 milhões na cotação atual), somando valor fixo e bônus.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o Aston Villa pagará € 40 milhões (R$ 234,1 milhões) mais € 5 milhões (R$ 29,2 milhões) em metas para contratar o meio-campista de 25 anos.

João Gomes deixa o Wolverhampton após três temporadas e meia no clube inglês. Contratado junto ao Flamengo em janeiro de 2023, rapidamente se tornou um dos principais nomes da equipe. Ao todo, disputou 130 partidas, marcou oito gols e distribuiu seis assistências.

Antes de encaminhar a ida ao Aston Villa, o brasileiro esteve muito perto de acertar com o Atlético de Madrid. O clube espanhol chegou a um acordo com o Wolverhampton, mas a negociação acabou sendo cancelada devido a um impasse envolvendo intermediários da transferência.

Com isso, João Gomes voltou ao mercado e recebeu a investida do Aston Villa. O clube inglês busca fortalecer o seu elenco após conquistar a Liga Europa na última temporada e garantiu vaga na Liga dos Campeões de 2026/27.

Seleção Brasileira

João Gomes chegou a ser convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul antes da Copa do Mundo de 2026, mas não entrou em campo e acabou ficando fora das listas seguintes.

Agora, o volante pode aparecer como um dos nomes que podem ganhar espaço no ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030. Para sua função, no Mundial de 2026, o Brasil contou com Casemiro e Fabinho, dois jogadores mais experientes, com 34 e 32 anos, respectivamente.