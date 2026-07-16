Bússola

Um conteúdo Bússola

Preços entre farmácias podem variar quase 400%, diz pesquisa

Mapeamento inédito analisou mais de 570 mil produtos nas 12 maiores redes do país e revela distorções no varejo farmacêutico nacional

Mapeamento aponta variação de até 395% nos preços de medicamentos entre redes no Brasil

Mapeamento aponta variação de até 395% nos preços de medicamentos entre redes no Brasil

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 16 de julho de 2026 às 13h00.

Um comprimido de cetoconazol genérico, vendido sob o mesmo registro e o mesmo código de barras, custa R$ 12,13 numa farmácia on-line e R$ 59,99 em outra. A diferença: 395%. O caso não é isolado.

É o retrato de um varejo farmacêutico brasileiro onde o preço de balcão muda de rede para rede sem qualquer padrão visível ao consumidor e, muitas vezes, sem que o próprio fabricante saiba onde e por quanto seu produto está sendo vendido.

É o que mostra um mapeamento da boo, deeptech data driven em stealth mode com foco em coleta, extração e manipulação de dados não estruturados de alta complexidade, que rastreou semanalmente 577.872 SKUs de produtos farmacêuticos nas 12 maiores redes de farmácia do Brasil.

Os dados são capturados diretamente dos sites de e-commerce de cada rede, como um consumidor comum veria na tela, sem estimativas de painel de mercado.

O levantamento comparou o preço de um mesmo medicamento, identificado pelo código de barras (EAN), o que garante que se trata exatamente do mesmo produto, entre diferentes farmácias.

Entre os itens de maior variação estão remédios de uso contínuo e de prescrição comum, como norfloxacino, enalapril e ciclobenzaprina, todos com diferenças de preço acima de 300% entre a rede mais barata e a mais cara.

“O fabricante decide o preço de fábrica, mas quem monta a gôndola, física ou digital é a farmácia. A gente foi atrás de mostrar, produto a produto, o que realmente chega ao consumidor”, afirma Vinicius Cainelli CTO, da boo.

Uma marca, doze prateleiras diferentes

O estudo também mapeou como o sortimento de um mesmo fabricante varia de rede para rede.

Uma marca com centenas de itens ativos pode estar presente com mais de 800 produtos numa rede líder e menos de 150 numa rede regional, uma diferença de seis vezes na exposição de gôndola, mesmo tratando-se da mesma empresa vendendo para o mesmo país. O fenômeno se repete em linhas inteiras de produto.

Uma marca de cuidados pessoais popular no varejo brasileiro, por exemplo, aparece em mais de 450 variações diferentes somando todas as redes, mas o número de itens disponíveis, e o preço mínimo praticado, muda drasticamente de uma farmácia para outra, chegando a mais que dobrar o valor da mesma linha entre a rede mais barata e a mais cara.

Não é só remédio, e não é só uma marca

A pesquisa da boo também comparou produtos de outros fabricantes e categorias, como cosméticos, suplementos e higiene, e encontrou o mesmo padrão: preços do mesmo item variando mais de 250% entre redes, com farmácias de e-commerce especializadas em preço baixo consistentemente no piso da comparação.

Para Vinicius, o achado escancara um problema estrutural do varejo farmacêutico, “Os fabricantes têm pouca ou nenhuma visibilidade sobre como e por quanto seus produtos chegam ao consumidor final, o que dificulta tanto a defesa de margem quanto a identificação de rupturas de estoque em tempo real”, finaliza.

Acompanhe tudo sobre:Farmácias

Mais de Bússola

O que o FGTS Digital nas ações trabalhistas representa para as empresas

Premiação de R$ 650 mil une saúde, empreendedorismo e agronegócio

A nova etapa do varejo brasileiro é pautada pela exigência além do preço

O envelhecimento global já está afetando a economia da atenção

Mais na Exame

Inteligência Artificial

O próximo negócio trilionário da IA, segundo a Anthropic, do Claude

ESG

Análise: No Fundo Clima, petróleo some e BNDES dobra teto de empréstimos para R$ 1 bi

Carreira

Escala 6x1: ‘Contratar mais pessoas não é a única solução’, diz advogada trabalhista

Brasil

Move Brasil passa a financiar carros elétricos seminovos; veja a partir de qual ano