Gollum está de volta: Andy Serkis surge em teaser do novo filme de 'O Senhor dos Anéis'

Andy Serkis voltou a vestir a pele de um dos personagens mais icônicos da fantasia. O primeiro teaser de bastidores de "O Senhor dos Anéis: A Caçada de Gollum" chegou ao público com imagens que marcam o início da produção do novo longa e reacendem a expectativa dos fãs pelo retorno à Terra-média.

Primeiro vislumbre de Gollum

O vídeo mostra Serkis diante das câmeras e também em seu papel como diretor do filme. Em seguida, o ator veste o traje de captura de movimentos e assume novamente os gestos, a postura e a voz de Sméagol, oferecendo o primeiro olhar sobre a nova versão do personagem que ajudou a revolucionar os efeitos visuais no cinema.

A prévia também traz um rápido registro das gravações e reforça que a produção entrou oficialmente em filmagem na Nova Zelândia, cenário tradicional das adaptações da obra de J.R.R. Tolkien.

O projeto conta com o apoio da equipe criativa responsável pelas trilogias de "O Senhor dos Anéis" e "O Hobbit", incluindo Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens na produção.

O que esperar da história

Para a People, Serkis revelou que o filme será "um mergulho profundo na psicologia e na história de Gollum antes de ele se tornar Gollum, mas também com uma pergunta muito importante de Gandalf sobre qual seria a possível origem do anel que Bilbo Bolseiro possui".

O elenco reúne Jamie Dornan, Kate Winslet, Anya Taylor-Joy e Leo Woodall, além dos veteranos Elijah Wood e Sir Ian McKellen, que voltam aos papéis marcantes da franquia. "O Senhor dos Anéis: A Caçada de Gollum" tem estreia prevista para 17 dezembro de 2027.