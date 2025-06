Possível volta do BTS faz ação de gravadora subir quase 60% no ano

As ações da Hybe Corporation encerraram o pregão desta terça-feira (10) em alta de 2,32% na Bolsa de Seul, impulsionadas pela expectativa de retorno do grupo de k-pop BTS, que se prepara para retomar as atividades após uma pausa de três anos.

O grupo está inativo desde junho de 2022, quando seus integrantes iniciaram o cumprimento do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, exigência para todos os homens do país por um período de dois anos.

Nesta semana, Kim Nam-joon (RM) e Kim Tae-hyung (V) foram oficialmente dispensados. Park Ji-min (Jimin), Jeon Jung-kook (Jung Kook) e Min Yoon-gi (Suga) devem concluir o serviço nos próximos dias. Os membros mais velhos, Kim Seok-jin (Jin) e Jung Ho-seok (J-Hope), já haviam retornado à vida artística após completarem suas obrigações militares em 2023.

Fundado em 2013, o BTS é o grupo musical com maior número de álbuns vendidos na história da Coreia do Sul, somando 44,9 milhões de cópias comercializadas.

Mercado aguarda turnê e novo álbum

A expectativa de um anúncio oficial sobre um novo álbum e uma turnê mundial em 2026 tem movimentado o mercado. Nas últimas semanas, as ações da Hybe voltaram a atingir o patamar de US$ 219, valor não registrado desde abril de 2022. No acumulado do ano, os papéis já valorizam quase 60%.

Em 2024, a Hybe manteve a liderança entre os estúdios de k-pop em receita, com faturamento de US$ 1,5 bilhão — alta de 3,5% em relação ao ano anterior. O maior acionista individual da empresa é Bang Si-hyuk, fundador da gravadora, que detém 32% das ações.

Ano positivo para o setor de k-pop

O desempenho da Hybe reflete um cenário favorável para o setor. A YG Entertainment, por exemplo, viu suas ações quase dobrarem em 2025, enquanto a JYP Entertainment registrou alta de 16,4%, impulsionada pelo sucesso do grupo Stray Kids.