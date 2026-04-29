Do Pikachu a ursinhos: lavanderia dá nova vida a bichinhos de pelúcia e atrai clientes do mundo todo

Um serviço especializado no Japão tem ampliado a demanda por limpeza e restauração de bichos de pelúcia, impulsionado por vídeos virais nas redes sociais. A proposta consiste em recuperar itens desgastados, como personagens e brinquedos antigos, devolvendo aparência limpa sem comprometer características originais.

À frente do processo está Masakazu Shimura, com cerca de três décadas de atuação no setor. Em demonstrações recentes, o profissional realizou a higienização de um pelúcia do personagem Pikachu, utilizando vapor, escovação manual e aplicação controlada de espuma. O procedimento inclui etapas manuais que simulam cuidados delicados, com foco na preservação do material.

O profissional de lavagem a seco Masakazu Shimura limpa um brinquedo de pelúcia nas instalações da Cleaning Yonmarusan, na cidade de Fuefuki, província de Yamanashi. (Philip FONG / AFP) (Philip Fong/AFP)

Os conteúdos publicados pela Cleaning Yonmarusan, empresa onde Shimura atua, ampliaram o alcance do serviço. A repercussão digital atraiu clientes internacionais e elevou o volume de pedidos. O número anual de itens processados passou de cerca de 1.200, há uma década, para mais de 10 mil atualmente.

A companhia reúne profissionais certificados e opera com foco em tecidos delicados, incluindo roupas e equipamentos. No caso dos brinquedos, o processo considera características específicas de cada material, com análise manual durante a lavagem.

Demanda internacional e influência das redes sociais

A expansão do serviço acompanha o interesse crescente por itens associados à cultura kawaii, termo japonês relacionado a objetos considerados delicados ou afetivos. Parte da clientela inclui turistas que enviam ou levam os brinquedos ao Japão durante viagens.

Segundo Hisako Mori, há casos de consumidores que organizam roteiros de viagem incluindo o envio dos itens para limpeza e posterior retirada. O fluxo internacional se consolidou após a circulação dos vídeos em plataformas digitais.

Shimura relatou que alguns clientes solicitam a manutenção de marcas específicas nos brinquedos, como rabiscos ou desgastes. A orientação é preservar elementos que possam representar registros afetivos, mesmo após o processo de limpeza.

*Com informações da Agência AFP.