Hopi Hari anuncia estreia de nova atração radical para o público nesta quinta-feira

O parque Hopi Hari definiu a data de abertura ao público do Aero Venturi para esta quinta-feira, 30 de abril de 2026.

A nova atração integra o plano de atualização do portfólio de experiências do empreendimento, conhecido como “País Mais Divertido do Mundo”.

Instalado na área temática Kaminda Mundi, o Aero Venturi foi projetado para simular a sensação de voo. A estrutura eleva os visitantes a cerca de 40 metros de altura, com cadeiras suspensas que giram em torno do eixo central. O percurso inclui visão panorâmica do parque durante o funcionamento.

O equipamento foi desenvolvido pela AK Rides e comporta até 24 pessoas por ciclo, distribuídas em 12 gôndolas duplas. A capacidade operacional estimada é de até 720 visitantes por hora. O acesso está incluído no passaporte regular, sem cobrança adicional.

Preços especiais

Na estratégia comercial, o parque anunciou ações promocionais para o período de lançamento. Entre as iniciativas, está o modelo “Nuprecin”, com ingressos a R$ 59,90, válidos entre 30 de abril e 4 de maio.

O Hopi Hari também implementou o formato “VemVenture”, que permite retorno ao parque com desconto, com passaportes a R$ 49,90.