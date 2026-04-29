Hopi Hari anuncia estreia de nova atração radical para o público nesta quinta-feira

Hopi Hari: atração recém-lançada marca o início de uma nova fase de investimentos (Hopi Hari/Divulgação)
Repórter
Publicado em 29 de abril de 2026 às 14h28.
O parque Hopi Hari definiu a data de abertura ao público do Aero Venturi para esta quinta-feira, 30 de abril de 2026.
A nova atração integra o plano de atualização do portfólio de experiências do empreendimento, conhecido como “País Mais Divertido do Mundo”.Hopi Hari quer ser maior destino de entretenimento da América Latina, diz executivo
Instalado na área temática Kaminda Mundi, o Aero Venturi foi projetado para simular a sensação de voo. A estrutura eleva os visitantes a cerca de 40 metros de altura, com cadeiras suspensas que giram em torno do eixo central. O percurso inclui visão panorâmica do parque durante o funcionamento.
O equipamento foi desenvolvido pela AK Rides e comporta até 24 pessoas por ciclo, distribuídas em 12 gôndolas duplas. A capacidade operacional estimada é de até 720 visitantes por hora. O acesso está incluído no passaporte regular, sem cobrança adicional.Hopi Hari inicia retomada com 1ª nova atração em 24 anos
Na estratégia comercial, o parque anunciou ações promocionais para o período de lançamento. Entre as iniciativas, está o modelo “Nuprecin”, com ingressos a R$ 59,90, válidos entre 30 de abril e 4 de maio.
O Hopi Hari também implementou o formato “VemVenture”, que permite retorno ao parque com desconto, com passaportes a R$ 49,90.