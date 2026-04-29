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Novo filme de Jack Ryan divulga pôster; veja como ficou

A direção é de Andrew Bernstein, produtor executivo e diretor da segunda temporada da série

(Prime Video/Divulgação)

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Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 29 de abril de 2026 às 15h22.

Última atualização em 29 de abril de 2026 às 15h22.

O filme Jack Ryan: Ghost War, novo capítulo da franquia estrelada por John Krasinski, teve um novo pôster divulgado. O lançamento está marcado para 20 de maio, com exclusividade no Prime Video.

Produzido pela Amazon MGM Studios, o longa é baseado na obra de Tom Clancy e traz de volta o analista da CIA para mais uma missão. Além de Krasinski no papel principal, o elenco conta com Wendell Pierce e Michael Kelly, que também participaram da série, além de Sienna Miller.

 

Como vai ser a terceira temporada

De acordo com a sinopse oficial do Prime Video, Jack Ryan é arrastado novamente ao mundo da espionagem contra a própria vontade após uma missão secreta internacional expor uma conspiração. Em uma corrida contra o tempo, ele se une aos aliados da CIA Mike November e James Greer, além da agente do MI6 Emma Marlowe, para enfrentar uma unidade rebelde de operações secretas em um confronto arriscado e de impacto pessoal.

A direção é de Andrew Bernstein, produtor executivo e diretor da segunda temporada da série. O roteiro é assinado por Aaron Rabin, que atuou como roteirista e produtor da quarta temporada. John Krasinski também figura entre os produtores do filme.

A franquia Jack Ryan ainda conta no elenco da série com John Krasinski, Wendell Pierce, Michael Kelly, Betty Gabriel e Michael Peña, e todas as temporadas estão disponíveis para streaming no Prime Video.

Acompanhe tudo sobre:SériesAmazon Prime Video

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