'Maldição'? Bitcoin pode enfrentar 'meses' de queda com posse de novo presidente do Fed

O bitcoin pode enfrentar “alguns meses” de queda à medida que o novo presidente do Federal Reserve dos EUA assume o cargo no próximo mês.

Em sua análise mais recente de mercado no X, a conta do analista CryptoWzrd alertou que uma nova pressão de baixa no preço do bitcoin pode retornar em junho.

O novo presidente do Fed, Kevin Warsh, deve assumir o lugar de Jerome Powell — e o momento é crítico para o desempenho de criptoativos e ativos de risco.

“Cada vez que um novo presidente do Fed assume, o bitcoin corrige por alguns meses antes da diversão real começar”, observou CryptoWzrd.

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Historicamente, mudanças na liderança do Fed também pressionam ações — mas, neste ano, o S&P 500 está em máximas históricas durante essa transição.

O cenário é ainda mais complexo por fatores políticos. Powell evitou cortar juros — o que seria um catalisador de alta para o mercado cripto — mesmo após críticas públicas do presidente dos EUA, Donald Trump.

Em entrevista à CNBC na semana passada, Trump disse que “ficaria” decepcionado se Warsh não cortasse os juros já na primeira reunião do Federal Open Market Committee (FOMC), em junho.

A última reunião do FOMC sob Powell ocorre na quarta-feira, com o mercado praticamente unânime em esperar manutenção das taxas atuais, segundo dados do FedWatch Tool do CME Group.

Sinais mistos sobre política monetária

Ainda assim, participantes do mercado cripto veem possíveis ventos favoráveis para Bitcoin e altcoins vindos do cenário macro dos EUA.

O Federal Reserve voltou a expandir seu balanço neste ano — um fator de liquidez que historicamente favorece os mercados.

“Isso mesmo, o Fed adicionou cerca de US$ 200 bilhões em Treasuries ao seu balanço nos últimos meses”, escreveu James Lavish, sócio do Bitcoin Opportunity Fund.

“Adeus aperto monetário. O QT acabou oficialmente. O QE leve já está em cena.”

Em um conteúdo recente no YouTube, Charlie Bilello, estrategista-chefe de mercado da gestora Creative Planning, destacou o que chamou de “contradição” nas propostas de Warsh.

Segundo ele, apesar de Warsh estar “construindo o argumento” para cortes de juros, também criticou duramente o Fed por manter taxas muito baixas durante o surto inflacionário pós-Covid em 2021 e 2022.

“Foi um ‘erro fatal de política’, foi isso que ele disse na época — e eu concordo com isso”, afirmou Bilello.

Warsh também criticou a expansão do balanço do Fed, levantando dúvidas sobre a sustentabilidade da tendência de alta em 2026.

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