'Maldição'? Bitcoin pode enfrentar 'meses' de queda com posse de novo presidente do Fed

Kevin Warsh Reprodução: Hoover Institution
Agência de notícias
Publicado em 29 de abril de 2026 às 15h45.
O bitcoin pode enfrentar “alguns meses” de queda à medida que o novo presidente do Federal Reserve dos EUA assume o cargo no próximo mês.
Em sua análise mais recente de mercado no X, a conta do analista CryptoWzrd alertou que uma nova pressão de baixa no preço do bitcoin pode retornar em junho.
O novo presidente do Fed, Kevin Warsh, deve assumir o lugar de Jerome Powell — e o momento é crítico para o desempenho de criptoativos e ativos de risco.
“Cada vez que um novo presidente do Fed assume, o bitcoin corrige por alguns meses antes da diversão real começar”, observou CryptoWzrd.
Historicamente, mudanças na liderança do Fed também pressionam ações — mas, neste ano, o S&P 500 está em máximas históricas durante essa transição.
O cenário é ainda mais complexo por fatores políticos. Powell evitou cortar juros — o que seria um catalisador de alta para o mercado cripto — mesmo após críticas públicas do presidente dos EUA, Donald Trump.
Em entrevista à CNBC na semana passada, Trump disse que “ficaria” decepcionado se Warsh não cortasse os juros já na primeira reunião do Federal Open Market Committee (FOMC), em junho.
A última reunião do FOMC sob Powell ocorre na quarta-feira, com o mercado praticamente unânime em esperar manutenção das taxas atuais, segundo dados do FedWatch Tool do CME Group.
Ainda assim, participantes do mercado cripto veem possíveis ventos favoráveis para Bitcoin e altcoins vindos do cenário macro dos EUA.
O Federal Reserve voltou a expandir seu balanço neste ano — um fator de liquidez que historicamente favorece os mercados.
“Isso mesmo, o Fed adicionou cerca de US$ 200 bilhões em Treasuries ao seu balanço nos últimos meses”, escreveu James Lavish, sócio do Bitcoin Opportunity Fund.
“Adeus aperto monetário. O QT acabou oficialmente. O QE leve já está em cena.”
Em um conteúdo recente no YouTube, Charlie Bilello, estrategista-chefe de mercado da gestora Creative Planning, destacou o que chamou de “contradição” nas propostas de Warsh.
Segundo ele, apesar de Warsh estar “construindo o argumento” para cortes de juros, também criticou duramente o Fed por manter taxas muito baixas durante o surto inflacionário pós-Covid em 2021 e 2022.
“Foi um ‘erro fatal de política’, foi isso que ele disse na época — e eu concordo com isso”, afirmou Bilello.
Warsh também criticou a expansão do balanço do Fed, levantando dúvidas sobre a sustentabilidade da tendência de alta em 2026.
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