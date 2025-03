Fanfic de Jimin e Jungkook, do BTS, vende mais de 10 mil cópias no Brasil

Fanfic vira livro? Vira sim, até trilogia. E vende bem: o romance "Cem Chances", inspirado nos astros do BTS Jimin e Jungkook, não só conquistou uma enorme base de fãs na plataforma Wattpad, como também se tornou um verdadeiro sucesso editorial.

Após migrar da plataforma online para as prateleiras das livrarias, a trilogia de Ruth Oliveira foi publicada pela Editora Violeta e conquistou mais de 10 mil exemplares vendidos desde o seu lançamento — um marco que impressiona para uma obra originada de fanfiction.

A história mistura romance e fantasia, e segue os caminhos de Killian e Dominic, dois personagens com personalidades completamente opostas, mas que o destino insiste em colocar no mesmo caminho. Killian, impulsivo e apaixonado, acredita que a vida é feita de momentos únicos, enquanto Dominic, mais racional e reservado, carrega o peso das escolhas do passado. Quando seus destinos se cruzam, o desafeto entre ambos os leva a um acidente fatal e eles voltam no tempo. Os nomes dos protagonistas são, então, alterados – Killian é na verdade Jungkook e Dominic dá nome a Jimin.

A força do K-pop na literatura

A transformação dos protagonistas chamou a atenção da base de fãs do BTS, hoje uma das mais influentes do mundo. O grupo sul-coreano de K-pop é composto por sete membros: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook. Eles foram nomeados pela Revista Time como uma das 25 pessoas mais influentes da internet em 2017.

As chamadas fanfics, histórias de fictícias de fãs baseadas em pessoas reais ou em personagens de histórias já publicadas, ganha força desde o início dos anos 2000. Nos últimos anos, com maior acesso às editoras, muitos livros acabam originados desse estilo de escrita. Boa parte delas vindas da plataforma Wattpad.

É impossível mensurar a quantidade de fanfics sobre os membros do BTS, mas já se sabe que elas são maioria na plataforma. Há histórias com mais de 80 capítulos e milhões de visualizações, como é o caso de "7Fates: Chakho", "The 7 Princes" (com 4,7 milhões de leituras) e "In Time", sobre o próprio Junkgkook, que já acumuça mais de 2,6 milhões no Wattpad.