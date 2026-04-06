BTS no Brasil: que horas começa a pré-venda dos ingressos para os shows em SP?

Após muito mistério e até mesmo protestos, a venda de ingressos para os shows do BTS em São Paulo começam nesta terça-feira, 7. Essa é a primeira oportunidade que os fãs brasileiros terão de assistir aos Bangtan Boys após o hiato de quatro anos do grupo.

Agora, com as vendas se aproximando, os fãs do grupo buscam formas de conseguir participar da pré-venda dos ingressos por meio do programa Army Membership.

Como funcionará a pré-venda para fãs

A primeira fase será a pré-venda exclusiva para membros do ARMY Membership, o clube oficial de fãs do grupo. Nessa etapa, apenas usuários cadastrados previamente poderão acessar a compra antecipada na plataforma da Ticketmaster.

Para compras presenciais, será necessária também a pré-reserva dos ingressos, também pelo site da bilheteria.

Os horários e datas das vendas variam conforme o show:

28 de outubro: pré-venda em 07/04, às 10h

30 de outubro: pré-venda em 07/04, às 10h

31 de outubro: pré-venda em 08/04, às 10h

O que é o Army Membership?

O Army Membership é a assinatura oficial do fã-clube do BTS, disponível para compra o ano todo pela plataforma Weverse Shop.

A validade é de 365 dias a partir da data de aquisição, e o valor anual é de US$ 19,67, o que equivale a aproximadamente R$ 110, considerando a conversão e as taxas.

Como adquirir o Army Membership

Para adquirir, é necessário acessar o Weverse Shop, buscar por "Global Membership do BTS", selecionar o produto e seguir para o pagamento.

A transação é feita via PayPal, plataforma internacional de pagamentos que permite usar saldo próprio ou adicionar um cartão de crédito ou débito, desde que ele esteja habilitado para compras internacionais. Quem não tem conta no PayPal pode criá-la gratuitamente pelo aplicativo e vincular o cartão normalmente.

Uma atenção importante antes de finalizar a compra: o e-mail cadastrado no Weverse precisa ser o mesmo utilizado na conta da Ticketmaster.

Essa correspondência é obrigatória para garantir o acesso à pré-venda exclusiva para membros. Sem ela, o benefício não será reconhecido na hora de comprar os ingressos.

Após a confirmação do pagamento, o membership é ativado imediatamente e dá acesso a uma série de benefícios exclusivos, como posts restritos a membros e produtos exclusivos na loja.

Vale lembrar que o reembolso só é possível dentro de sete dias da compra e desde que nenhum benefício tenha sido utilizado, como acessar conteúdo exclusivo, comprar produtos de membros ou participar de pré-vendas já cancela o direito ao estorno.

Como acessar a pré-venda do BTS

Com o membership ativo, o detentor tem acesso à pré-venda de ingressos para os shows do BTS em São Paulo antes do público geral.

A pré-venda para os dias 28 e 30 começa no dia 7 de abril às 10h; a do dia 31 abre no dia 8 de abril, também às 10h. Para participar, é necessário acessar o link de reserva disponibilizado no Weverse, esse passo é indispensável e deve ser feito com antecedência.

Quem não possui o membership ou perder a janela de pré-venda ainda poderá comprar ingressos na venda geral, que começa no dia 10 de abril às 10h para todas as datas, também pela Ticketmaster.

Venda geral será aberta em 10 de abril

Após a pré-venda, os ingressos remanescentes serão disponibilizados ao público geral. A venda geral começa no dia 10 de abril, às 10h, simultaneamente para as três datas marcadas: 28, 30 e 31 de outubro.

Nessa etapa, qualquer pessoa poderá adquirir ingressos, sem necessidade de vínculo com o fã-clube oficial.

Os ingressos podem ser comprados pelo Ticketmaster ou pela bilheteria oficial no Estádio MorumBIS.

Quanto custam os ingressos para o show do BTS?

Como antecipou a EXAME nesta sexta-feira, 27, os ingressos para os shows no Estádio MorumBIS variam de R$ 340 a R$ 1250.

A Arquibancada é o setor mais barato, com a inteira custando R$ 680 e a meia-entrada R$ 340.

A Cadeira Superior custa R$ 980 (inteira) e R$ 490 (meia-entrada), enquanto a Cadeira Inferior custa R$ 1080 (inteira) e R$ 540 (meia-entrada).

Já a Pista é o setor mais caro custando R$ 1250 (inteira) e R$ 625 (meia-entrada).

Preços do pacote VIP:

Inteira: R$ 4.303 (R$ 1.250 do ingresso + R$ 3.053 do pacote)

Meia-entrada: R$ 3.678 (R$ 625 do ingresso + R$ 3.053 do pacote)

As informações sobre local e horário do check-in serão enviadas por e-mail até 24 horas antes do evento.