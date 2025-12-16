PayPal quer criar um banco para expandir empréstimos e serviços financeiros

Nesta segunda-feira, 15, o PayPal anunciou que deu o primeiro passo para se tornar uma instituição bancária, com a solicitação de criação do "PayPal Bank". A empresa de pagamentos digitais, dona do Venmo (uma espécie de Pix voltado a transferências entre amigos e familiares), disse ter submetido pedidos ao Departamento de Instituições Financeiras de Utah e ao FDIC, fundo que assegura depósitos bancários.

O objetivo do PayPal é estabelecer uma instituição financeira baseada em Utah do tipo "industrial loan company" – uma entidade que pode conceder empréstimos, manter depósitos assegurados pelo FDIC e ser controlada por uma empresa não financeira.

Com isso, o PayPal pretende aprimorar sua oferta de empréstimos para pequenas empresas, tornando o processo mais eficiente e reduzindo a dependência de intermediários. Desde 2013, a empresa já forneceu mais de US$ 30 bilhões em empréstimos e capital de giro a mais de 420.000 contas comerciais ao redor do mundo.

Além disso, o PayPal Bank pretende oferecer contas poupança com rendimento aos seus clientes. O banco também buscará adesão direta às redes de cartões dos Estados Unidos, ampliando suas operações de processamento e liquidação financeira.

Mara McNeill foi escolhida como presidente do PayPal Bank. Anteriormente, ela foi CEO do Toyota Financial Savings Bank e traz experiência no setor bancário para liderar a nova empreitada.

Empresas de pagamentos querem operar mais como bancos

A iniciativa ocorre em um momento no qual empresas de pagamentos digitais, como plataformas de "buy now, pay later" (BNPL) e de criptomoedas, buscam se aproximar da operação de bancos e grandes instituições financeiras.

Nos últimos anos, empresas como Klarna e Affirm lançaram cartões de débito e agora buscam formas de competir com produtos ofertados por bancos tradicionais, como os programas de fidelidade ligados a cartões de crédito.

Na semana passada, cinco plataformas cripto, incluindo Ripple e Circle, receberam aprovação preliminar para estabelecer “national trust banks”, instituições que apenas protegem ativos, mas não oferecem contas corrente ou poupança, não aceitam depósitos, nem fornecem empréstimos garantidos pelo FDIC.