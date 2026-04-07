BTS no Brasil: quando começa a venda geral de ingressos para os shows em SP?

Após muito mistério e até mesmo protestos, a venda de ingressos para os shows do BTS em São Paulo começam nesta semana. Essa é a primeira oportunidade que os fãs brasileiros terão de assistir aos Bangtan Boys após o hiato de quatro anos do grupo.

Agora, com as vendas se aproximando, os fãs do grupo que não conseguirão participar da pré-venda dos ingressos por meio do programa Army Membership se preparam para as vendas de mar aberto.

Venda geral será aberta em 10 de abril

Após a pré-venda, os ingressos remanescentes serão disponibilizados ao público geral. A venda geral começa no dia 10 de abril, às 10h, no horário de Brasíli, simultaneamente para as três datas marcadas: 28, 30 e 31 de outubro.

Nessa etapa, qualquer pessoa poderá adquirir ingressos, sem necessidade de vínculo com o fã-clube oficial.

Os ingressos podem ser comprados pelo Ticketmaster ou pela bilheteria oficial no Estádio MorumBIS. Para quem participará das vendas presenciais, será necessária a pré-reserva dos ingressos, que começa nesta segunda-feira, 6, para a pré-venda desta terça-feira, 7. Para a venda geral, a pré-reserva deverá ser feita na quinta-feira, 9.

Como funciona a pré-reserva dos ingressos?

A pré-reserva começa nesta segunda-feira, 6, às 16h, no horário de Brasília, e é necessária para que fãs possam comprar ingressos na Bilheteria Oficial física, no Estádio do Morumbis. Essa especificação foi anunciada no último sábado, 4. De acordo com a empresa, caso o processo de reserva não seja concluído, o usuário não deve se deslocar até a bilheteria, pois não será atendido.

De acordo com a Ticketmaster, o processo funciona da seguinte maneira:

Tenha uma conta de acesso ativa na Ticketmaster e esteja logado para acessar a fila virtual da pré-reserva correspondente à data desejada; Selecione a quantidade e o tipo de ingresso para compra na Bilheteria Oficial, de acordo com a disponibilidade no momento da reserva. Para meia-entrada, selecione apenas o tipo de benefício — a comprovação será realizada presencialmente na bilheteria. Em caso de pré-venda, insira também o WEVERSE MEMBERSHIP ID; Após concluir a reserva, você receberá um QR Code dinâmico pessoal e intransferível para cada ingresso reservado, além das informações da Bilheteria Oficial; o cliente deverá se dirigir à Bilheteria Oficial do evento, portando os documentos necessários — incluindo carteirinha de estudante e demais comprovantes para meia-entrada — além do QR Code dinâmico; Compareça à Bilheteria Oficial somente na data indicada no ingresso de reserva em seu Quentro, apresente os QR Codes, os dados serao validados e você poderá realizar o pagamento, dentro do horário de funcionamento estipulado.

A empresa frisa que não há qualquer cobrança durante a etapa de pré-reserva, ele será realizado exclusivamente de forma presencial na Bilheteria Oficial.

Somente quem concluir a pré-reserva receberá o QR Code e poderá ir à Bilheteria Oficial para realizar a compra.

De acordo com a classificação etária do evento, pessoas a partir de 16 anos poderão assistir aos shows. Mas o cadastro na plataforma da Ticketmaster é permitido apenas para maiores de 18 anos.

Dessa forma, o titular da reserva deve ser maior de idade, podendo reservar ingressos para terceiros apenas na condição de pai, mãe ou responsável legal.

No dia agendado para a retirada, será obrigatória a apresentação de documentos para a aplicação de descontos, como no caso de meia-entrada, além do código de pré-venda, quando aplicável. Reservas que não forem utilizadas ao longo do dia serão automaticamente disponibilizadas novamente para venda online.

O cronograma de reservas será realizado de forma escalonada para organizar a demanda. No dia 6 de abril, abrem as reservas para retirada no dia 7, referentes à pré-venda dos shows 1 e 2.

No dia 7, serão abertas as reservas para retirada no dia 8, relacionadas à pré-venda do show 3. Já no dia 9, ocorrerá a abertura das reservas para retirada no dia 10, data que também marca o início da venda geral.

Com a adoção do novo sistema, a Ticketmaster espera melhorar a experiência dos fãs e reduzir impactos urbanos, como congestionamentos e a necessidade de mobilização adicional de serviços públicos e de segurança.

Quanto custam os ingressos para o show do BTS?

Como antecipou a EXAME nesta sexta-feira, 27, os ingressos para os shows no Estádio MorumBIS variam de R$ 340 a R$ 1250.

A Arquibancada é o setor mais barato, com a inteira custando R$ 680 e a meia-entrada R$ 340.

A Cadeira Superior custa R$ 980 (inteira) e R$ 490 (meia-entrada), enquanto a Cadeira Inferior custa R$ 1080 (inteira) e R$ 540 (meia-entrada).

Já a Pista é o setor mais caro custando R$ 1250 (inteira) e R$ 625 (meia-entrada).

Preços do pacote VIP:

Inteira: R$ 4.303 (R$ 1.250 do ingresso + R$ 3.053 do pacote)

Meia-entrada: R$ 3.678 (R$ 625 do ingresso + R$ 3.053 do pacote)

As informações sobre local e horário do check-in serão enviadas por e-mail até 24 horas antes do evento.