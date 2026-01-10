Britney Spears revela qual país nunca mais irá se apresentar

Britney Spears voltou a falar sobre seu retorno aos palcos nesta semana em um post nas redes sociais que gerou grande repercussão. Em uma mensagem publicada em seu Instagram, a cantora de 44 anos abordou seu relacionamento com as performances ao vivo e os plano para a carreira.

EUA? Nunca mais

Na publicação, Spears disse que não pretende mais se apresentar nos Estados Unidos por “motivos extremamente sensíveis”, deixando claro que seu foco para eventuais shows está fora de seu país de origem.

Apesar de descartar apresentações em solo norte-americano, ela falou com entusiasmo sobre a possibilidade de voltar aos palcos no Reino Unido e na Austrália em breve. Spears descreveu sua esperança de “estar sentada num banquinho, com uma rosa no cabelo, se apresentando com meu filho” nesses países, sem especificar qual dos dois filhos estaria com ela.

Ela é mãe de Sean Federline, de 20 anos, e Jayden Federline, de 19 anos, ambos de seu relacionamento conturbado com Kevin Federline, de 47, com quem ela foi casada por três anos, de 2004 a 2007.

No mesmo post, ela explicou como usa a dança em vídeos no Instagram para se curar e refletiu sobre sua jornada pessoal e artística nos últimos anos, marcados por altos e baixos públicos e um período prolongado longe de grandes palcos.

Veja o post que a cantora fez em seu perfil oficial no Instagram:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Britney Spears (@britneyspears)

Pausa na carreira

Spears está afastada de turnês desde 2018, quando encerrou a Piece of Me Tour nos Estados Unidos. Desde então, ela compartilha com os fãs aspectos de sua vida e criatividade nas redes sociais.

Curatela

Britney ficou em processo de curatela por 13 anos, marcado por um rígido controle sobre decisões pessoais, financeiras e profissionais da cantora, período que ela afirma ter vivido sem autonomia e sob forte pressão emocional. Encerrada oficialmente em 2021, a medida abriu caminho para uma fase de reconstrução, na qual a americana passou a se expressar de forma mais direta sobre o que viveu.

Esse relato ganhou forma definitiva com o lançamento do livro A Mulher em Mim, em que a artista detalha os bastidores da curatela, os impactos psicológicos do sistema ao qual foi submetida e o processo de retomada de controle da própria vida, usando a obra como um instrumento de desabafo, esclarecimento e libertação pessoal.