Britney Spears vira coleção da Balenciaga com peças a partir de R$ 4 mil

Após 10 anos no comando da direção criativa da Balenciaga, em março, Demna Gvasalia anunciou sua saída da maison espanhola. Para uma de suas últimas coleções, estilista georgiano apresentou uma linha com a cantora americana Britney Spears para a série Balenciaga Music.

"Sempre amei a moda e fiquei tão honrada e empolgada por Balenciaga e Demna terem escolhido colaborar comigo na última coleção de Demna com a casa", disse Spears em um comunicado. "Estas são algumas das minhas imagens favoritas de um momento tão incrível na minha carreira e vida, e estou muito animada para compartilhar isso com todos."

A nova colaboração inclui camisetas, bonés e moletons com imagens de arquivo do fotógrafo americano Steven Klein, além do EP Britney4ever de BFRND, que celebra o lançamento oficial do remix de "Gimme More", além de um novo remix de "Oops!… I Did It Again."

As peças custam entre 4 mil reais a 9 mil reais.

Spears também preparou uma playlist com suas músicas favoritas no Spotify da Balenciaga com artistas como Janet Jackson, Madonna, Charli XCX e Addison Rae.

A troca das cadeiras nas Maisons

Muitas movimentações aconteceram nas grifes nos últimos meses com trocas nos cargos de liderança criativa. Nas últimas semanas, o estilista italiano Pierpaolo Piccioli foi anunciado como o novo diretor criativo da Balenciaga. Após 25 anos na Valentino, sendo oito como diretor criativo, Piccioli apresentará sua primeira coleção para a marca espanhola em outubro durante a Semana de Moda de Paris.

Ele sucede Demna Gvsalia, estilista georgiano que trouxe uma estética distópica para a Balenciaga, com tênis robustos, moletons com ombros caídos e até peças polêmicas como sapatos "destruídos". Em março passado, a Kering, controladora da Balenciaga nomeou Demna como novo diretor artístico da Gucci, com a tarefa de revitalizar a casa italiana.

Jonathan Anderson também anunciou sua saída da Loewe e entrada na direção criativa da Dior, e Matthieu Blazy, ex-Bottega Veneta, foi nomeado diretor criativo da Chanel em dezembro, sucedendo Virginie Viard. Já Donatella Versace deixou o cargo após 27 anos à frente da marca.