'Luta do Século': após 11 anos, Floyd Mayweather e Manny Pacquiao se enfrentarão em revanche

Aos 49 e 47 anos, respectivamente, Floyd Mayweather e Manny Pacquiao voltarão ao ringue para um novo confronto no dia 19 de setembro, em Las Vegas. A luta reedita o embate realizado em 2015 e teve o anúncio feito pela Netflix nesta segunda-feira, 23. Na ocasião anterior, Mayweather saiu vencedor por decisão unânime, mantendo seu retrospecto invicto de 50 triunfos.

O duelo original, também disputado na cidade conhecida pelos cassinos, recebeu o apelido de "Luta do Século", embora o desempenho técnico apresentado naquela noite não tenha acompanhado o volume recorde de vendas de ingressos e transmissões.

Mayweather completa 49 anos nesta terça-feira e confirmou na sexta-feira seu retorno ao boxe profissional. Desde a aposentadoria, oficializada em 2017, o norte-americano participou de combates de exibição. Antes do reencontro com Pacquiao, ele tem prevista uma luta contra outro nome histórico da modalidade, o também norte-americano Mike Tyson.

Pacquiao, hoje com 47 anos, retomou as atividades no ringue em julho de 2015. Na ocasião, empatou com o então campeão dos meio-médios do WBC, Mario Barrios. O filipino soma 62 vitórias, 8 derrotas e 3 empates na carreira profissional.

No comunicado divulgado pela plataforma de streaming, Pacquiao afirmou: "Floyd e eu proporcionamos ao mundo aquela que continua sendo a maior luta da história do boxe". Ele acrescentou: "Os fãs esperaram tempo suficiente, eles merecem essa revanche, e agora ela será ainda maior". A Netflix será responsável pela transmissão global do combate.