'Bridgerton': qual é o casal da 4ª temporada da Netflix?

Bridgerton: veja qual será o casal da quarta temporada (Netflix)
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 12h08.
A quarta temporada de "Bridgerton", a série de época da Netflix baseada nos romances da autora americana Julia Quinn, chega à Netflix nesta quinta-feira, 29, com um novo casal para encantar o público.
Os novos episódios serão lançados em duas partes: a primeira estreará nesta quinta, e a segunda vai ao ar em 26 de fevereiro. Cada parte contará com quatro episódios.A primeira parte chega ao catálogo da plataforma às 5h do horário de Brasília.
Bridgerton é uma série de época da Netflix ambientada na alta sociedade de Londres durante o início do século XIX. A produção acompanha a vida da família Bridgerton e de outros membros da elite, com foco em casamentos, alianças sociais e disputas por status, sempre sob a influência dos panfletos anônimos assinados por Lady Whistledown, que expõem segredos e movimentam a narrativa.Bridgerton: 4ª temporada vira plataforma de marketing para a Ambev
A quarta temporada adapta o terceiro livro da saga literária de Julia Quinn, "Um Perfeito Cavalheiro", e foca na história de amor entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek, interpretados por Luke Thompson e Yerin Ha, respectivamente.
A trama traz um tom de conto de fadas ao estilo “Cinderela”, com Sophie como uma jovem de classe social mais humilde que captura o coração do irmão Bridgerton durante um baile mascarado.
Na primeira temporada, a trama central acompanhou o relacionamento entre Daphne Bridgerton e Simon Basset, duque de Hastings. A narrativa mostrou o acordo inicial de relacionamento falso entre os dois e a evolução do vínculo até o casamento.
Na segunda temporada, o foco foi o romance entre Anthony Bridgerton, o primogênito da família, e Kate Sharma. A história abordou o conflito entre dever familiar e sentimentos pessoais, com o casal se consolidando ao final da temporada.
Já a terceira temporada teve como casal principal Colin Bridgerton e Penelope Featherington. A personagem é revelada como Lady Whistledown, autora dos panfletos que narram e influenciam a alta sociedade londrina. A temporada desenvolve o romance ao mesmo tempo em que expõe a identidade por trás da coluna social.
A Netflix anunciou, em maio de 2025, que Bridgerton foi renovada também para a quinta e sexta temporadas, garantindo a continuidade das histórias da família.
O anúncio foi feito junto à divulgação das informações sobre o novo ano da produção, ampliando a expectativa dos fãs sobre o futuro da franquia inspirada nos livros de Julia Quinn.
