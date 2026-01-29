Pop

'Bridgerton': qual é o casal da 4ª temporada da Netflix?

Nova temporada da série de época chega na Netflix está quinta-feira, 29; relembre os casais anteriores

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 12h08.

A quarta temporada de "Bridgerton", a série de época da Netflix baseada nos romances da autora americana Julia Quinn, chega à Netflix nesta quinta-feira, 29, com um novo casal para encantar o público.

Os novos episódios serão lançados em duas partes: a primeira estreará nesta quinta, e a segunda vai ao ar em 26 de fevereiro. Cada parte contará com quatro episódios.

A primeira parte chega ao catálogo da plataforma às 5h do horário de Brasília.

Bridgerton é uma série de época da Netflix ambientada na alta sociedade de Londres durante o início do século XIX. A produção acompanha a vida da família Bridgerton e de outros membros da elite, com foco em casamentos, alianças sociais e disputas por status, sempre sob a influência dos panfletos anônimos assinados por Lady Whistledown, que expõem segredos e movimentam a narrativa.

Qual será o casal da 4ª temporada? 

A quarta temporada adapta o terceiro livro da saga literária de Julia Quinn, "Um Perfeito Cavalheiro", e foca na história de amor entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek, interpretados por Luke Thompson e Yerin Ha, respectivamente.

A trama traz um tom de conto de fadas ao estilo “Cinderela”, com Sophie como uma jovem de classe social mais humilde que captura o coração do irmão Bridgerton durante um baile mascarado.

Novos personagens

  • Sophie Baek, interpretada pela atriz Yerin Ha. A "Dama de Prata" conhece Benedict no baile de máscaras dos Bridgerton e os dois se apaixonam.
  • Lady Araminta Gun, interpretada por Katie Leung. Viúva duas vezes, Araminta tem duas filhas estreando no mercado de casamentos e sente a pressão de casar pelo menos uma delas.
  • Rosamund Li, interpretada por Michelle Mao. Vaidosa e obcecada por agradar à mãe, Rosamund é a filha mais velha de Araminta. Ela está determinada em conquistar Benedict nesta temporada.
  • Posy Li, interpretada por Isabella Wei. A irmã de Rosamund e preterida pela mãe Araminta, que dedica sua energia à primogênita.

Relembre os casais das temporadas anteriores

Na primeira temporada, a trama central acompanhou o relacionamento entre Daphne Bridgerton e Simon Basset, duque de Hastings. A narrativa mostrou o acordo inicial de relacionamento falso entre os dois e a evolução do vínculo até o casamento.

Na segunda temporada, o foco foi o romance entre Anthony Bridgerton, o primogênito da família, e Kate Sharma. A história abordou o conflito entre dever familiar e sentimentos pessoais, com o casal se consolidando ao final da temporada.

Já a terceira temporada teve como casal principal Colin Bridgerton e Penelope Featherington. A personagem é revelada como Lady Whistledown, autora dos panfletos que narram e influenciam a alta sociedade londrina. A temporada desenvolve o romance ao mesmo tempo em que expõe a identidade por trás da coluna social.

A 4ª temporada de Bridgerton é a última?

A Netflix anunciou, em maio de 2025, que Bridgerton foi renovada também para a quinta e sexta temporadas, garantindo a continuidade das histórias da família.

O anúncio foi feito junto à divulgação das informações sobre o novo ano da produção, ampliando a expectativa dos fãs sobre o futuro da franquia inspirada nos livros de Julia Quinn.

Veja o trailer da 4ª temporada de 'Bridgerton'

yt thumbnail
