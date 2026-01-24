'Bridgerton': o que sabemos sobre a 4ª temporada, que estreia nesta quinta

Bridgerton: veja qual será o casal da quarta temporada (Netflix)
Redação Exame
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 06h00.
A quarta temporada de "Bridgerton", a série de época da Netflix baseada nos romances da autora americana Julia Quinn, chega à Netflix nestá quinta-feira, 29.
Veja tudo o que sabemos sobre a nova temporada da série que trata da alta sociedade londrina do início do século XIX:
A Netflix anunciou que a quarta temporada será lançada em duas partes. A primeira parte chega em 29 de janeiro, com quatro episódios, enquanto a segunda será lançada em 26 de fevereiro, completando um total de oito episódios.Bridgerton: 4ª temporada vira plataforma de marketing para a Ambev
Nesta temporada, o foco central muda dos irmãos já explorados em temporadas anteriores para Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, que assume o papel de protagonista pela primeira vez. A trama é inspirada no romance Um Perfeito Cavalheiro, terceiro livro da série de Quinn.
A narrativa acompanha o encontro de Benedict com Sophie Baek, uma jovem criada como empregada, durante um baile de máscaras. A dinâmica entre os dois remete à “Cinderela”: Sophie vive à margem da sociedade que Bridgerton frequenta, e sua condição social cria obstáculos profundos para o desenvolvimento do relacionamento.
"Bridgerton" já está renovada para quinta e sexta temporadas, indicando que a história familiar ainda tem muito a oferecer em termos de romances, escândalos e intrigas.