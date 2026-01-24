Pop

'Bridgerton': o que sabemos sobre a 4ª temporada, que estreia nesta quinta

Nova temporada da série de época chega na Netflix está quinta-feira, 29

Bridgerton: veja qual será o casal da quarta temporada (Netflix)

Da Redação
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 06h00.

A quarta temporada de "Bridgerton", a série de época da Netflix baseada nos romances da autora americana Julia Quinn, chega à Netflix nestá quinta-feira, 29.

Veja tudo o que sabemos sobre a nova temporada da série que trata da alta sociedade londrina do início do século XIX:

Estreia e formato de lançamento

A Netflix anunciou que a quarta temporada será lançada em duas partes. A primeira parte chega em 29 de janeiro, com quatro episódios, enquanto a segunda será lançada em 26 de fevereiro, completando um total de oito episódios.

Bridgerton: 4ª temporada vira plataforma de marketing para a Ambev

Trama principal e inspiração literária

Nesta temporada, o foco central muda dos irmãos já explorados em temporadas anteriores para Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, que assume o papel de protagonista pela primeira vez. A trama é inspirada no romance Um Perfeito Cavalheiro, terceiro livro da série de Quinn.

A narrativa acompanha o encontro de Benedict com Sophie Baek, uma jovem criada como empregada, durante um baile de máscaras. A dinâmica entre os dois remete à “Cinderela”: Sophie vive à margem da sociedade que Bridgerton frequenta, e sua condição social cria obstáculos profundos para o desenvolvimento do relacionamento.

Novos personagens

  • Sophie Baek, interpretada pela atriz Yerin Ha. A "Dama de Prata" conhece Benedict no baile de máscaras dos Bridgerton e se apaixonam.
  • Lady Araminta Gun, interpretada por Katie Leung. Viúva duas vezes, Araminta tem duas filhas estreando no mercado de casamentos e sente a pressão de casar pelo menos uma delas.
  • Rosamund Li, interpretada por Michelle Mao. Vaidosa e obcecada por agradar à mãe, Rosamund é a filha mais velha de Araminta. Ela está determinada em conquistar Benedict nesta temporada.
  • Posy Li, interpretada por Isabella Wei. A irmã de Rosamund e preterida pela mãe Araminta, que dedica sua energia à primogênita.

Novas temporadas

"Bridgerton" já está renovada para quinta e sexta temporadas, indicando que a história familiar ainda tem muito a oferecer em termos de romances, escândalos e intrigas.

