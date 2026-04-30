A executiva que ignorou os padrões de perfeição e transformou uma submarca em um fenômeno bilionário

victoria (DIVULGAÇÃO)
Redação Exame
Publicado em 30 de abril de 2026 às 15h27.
No competitivo tabuleiro do varejo global, poucas jogadas foram tão audaciosas quanto o reposicionamento da Aerie. Em 2014, sob o comando de Jennifer Foyle, a marca de lingerie e roupas de descanso da American Eagle Outfitters decidiu abandonar o retoque digital de suas modelos.
Foi um xeque-mate no domínio cultural da Victoria's Secret, que na época ainda insistia em padrões de beleza inalcançáveis. Dez anos depois, a estratégia se provou não apenas ética, mas altamente lucrativa: a Aerie é hoje uma marca de US$ 2 bilhões e o principal motor de crescimento de sua controladora.
Hoje, Foyle enfrenta um novo desafio: a ascensão da Inteligência Artificial Generativa. Enquanto concorrentes flertam com modelos sintéticos para reduzir custos, a Aerie reafirma seu compromisso com o humano.
A nova campanha, estrelada por Pamela Anderson, satiriza as limitações da IA e lança o slogan "O real importa", proibindo explicitamente o uso de corpos ou pessoas geradas por algoritmos.
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O sucesso da Aerie não é apenas uma questão de marketing, mas de inteligência de mercado aplicada. Foyle, que refinou seu olhar na Bloomingdale's ao lado de atuais CEOs da Gap e Abercrombie, possui uma sensibilidade aguçada para identificar lacunas no consumo. Foi essa visão que permitiu à marca dobrar sua receita em apenas cinco anos.
Enquanto a American Eagle faturou US$ 3,4 bilhões em 2025 com um crescimento modesto de 2%, a Aerie viu suas vendas comparáveis saltarem 23% no último trimestre.
A marca conseguiu capturar a preferência da Geração Z e de suas mães ao priorizar o conforto e a positividade corporal muito antes desses conceitos se tornarem clichês corporativos.
A expansão da marca para novas categorias é um estudo de caso em escalabilidade. Em 2016, a incursão nos bralettes abriu caminho para a criação da Offline, submarca focada em vestuário esportivo.
A percepção de Foyle foi cirúrgica: ao notar que o negócio de leggings dentro da Aerie já valia US$ 100 milhões, ela decidiu que a categoria merecia uma operação independente.
O resultado foi um negócio de US$ 750 milhões por ano que avançou sobre o território de gigantes como Lululemon e Athleta. A pandemia de 2020 apenas acelerou essa trajetória, encontrando a Aerie perfeitamente posicionada para a demanda global por roupas macias, elásticas e focadas no bem-estar doméstico.
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