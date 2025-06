'Branca de Neve': live-action chega ao streaming em junho; veja data e onde assistir

O live-action de Branca de Neve já tem data marcada para ser assistido no streaming, menos de três meses após sua estreia nos cinemas.

O filme, estrelado por Gal Gadot e Rachel Zegler, chega à plataforma do Disney+ depois de um resultado abaixo do esperado em bilheteria: arrecadou somente US$ 205,5 milhões em todo mundo, segundo dados da BoxOffice Mojo, abaixo do orçamento de US$ 209 milhões. Nos Estados Unidos, mercado doméstico, faturou somente US$ 87 milhões.

Baseado no conto de fadas dos Irmãos Grimm, Branca de Neve foi o primeiro longa animado da Disney, lançado em 1938, e se tornou um marco para o estúdio. Mas a versão live-action não convenceu, sobretudo pela escolha dos atores, cenografia e efeitos especiais — muito criticados pela mídia especializada.

Nem mesmo as novas músicas, compostas por Benj Pasek e Justin Paul, dupla por trás de La La Land e O Rei do Show, conseguiram subir o ponteiro da bilheteria.

Quando Branca de Neve chega ao Disney+?

O filme estreia na plataforma de streaming no próximo dia 11 de junho, depois de passar dois meses em cartaz nos cinemas.

Onde assistir ao desenho original da Branca de Neve?

A animação de 1938 está disponível no catálogo do Disney+.