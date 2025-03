'Branca de Neve': 4 diferenças do desenho para o live-action, que estreia nesta quinta

Na toada de refilmagem dos desenhos clássicos da Disney, chegou a vez de "Branca de Neve". A versão live-action do filme da princesa, estrelada por Rachel Zegler, chega aos cinemas nesta quinta-feira, 20. E com mudanças.

A Branca de Neve é a princesa "mais velha" da Disney. O desenho foi originalmente lançado em 1937, coberto de detalhes que, hoje, seriam considerados desrespeitosos — da origem do nome 'Branca de Neve' e beijo do príncipe encantado até a presença dos sete anões. Para a refilmagem do live-action, também pensando na readequação para os dias atuais, a Disney fez uma série de modificações.

O roteiro foi assinado por Erin Cressida Wilson e Greta Gerwig, mesma roteirista e diretora do bilionário "Barbie", de 2023. A escolha da cineasta não veio à toa, Gerwing é conhecida pela temática mais feminista nas obras que produz, e contribuiu para a apresentação de uma princesa mais atual, ainda que clássica, dentro de uma narrativa moderna.

Abaixo, separamos as principais diferenças entre o novo filme de "Branca de Neve", de 2025, e o desenho de 1937. Confira:

As diferenças entre o desenho e o filme da Branca de Neve

O texto abaixo contém spoilers sobre o filme "Branca de Neve", de 2025.

Rachel Zegler como Branca de Neve e Andrew Burnap como Jonatham em "Branca de Neve" (2025) (Branca de Neve/ Disney)

O príncipe ficou no passado

Diferente das princesas mais modernas da Disney — Elsa, Moana e Merida —, que partem em aventuras sem um interesse romântico, a trama do desenho de "Branca de Neve" se apoia no relacionamento da personagem com um príncipe encantado. No live-action, a apresentação desse príncipe é diferente: a realeza é substituída por um ladrão, Jonathan (Andrew Burnap), que rouba para defender a sobrevivência das pessoas no vilarejo onde moram.

A gestão da Rainha Má, na adaptação, é mais mencionada do que no desenho de 1937. Cria-se entorno dela uma liderança mais política, que contribui para seu status de vilã.

Trecho do desenho "Branca de Neve" (1937) (Branca de Neve/ Disney)

Outra mudança é a inserção do personagem masculino na história. No novo filme, ele tem mais tempo de tela e se relaciona por mais tempo com a princesa, o que torna o relacionamento entre eles mais natural. O beijo para acordar, no entanto, continua nas duas versões.

'Traga-me o coração dela'

Rainha Má no desenho "Branca de Neve" (1937) (Branca de Neve/ Disney)

A história que originou a animação de 'Branca de Neve' é baseada no conto de fadas dos irmãos Grimm, de 1812, que não é exatamente "feita para crianças". O conto original traz uma série de elementos violentos, de corte de pedaços do calcanhar até tortura física.

O desenho, voltado para o público infantil, trouxe uma versão mais leve da história, mas manteve um detalhe curioso: quando o caçador é enviado para matar Branca de Neve e se compadece pela vida dela, tenta enganar a Rainha Má e entrega a ela um coração de porco dentro de uma caixa — fingindo ser o da princesa. Na versão live-action, o recipiente guarda uma maçã.

Anões não, seres mágicos

Rachel Zegler como Branca de Neve em conjunto com os sete seres mágicos em "Branca de Neve" (2025) (Branca de Neve/ Disney)

Entre as maiores polêmicas do desenho está a presença dos anões, que abrigam Branca de Neve quando ela foge da Rainha Má e se vê perdida. Se na animação de 1937 eles eram apenas pessoas de baixa estatura, com nanismo, no novo longa, são antigos seres mágicos da floresta — dotados de uma profunda ligação com a natureza e o local onde vivem.

Ainda sobre esses personagens, outra mudança na adaptação para live-action veio nas atividades domésticas que Branca de Neve faz na casa dos anões. Se no desenho a personagem recebe ajuda dos animais da floresta para limpar a "bagunça", no novo filme, a princesa distribui afazeres para cada um dos anões enquanto eles entoam a música "Aprenda Uma Canção".

Trecho do desenho "Branca de Neve" (1937) (Branca de Neve/ Disney)

E vale dizer que a cena na qual Branca de Neve pede para que os anfitriões se lavem antes da refeição foi retirada.

Final mais simples

Entre as cenas mais impactantes do desenho de Branca de Neve está a morte da Rainha Má. Disfarçada como uma senhora, na versão de 1937, ela é atingida por um raio, cai de um precipício e acaba soterrada pelas pedras no meio de uma tempestade. Um final bem trágico — e até traumático, para muita gente! — da vilã.

Na versão de 2025, o final ficou mais 'light': confrontada pela princesa, a Rainha Má acaba presa dentro do Espelho Mágico e fica confinada na própria imagem para sempre.

Quem está no elenco de 'Branca de Neve'?

O elenco é composto, além de Zegler, por Gal Gadot, Andrew Burnap, Martin Klebba, Ansu Kabia, Misa Koide, Charlotte Scally, entre outros, sob direção de Marc Webb.

Onde assistir ao novo filme de 'Branca de Neve'?

O filme estreou nos cinemas nesta quinta-feira, 20. Depois do tempo em cartaz, o filme segue para o streaming da Disney+ — ainda sem data prevista.

Onde assistir ao desenho original de 'Branca de Neve'?

A produção de 1937 está disponível no Disney+.